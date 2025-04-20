Дикая концовка игры «Динамо»! Удаление Даку, штанга, гол — невероятное невезение «Рубина»!

Московское «Динамо» победило «Рубин» и остаётся в борьбе за медали. Команда Марцела Лички сократила отставание от ЦСКА до одного очка и по-прежнему находится в четырёх очках от «Спартака».

Личка после кубкового матча с ЦСКА перетряхнул состав. По решению чешского тренера на скамейке остались Кутицкий, Даса и Чавес, а Карраскаль и вовсе не попал в заявку. Во встрече с «Рубином» Личка рассчитывал, в частности, на резвые ноги Скопинцева. Схема казанской команды 5-3-2 оставляет некоторое пространство для подключений фланговых защитников, поэтому динамовцы при развитии атак часто доставляли мяч Скопинцеву на левый край или Касересу — на правый.

Личка требовал играть как можно быстрее, но темп гасили многочисленные стыки и фолы. Казанцы успевали перестраиваться, закрывать зоны, висели на ногах динамовцев. В то же время и у команды Рашида Рахимова не получалась контригра. Малозаметен был Даку, однако тренер «Рубина» говорил, что его бомбардир доигрывает сезон с повреждением, поэтому КПД албанца ниже, чем прежде. Тем не менее первый голевой момент на 15-й минуте создали гости, когда Шабанхаджай едва не повторил свой трюк из встречи предыдущего тура с «Локомотивом». Только тогда он забил, обыграв квартет защитников, а теперь убежал от четверых после стандарта «Динамо» (прежде всего от проигравшего в скорости Лаксальта), но не реализовал выход один на один. Ударил плохо – Лунёв совершил сейв.

Бело-голубые лишь в середине тайма соорудили свой голевой момент, когда Фомин опасно стрелял со стандарта. И тут же забили – из ничего! До этого ни динамовские форварды, ни казанские фактически не встречались с мячом в чужой штрафной (за исключением контрвыпада Шабанхаджая), а в эпизоде с голом защита «Рубина» прозевала Гладышева. Свою роль сыграл и очередной рывок вперёд Касереса. Ярослав вдвоём с парагвайцем придумал комбинацию – получил ответный пас на ход и точно пробил в дальний нижний угол. В этот день Гладышев проводил 100-й матч за родной клуб и отметил юбилей 21-м голом в карьере.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Самое поразительное, что «Динамо» так же легко пропустило спустя две минуты, как и забило. В принципе, ничья объективно отражала происходившее на поле до перерыва. Даку всё-таки нашёл свой момент. Албанец классно действовал в эпизоде с голом – помог «Рубину» зацепиться за мяч, выиграв верховое единоборство, и сам же вырезал передачу на дальний угол вратарской. Там хозяевам не хватило игрока, который контролировал бы ширину при рывках латераля Безрукова. Касерес взял ближнего, а казанец остался без опекуна и поразил цель.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Для «Рубина» проблемой стали травмы футболистов. Ещё на 19-й минуте Рахимов вынужден был заменить Йочича, а сразу после перерыва ушёл с поля, повредив бедро, Шабанхаджай. Дискомфорт испытывал и Иву, который, казалось, не выйдет на второй тайм. Тем не менее армянский нигериец сумел продолжить игру. Работоспособность Угочукву помогала казанцам справляться с атаками «Динамо». Однако на исходе часа встречи ни Иву, ни защитники не помешали Гладышеву забить головой после смещения в центр штрафной. Голевой пас отдал Скопинцев, ушедший слева от Кабутова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На дубль Гладышева казанцы не смогли ответить так же быстро, как на его первый гол. Игра в атаке у команды Рахимова не клеилась. Правда, вскоре мяч ещё раз влетел в сетку ворот Лунёва, но Чумич, открывшийся под заброс за спины, явно попал в офсайд. А «Динамо» в середине тайма организовало контрвыпад «четыре в три» и заработало пенальти. Судья Чебан ошибся: поверил Маухубу, который показывал, что Вуячич, блокируя его удар, сыграл рукой. Зато VAR не дремал. Повтор чётко показал – рука капитана «Рубина» была прижата к телу, защищала пах.

Пока «Динамо» не повело и не получило свободное пространство, Маухуб выглядел, как человек, заблудившийся в лесу. Три «сосны» – центральных защитника «Рубина» – запугали марокканца. Однако в концовке сменщик травмированного Тюкавина расправил крылья, даже забил, убежав один на один. Вот только и здесь фортуна Эль-Мехди не улыбнулась, так как судьи разглядели офсайд. Впрочем, бело-голубым для победы хватило геройств Гладышева. Между тем и центрфорвард «Рубина» Даку покидал поле отнюдь не героем. Мирлинд заработал глупейшее удаление в концовке, схватив вторую жёлтую карточку за реакцию на судейское решение. Даку получил втык от Рахимова и уходил в раздевалку в гневе.

Но какой же удивительный финал был у этой игры! На 90+5-й минуте «Рубин» вдесятером заработал свободный на углу вратарской «Динамо» – Чебан посчитал, что Лунёв взял мяч в руки после паса назад Нгамалё. Хотя, судя по повтору, мяч случайно отскочил к вратарю от ноги камерунца. Казанцы разыграли стандарт – Вада зарядил в штангу. После этого «Динамо» улетело в атаку, и Нгамалё уже ассистировал Бителло.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Бразилец забил, классно решив эпизод двумя касаниями.