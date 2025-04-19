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Астон Вилла — Ньюкасл — 4:1, обзор матча 33-го тура АПЛ, голы: Уоткинс, Шер, Матсен, Бёрн, Онана, статистика, 19 апреля 2025

Такая «Вилла» должна играть в ЛЧ! Забили 4 прямому конкуренту и ещё 3 раза попали в штангу
Григорий Телингатер
Отчёт «Астон Вилла» — «Ньюкасл» — 4:1
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«Ньюкасл» жёстко рубился, но этого оказалось мало.

«Астон Вилла» против «Ньюкасла» — главный матч тура АПЛ. Звучит парадоксально, но так и есть. В чемпионате Англии уже нет интриги ни в чемпионской гонке, ни в зоне вылета. Самое интересное теперь — кто окажется в топ-5 и попадёт в зону Лиги чемпионов. И тут много претендентов. В том числе «Вилла» и «Ньюкасл», которых обычно не относят к топ-клубам, однако эти команды сейчас хороши. Одни только что круто смотрелись в ЛЧ, а другие выдали пять побед подряд в АПЛ и запрыгнули на третье место.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Уоткинс – 1'     1:1 Шер – 18'     2:1 Матсен – 64'     3:1 Бёрн – 73'     4:1 Онана – 75'    

«Вилла» начала встречу убойно. Уже на первой минуте отличился Уоткинс, которому страшно помог рикошет. В результате вратарь завалился в один угол, а мяч зашёл в другой. Правда, удача на этом для Уоткинса закончилась. В дальнейшем нападающий угодил и в крестовину, и в штангу!

Отличительная черта этого матча — единоборства. Такое ощущение, что на них сделали ставку обе команды. В результате получилось огромное количество жёстких стыков. Особенно досталось игрокам «Виллы». Она смотрелась лучше в первом тайме, но не смогла уйти на перерыв, ведя в счёте. Барнс выдал навес на дальнюю штангу, и Шер пробил между ног вратарю — 1:1. Кстати, тот самый Шер, от которого раньше мяч рикошетом зашёл в ворота «Ньюкасла».

«Астон Вилла» — «Ньюкасл»

«Астон Вилла» — «Ньюкасл»

Фото: Serena Taylor/Getty Images

Второй тайм тоже получился жёстким. Как Гимарайнс заработал жёлтую лишь на 63-й минуте — необъяснимо. При этом преимущество по моментам всё ещё оставалось за «Виллой». И даже стало более явным, чем до перерыва. За 25 минут второго тайма счёт по ударам — 7:0. Восьмой удар хозяев обернулся голом.

«Астон Вилла» уже давно приучила нас к тому, что опаснее всего у неё получаются быстрые атаки. Вот и на этот раз удалась вертикальная комбинация — хозяева прошли всё поле в несколько пасов, и «Ньюкасл» даже не успевал сфолить. Матсен оказался один на один с вратарём и пробил мимо Поупа — 2:1.

«Астон Вилла» — «Ньюкасл»

«Астон Вилла» — «Ньюкасл»

Фото: Nick Potts/Getty Images

После этого «Ньюкаслу» уже было тяжело оказывать сопротивление, и «Вилла» просто добила соперника. Хозяева положили ещё два мяча за две минуты. Сначала давление на ворота «Ньюкасла» привело к тому, что Бёрн срезал мяч в собственные ворота. И практически сразу Онана забил четвёртый гол с дуги штрафной площади. Если добавить к этому ещё третье попадание в штангу (на этот раз не повезло Рэмси), то получается исчерпывающее описание превосходства хозяев.

Теперь уже не у «Ньюкасла», а у «Виллы» пять побед подряд в АПЛ. Команда Эмери догнала по набранным очкам «Ноттингем Форест», который удерживается в топ-5 только благодаря разнице голов. Правда, у него ещё встреча с «Тоттенхэмом» в запасе.

А вот самый убойный матч этого дня:
Чемпионский камбэк «Барсы»?! Её прибили хет-триком, но каталонцы выиграли в добавленное!
Чемпионский камбэк «Барсы»?! Её прибили хет-триком, но каталонцы выиграли в добавленное!
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