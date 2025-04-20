Пугающая статистика для «Краснодара». «Зенит» отыгрывал и больше пяти очков — и брал титул

Ещё неделю назад в 17:20 по Москве в чемпионство «Зенита», мягко говоря, верилось с трудом. Команда Сергея Семака отставала от «Краснодара» на пять очков и проигрывала конкуренту в домашнем матче со счётом 0:1. Однако час спустя картина для действующего обладателя титула выглядела совсем по-другому. Одержав крупную победу, петербуржцы получили всего лишь «минус два» вместо «минус восемь» и в глазах многих экспертов превратились в фаворита в борьбе за золото. На самом деле «Зенит» при Семаке уже не единожды отыгрывал отставание от лидера за какие-то несколько туров, и даже более крупное, чем сейчас. Вспоминаем все случаи.

Сезон-2019/2020. С пятого места на первое — за три тура

В первый сезон Семака-тренера «Зенит» не отдавал первое место со старта и до последнего тура. А вот во втором всё складывалось не так гладко. По ходу чемпионата сине-бело-голубые свалились аж на пятое место. Правда, случилось это ещё задолго до финиша – после 11-го тура. Уступив «Локомотиву» со счётом 0:1, в Санкт-Петербурге неожиданно для себя обнаружили, что отстают не только от самих железнодорожников, а ещё от лидера ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара».

В том случае впечатлил не столько отрыв конкурентов от «Зенита», сколько сам факт выпадания петербургской команды из топ-4. Непривычно было видеть сине-бело-голубых настолько низко при Семаке. Впрочем, сам тренер отнёсся к этому факту спокойно, поскольку до завершения чемпионата было ещё далеко.

«Мы идём шаг за шагом. Команда играет как может, движемся в правильном настроении. Сезон длинный, сложный. Один матч ничего не решает в плане борьбы за чемпионство глобально, но всегда хочется выигрывать. У нас интересный чемпионат, никому не будет легко», – спрогнозировал главный тренер «Зенита».

«Зенит» в сезоне-2019/2020 Фото: fc-zenit.ru

На самом деле всё получилось проще, чем ждал Семак. «Зенит» завоевал чемпионский титул за четыре тура до финиша. Одолев в следующих турах «Урал» и «Ростов», петербуржцы отыграли отставание. А после третьей подряд победы захватили единоличное лидерство и уже не отдавали его.

Сезон-2020/2021. «Зенит» отыграл три очка у «Спартака»

На следующий сезон команда Семака дала фору в три очка своему самому принципиальному сопернику – «Спартаку». Для того «Зенита», доминировавшего в РПЛ, это казалось много! Тут же пошли разговоры о кризисе у чемпиона, о будущем тренера. В общем, обычная для подобных ситуаций история. Сине-бело-голубые выпали из топ-2 после 12-го тура (пропустили вперёд ещё и ЦСКА), потерпев домашнее поражение от «Рубина» со счётом 1:2.

Особенно остро случившееся воспринимали из-за того, что несколькими днями ранее «Зенит» уступил «Брюгге» в Лиге чемпионов. Конкуренты почувствовали – не так страшен чемпион, как о нём говорят. А на место Семака стали сватать… Маурисио Почеттино!

«Ошибаемся в обороне, а в атаке не забиваем мячи, которые нам нужны для побед, – объяснял причины спада Семак. – Будем разбирать ошибки и готовиться к следующему матчу. Не думаю, что можно проводить параллели с «Брюгге». Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Есть задачи, которые передо мной стоят, и их нужно выполнять. Руководство принимает решения, которые считает нужными».

«Зенит» в сезоне-2020/2021 Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» вернул себе лидерство в начале второго круга – в 16-м туре. Победил «Химки» и «Краснодар», сыграл вничью с «Ахматом» и тульским «Арсеналом». Только тогда петербуржцы поднялись на первое место, однако ещё делили его по набранным очкам со «Спартаком» и ЦСКА. А чемпионство команда Семака оформила за два тура до финиша.

Сезон-2023/2024. Камбэк команды Семака с «минус семь»

В следующие два сезона «Зенит» фактически не давал надежд конкурентам. Короткие спады не приводили к тому, что петербуржцы заметно отставали от конкурентов или выпадали из топ-2 (если не брать начало чемпионата). Самым сложным для команды Семака получился в этом смысле предыдущий сезон-2023/2024. После 11-го тура сине-бело-голубые отставали от «Краснодара» на семь очков. «Зенит» вынужден был отыгрывать непривычно много и подниматься с четвёртого места, чтобы вернуться в чемпионскую гонку.

«Оказывает ли на команду давление тот факт, что «Зенит» отстаёт от первого места на семь очков? Наше дело – делать то, что должны, а очки в турнирной таблице будем считать потом. Нам нужно смотреть на свою игру и стараться набирать очки, а их количество… Чемпионат покажет, насколько мы достойны быть выше того места, на котором находимся сейчас. Всем неприятно, поражения никому не могут нравиться, естественно. Стараемся, работаем. Пока в сложной ситуации находимся», – признавался Семак.

«Зенит» в сезоне-2023/2024 Фото: fc-zenit.ru

Несмотря на такой отрыв «Краснодара», «Зенит» вернулся на первое место уже через пять туров – в начале второго круга. Петербуржцы выдали победную серию, в ходе которой обыграли «Сочи», «Крылья Советов», «Ахмат», «Балтику» и ещё раз «Сочи» в 16-м туре. Разбавили её ничьей с «Краснодаром». Но, как выяснилось, это был ещё не финал. Тот чемпионат получил сумасшедшую развязку. На финише московское «Динамо» обошло «Зенит» на два очка и завоевало бы золото, если бы не уступило в 30-м туре «Краснодару».

Поразительное совпадение: в нынешнем сезоне «Краснодар» опять примет московское «Динамо» в последнем туре. История может повториться, однако в перевёрнутом виде. Возможно, теперь Санкт-Петербургу придётся болеть уже за команду Марцела Лички.