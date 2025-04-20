Теперь «Факел» — всё? Снова поражение без голов — до повторения антирекорда всего три игры

Если думаете, что вам как-то плохо – вспомните о «Факеле». И признайте – вашу ситуацию наверняка ещё можно исправить. А вот случай Воронежа безнадёжен. Ещё перед возобновлением сезона они шли в зоне стыковых матчей, и, казалось, у них были неплохие шансы на спасение. Прошло почти два месяца. И вчера «Факел» окончательно свалился на дно. «Оренбург» вернулся во встрече с Махачкалой, вырвал победу – и опередил главного конкурента в чемпионате.

Да, задача «Факела» не изменилась – требовалось побеждать «Ростов» на своём поле, чтобы вернуться на 15-е место. Казалось, для этого есть перспективы: дончане давно не решают турнирных задач, проиграли два последних матча и просто докатывают сезон. Их можно было просто замучить своим анархичным футболом. Или хотя бы забить первый гол с ноября прошлого года. Но не вышло ни одного, ни другого.

Шалимов явно не собирался удивлять болельщиков, команду и соперника – продолжил доверять паре нападающих Каштанов – Ильин. И не так важно, что на двоих у них 0 мячей за всю весну. Ничего лучшего тренер так и не придумал. Зато креативно поступил Джонатан Альба: главный тренер «Ростова» неожиданно выпустил тройку защитников, отказавшись от привычного сочетания. Вот она – тренерская работа по подстройке к неприятному сопернику.

А события на поле развивалось предсказуемо: «Факел» стремился больше контролировать мяч, однако из-за нехватки мастерства и идей долгим владение не выходило. А когда мяч оказывался у ростовчан, соперник стремился максимально быстро перекусывать атаки на этапе идеи. По темпу – успевали это делать. Но не сказать, что для гостей это стало сюрпризом. Поэтому после несколько попыток придумать что-то интересное «Ростов» упростил игру и стал просто забрасывать мяч вперёд. Там со всем должны были разобраться Голенков и Комличенко.

Хотя на первых минутах не удавалось. Хозяева (где-то случайно) даже создали несколько неплохих подходов. Где-то помогали рикошеты, где-то – наоборот, мешали. А на 16-й минуте Каштанов полетел один на один с вратарём и забил. Потом на камерах мы увидели очевидный офсайд. Но показалось – знак хороший. На 26-й минуте весь «Ростов» просил Буланова поставить пенальти за фол на Осипенко, однако судья не поддался на требования. А вскоре дончане забили: мяч после подачи углового прилетел точно на голову Голенкову. Того никто не закрыл. Как такое стало возможным – никто не понимает.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 38-й минуте Кучаев мог забить второй. Но чуть-чуть не повезло – мяч прошёл рядом со штангой. «Факел» хоть и продолжил давить, однако до опасных моментов почти не доходило. Просто грусть. В перерыве Шалимов убрал Мертенса и выпустил Ломовицкого. Это слегка разнообразило атаки воронежцев, но вряд ли удивило соперника, который с начала второго тайма всем видом показывал, что собирается играть на результат. Поэтому шли аккуратные затяжки времени, и периодически они становились долгими. На 60-й минуте очень неудачно на шею приземлился Ятимов. Эпизод выглядел страшно. Рустама (в сознании) унесли с поля на носилках – только здоровья голкиперу «Ростова»!

Казалось, сценария может быть два: либо «Факел» героически забьёт и спасётся, либо пропустит второй и сдастся. Второй они пропустили после очень странной потери Ивлева. Кучаев бил почти без сопротивления.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Парадокс, что только после этого Воронеж выдал лучшие 10 минут весны. Сначала супершанс упустил Каштанов, потом классно бил Ильин. Одоевский после спасения даже ударился головой о штангу – хорошо, что обошлось без второй замены. Но это не помогло «Факелу» забить хотя бы один мяч – теперь количество встреч без голов достигло девяти. До повторения антирекорда – три матча: на втором месте антирейтинга – «СКА-Хабаровск», который в сезоне-2017/2018 не смог отличиться в 10 встречах подряд, а лидер – «Томь»: команда провела 12 безголевых матчей кряду в сезоне-2011/2012.

Воронеж остался на последнем месте в РПЛ. И, кажется, оттуда уже не поднимется – впереди выезд в Казань и домашняя встреча со «Спартаком».