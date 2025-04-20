Внезапные проблемы для «Зенита»! Ждали разгрома измученных «Химок», а они сопротивлялись

«Зенит» победил «Химки» и опять сократил отставание от лидера «Краснодара» до двух очков. Однако Магомед Адиев мог дебютировать в подмосковном клубе с сенсации в Санкт-Петербурге.

Ещё несколько дней назад трудно было представить, что в составе «Зенита» будет больше изменений по сравнению с прошлым туром, чем у «Химок», которые на фоне забастовки игроков основы собирались присылать в Санкт-Петербург дубль. Но в итоге новый главный тренер химчан Адиев выпустил на «Газпром Арене» всех тех же футболистов, что и его предшественник Франк Артига неделей ранее. Исключением стал дисквалифицированный Бакаев. А вот у чемпиона отсутствовали Мантуан и Эракович. Оказалось, что оба получили повреждения, хотя до игры их травмы не обсуждались.

Мантуана на правом фланге обороны неожиданно подменил штатный левый вингер Педро. Понятно, что это было решение под атаку. За действия молодого бразильца в обороне Сергей Семак наверняка беспокоился, особенно когда увидел заявку соперника. Там место Бакаева занял дриблёр Мирзов. С первых минут стало понятно: «Химки» приехали не отбывать номер – забастовки на поле не будет. Команда Адиева, конечно, не претендовала на мяч и достаточно глубоко защищалась, однако не проигрывала борьбу и неплохо выходила в контратаки. Полтайма сине-бело-голубые не били в створ.

В дебюте встречи спорное решение принял судья Шадыханов. Луис Энрике убегал к воротам Кокарева, и, судя по повтору, был сбит Степановым. Судья решил, что это не фол, а VAR либо поддержал его, либо не увидел повода для красной. Затем в похожей ситуации рефери назначил штрафной в сторону «Зенита», и мяч, отскочив от земли после подачи Веры, едва не влетел в сетку ворот Латышонка. Хозяев спасла крестовина!

В остальном «Зенит» всё-таки доминировал и наиграл на один-два гола до перерыва. Вторую половину тайма команда Семака провела сильнее, поведя в счёте и вынудив «Химки» раскрываться. В каких-то эпизодах хозяев подвела реализация, а иногда Глушенков с Луисом Энрике слишком тянули одеяло на себя и не делились мячом друг с другом. Максим загубил пару верных шансов. Но однажды он всё же отыскал в хорошей позиции Луиса Энрике – удар бразильца заблокировал форвард Заболотный. А забил у «Зенита» единственный гол до перерыва Лусиано. В ходе голевой атаки петербургские художники нарисовали треугольник слева, затем довели мяч до Глушенкова. Его удар не достиг цели, тем не менее на добивании здорово сыграл аргентинец – классно пробил с лёта. Так сине-бело-голубые впервые попали в створ, да и тут – от штанги.

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После перерыва «Зенит» не останавливался, очевидно, не желая рисковать с минимальным счётом в концовке. Своими позиционными атаками чемпион прижал химчан к воротам. Луис Энрике получил два подряд голевых момента, причём в одном из случаев – после ошибки голкипера Кокарева под прессингом и тонкой пятки от Глушенкова. В этом моменте Максим напомнил, какой он крутой ассистент. Бразилец нанёс обводящий удар и… схватился за голову – на сей раз его удар заблокировал Джикия. Подмосковный коллектив хорошо закрывал створ.

Обращала на себя внимание смена позиций игроками «Зенита» в атаке. Луис Энрике и в центр смещался, и даже слева его можно было увидеть. Бразилец менялся местами с Глушенковым – это лишь запутывало оборону «Химок». Педро много времени проводил впереди и мало – у собственной штрафной, поэтому чувствовал себя комфортно. Однако «Зенит» никак не мог забить во втором тайме. Тогда Семак решил сыграть понадёжнее, добавив Алипа третьим центральным защитником. А в роли центрфорварда Лусиано сменил Соболев. Нервной концовки сине-бело-голубые всё-таки не избежали.

На последних минутах Шадыханов прозевал уже фол Барриоса из «Зенита» – колумбиец должен был получить жёлтую карточку, а «Химки» – опаснейший штрафной из полукруга. Предупреждение заработал только пострадавший Вера за споры с арбитром. Игру хозяев не усилили ни замены, ни смена схемы. Хотя у Семака, возможно, иное мнение, если учитывать результат. «Зенит» в пять раз перебил команду Адиева (20:4), но, как ни удивительно при такой статистике, по попаданиям в створ почти не превзошёл аутсайдера (3:2). С «Химками» чемпиону было тяжелее, чем с «Краснодаром».