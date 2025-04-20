Трент вышел под свист, но эмоционально затащил победу. У «Ливерпуля» — один матч до титула

«Ливерпуль» мог выиграть АПЛ уже в этом туре, но не сложилось. «Арсенал» свой матч закончил раньше, одолев «Ипсвич», так что победа команды Слота не могла гарантировать титул.

Уже на третьей минуте у Салаха случилось то, чего, вероятно, не было никогда в карьере. После удара египтянина мяч попал в штангу, прокатился по ленточке и от другой штанги вылетел обратно в поле. Тот случай, когда не хватило натурально миллиметров. А самое забавное, что практически сразу «Лестер» ответил своей атакой, в которой уже Ндиди пробил в штангу. Только в одну.

Счёт по ударам в первом тайме – 14:2 в пользу «Ливерпуля». Эта статистика исчерпывающе говорит о преимуществе гостей. Причём лучшие моменты были именно у Салаха, но на этот раз у лучшего бомбардира АПЛ ничего не залетало. В том числе – с нескольких метров.

Мохамед Салах после промаха Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

После перерыва преимущество «Ливерпуля» никуда не делось, однако забить так и не получалось. Диас (на этот раз центральный форвард) после прострела Брэдли из убойной позиции не попал по воротам. Помешало, что мяч находился в воздухе и бить пришлось на ходу. Затем Цимикас с ещё более убойной позиции ударил точно, но уже спас вратарь «Лестера».

На 71-й минуте Слот поменял правых защитников. Хотя во втором тайме Брэдли смотрелся лучше – в начале встречи трижды потерял мяч. Вместо него появился Трент, который восстанавливался от травмы чуть больше месяца. За это время стало понятно, что его переход в «Реал» практически неизбежен. Так что выход защитника сопровождался небольшим свистом. И так получилось, что именно Трент забил единственный гол в матче!

Трент Александер-Арнольд празднует гол Фото: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Трент Александер-Арнольд празднует гол Фото: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

У «Ливерпуля» получилась мощная атака, по ходу которой мяч попал и в штангу, и в перекладину, а когда отлетел к защитнику, тот приложился точно по воротам. Празднование защитника, само собой, оказалось крайне эмоциональным. Тем более что гостевая трибуна фанатов «Ливерпуля» находилась как раз рядом с этими воротами. Трент сорвал с себя футболку и прокатился на коленях. На эмоциях Цимикас схватил партнёра за челюсть во время празднования. После такого гола будет тяжелее освистывать Трента.

«Лестер» стал второй командой, которая официально вылетела из этого чемпионата Англии. Две недели назад это сделал «Саутгемптон», который установил антирекорд – опустился в Чемпионшип раньше всех в истории АПЛ (уже после 31-го тура). Судя по всему, в следующем туре шансы на спасение потеряет и «Ипсвич». Таким образом, второй сезон подряд из АПЛ вылетят те же три команды, который поднялись из Чемпионшипа.

Ну а «Ливерпулю» осталась одна встреча до чемпионства. В следующее воскресенье – домашняя игра с «Тоттенхэмом». Правда, «Арсенал» может уже в среду уступить «Кристал Пэлас» – и гарантировать «Ливерпулю» титул.