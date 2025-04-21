«Мне повезло — игроки поняли главное». Экс-тренер «Спартака» Слишкович спасает «Оренбург»

«Оренбург», пожалуй, самый яркий аутсайдер весны. Наряду с «Ахматом». Команда не только взяла уже девять очков после возобновления сезона, но и впечатляет игровой философией. В том же матче с ЦСКА оренбуржцы были лучше соперника по большинству статистических показателей, вот только этого не хватило даже для ничьей.

Зато «Оренбургу» всё вернулось во встрече с махачкалинским «Динамо». Команда пропустила нелепый гол в первом тайме, однако после перерыва смогла не только отыграться, но и вырвать победу. Важнейшие три очка. Сразу после матча мы встретились с Владимиром Слишковичем – главным тренером удивляющего всех аутсайдера – и обсудили самые актуальные темы.

– У «Оренбурга» уже три победы весной. Что удалось добавить на зимних сборах или после для нормализации результатов?

– Зимние сборы были для нас ключевыми. Уже говорил: ранее я не был доволен физической подготовкой игроков. А зимний период они провели очень хорошо и профессионально. Ты не можешь играть без функционального фундамента. Конечно, сборы помогли футболистам ещё лучше понять, что я от них требую. Потом началась весна – и многие увидели прогресс не только в результатах, но и в нашей игре.

– Кажется, психологически команда стала чувствовать себя увереннее.

– Это так. Но ничего не влияет на атмосферу лучше побед. Это главный момент недели. Конечно, есть и рутинная работа тренерского штаба, персонала – в тяжёлый момент он старается помочь ребятам. Мне повезло – футболисты поняли главное: надо быть скромными, не зазнаваться, а главное – много работать.

– По первой части сезона казалось, что в плане мотивации особенно трудно было иностранцам. Это так?

– Не могу сказать, что в этом плане мне с ними было тяжело. Не согласен, что были проблемы. Наоборот, я видел, что они хотят и готовы играть за клуб. Что имя «Оренбург» для них важно. Они стараются и честно выглядят на тренировках – показывают молодым игрокам пример того, как надо относиться к работе. Может, раньше и казалось, что они воспринимают «Оренбург» как промежуточный этап. Но, с другой стороны, это нормально, если футболист хочет расти. Главное – полностью отдаваться и не беречь себя.

Матч «Оренбург» — ЦСКА Фото: ФК «Оренбург»

– Как пережить такие моменты, как в матче с ЦСКА: вы лучше по большинству статистических показателей, однако соперник включается на 10-15 минут и делает результат?

– К сожалению, такие матчи бывают. Есть много причин, почему так происходит. Нам просто надо попадать в створ – а мы бьём не туда. Знаем эти проблемы и постоянно над ними работаем. И рассчитываем, что решим их. Иногда уже получается, иногда – нет. Но я думаю, что ребята тоже это понимают. Надеюсь, мы будем прогрессировать.

– 20-летний Сыщенко и 20-летний Ревазов хорошо выглядели в матче с Махачкалой. Оба забили, пусть один гол и отменили. Вы без тревоги выпускаете таких игроков на поле?

– Без. Я не выпускаю футболиста, если сомневаюсь, что он сможет поддерживать уровень матча. Для меня возраст ничего не значит. Игроки делятся на два типа: которые могут и которые не могут. И неважно – 17 тебе лет или 40. Если ты в 40 выполняешь требования – выходишь в составе. Я не смотрю на возраст.

Для Сыщенко это был первый матч в РПЛ. Очень неприятный соперник. Однако Максим показал, что может сыграть как нужно. Мы постарались его успокоить, чтобы он показал свой футбол. Это касается и Ревазова. Да, и с одним, и со вторым надо ещё много работать. И они это знают. Но когда у тебя игроки, которые хотят учиться – любому тренеру будет легко.

– При этом Сыщенко вы предпочли более опытному Хотулёву. Он не пользуется большим доверием. Почему?

– Конкуренция. Футболисты знают мой менталитет и знают, как я к этому отношусь. Все понимают: если будут лучше на тренировках – будут играть. Хотулёв знает, что́ ему надо улучшить для возвращения в состав. Конечно, как тренер я хотел бы 23 одинаковых игроков. Однако это невозможно.

– Ревазов кажется молодым талантом.

– Нет-нет, не делайте этого. Ему это не нужно. Он только поднял голову. Этот гол не должен психологически ему помешать. Ещё рано думать, что Ревазов уже состоявшийся футболист. Да, у него есть качества, талант и потенциал. Но впереди много работы. И здесь всё зависит от игрока и его ментальной силы. Если он справится – из него может что-то получиться.

– У «Оренбурга» есть свой стиль: попытка играть от себя и креативить в атаке. Однако в матчах с топ-клубами это не даёт результата. Готовы ли вы что-то поменять в оставшихся матчах сезона, чтобы изменить тенденцию?

– Стиль можно было бы менять, если бы он не давал нам моменты для голов. Вы знаете, что в футболе бывает по разному: мяч может случайно попасть в спину, а потом оп – и он в воротах. А бывает – ты долго что-то готовишь, разыгрываешь, но не попадаешь с двух метров. Мы знаем об этих проблемах. Это процесс, нужно время. Однако я не могу быть недоволен нашим стилем. Посмотрите на наш состав: там в основном игровики. Конечно, иногда чего-то не хватает. Но я бы больше переживал, если бы наш игровой стиль не приводил к созданию моментов. У нас же они есть в каждом матче. Да, порой не хватает голов, не хватает опыта.

Не забывайте: мы, возможно, самая молодая команда лиги. И лидеры по количеству минут для молодых игроков на поле. Нам не хватает цинизма. Однако мы не можем его просто вписать в эту молодость. Тот же матч с ЦСКА – на перерыв мы могли уходить со счётом 2:0. А в итоге закончилось так, как закончилось.

– Тревожит ли вас позиция центрального нападающего в весенней части? Сахархизан стал меньше забивать, а Савельев пока явно привыкает к уровню лиги.

– Это снова вопрос работы. У меня нет впереди Марко ван Бастена. Но его нет ни у кого. Мы имеем то, что имеем. И мои игроки для меня лучшие. Моя задача – помогать этим ребятам становиться лучше. Им нужны время и шансы. Для Саида [Сахархизана] это первый год в РПЛ, однако он уже забил достаточно голов. Вспомните Угальде: за первые полгода – 0 мячей. У Саида их восемь.

Для Макса это первые матчи в РПЛ. Новый опыт, ведь разница с Первой лигой большая. Ему тоже нужно время. Да, нам нужны голы, но этим ребятам надо ещё больше работать. Уверен, они смогут прибавить и помогать нам ещё больше.

Максим Савельев Фото: Валерия Калугина/ТАСС

– Команда действительно молодая. Кто тогда лидер нынешнего «Оренбурга»?

– Мансилья, Малых, лидерские качества есть и у Татаева. Может, нужно больше. Вот только, знаете, когда у тебя недостаточно лидеров – ты должен пробовать кого-то таким сделать. Например, Богдан Москвичёв родился лидером и победителем. Может, он сейчас не может это показать. Однако через два-три года – способен. И неважно, где будет играть – в «Оренбурге» или в «Зените». Я как тренер должен помогать развить эти лидерские качества. Сейчас, возможно, лидеров недостаточно. Но мы имеем то, что имеем.

– «Оренбург» обошёл «Факел». Каковы шансы на спасение?

– Пока математика позволяет – шансы есть. Я призываю своих футболистов играть в футбол до последнего свистка рефери. Победой в матче с Махачкалой мы увеличили шансы остаться. Будем готовиться дальше, будем стремиться побеждать. Как тренер я ненавижу ничьи. Не знаю, как готовить команду к этому. Меня никто этому не учил – и это хорошо. Каждый раз мы играем на победу, и я рассчитываю, что в эти 90 минут матча ребята дают максимум.

– Если «Оренбург» спасётся – это будет чудо?

– Вы говорите, что статистически такого никогда не было. Но в жизни всё бывает первый раз. И почему бы нам не обновить все эти показатели?

– Назовите две причины, почему «Оренбург» должен остаться в РПЛ?

– Первая – мы показываем характер, желание, сердце. Показываем, что не собираемся сдаваться. Это нужно уважать. Вторая причина – наши болельщики заслуживают этого. Они активные и помогают команде. У нас маленький стадион, но когда он полный – здесь всем непросто.

– Одна вещь, которую вы сделаете, если «Оренбург» останется в РПЛ?

– Поеду на море. Чуть-чуть отдохну.

– Думал, скажете про бороду.

– Нет-нет, её я не трогаю. Хотя, может, завтра это сделаю. Но не в знак чего-то. Если мне придёт это в голову – я её сбрею. Но не специально. Волос и так нет, так что давайте останется борода.