Джокер ЦСКА забил завораживающий гол первым же касанием! Но команду сразу подставил Роша

«Крылья Советов» прервали пятиматчевую победную серию ЦСКА в РПЛ. Сыграв вничью, армейцы не сумели догнать «Спартак» – отстают на два очка. А в следующем туре, 26 апреля, встретятся в дерби.

Марко Николич поменял семь игроков основы по сравнению с кубковым дерби с московским «Динамо» – впечатляющая ротация! По медицинским причинам отсутствовал только Пьянич, получивший повреждение. Сербский тренер ЦСКА перестроил почти всю оборону (место в стартовом составе сохранил лишь Виллиан Роша) и целиком – атаку, где пару форвардов на сей раз составили Мусаев и зимний новичок Алеррандро.

ЦСКА с самого начала владел мячом и территорией, тогда как «Крылья Советов» подстраивались под армейский ромб. Полузащитники самарцев, а вместе с ними и форвард Сергеев при обороне располагались довольно узко и плотно, чтобы мешать своим оппонентам разыгрывать мяч. Не без трудностей, но команда Игоря Осинькина закрывала центр поля. Зиньковский, например, мог прихватывать Облякова, смещаясь за ним с фланга в середину. Сергеев уходил в глубину либо вообще ближе к левому краю. В общем, была такая интересная тактическая дуэль. Всё это скорее напоминало шахматную партию на зелёном газоне, нежели футбольный матч. Скорости игры не потрясали.

В дебюте пару раз рискованно действовал на мяче голкипер «Крыльев Советов» Песьяков, напомнив о том, как чудил иногда в «Ростове». Один из этих эпизодов закончился первым ударом в створ, который нанёс Мусаев. Тем не менее ничего страшного у ворот «Крыльев Советов» не происходило. Даже в середине первого тайма, когда ЦСКА быстрым владением прижал самарцев к штрафной, явных голевых моментов красно-синие не создали.

До перерыва армейцы нанесли шесть ударов, в створ – три. «Крылья Советов», которые не слишком смело контратаковали, – в два раза меньше (три и один – в створ). Для видеообзора встречи будет непросто собрать эпизоды из этих 45 минут. По большому счёту ничего не запомнилось. Однажды мяч попал в руку Солдатенкову – возникли вопросы по поводу пенальти. Судья Кукуян пропустил вероятный фол. Но оказалось, что касание было за пределами штрафной.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» Фото: РИА Новости

А вот стартовый отрезок после перерыва «Крылья Советов» провели так, словно им срочно надо было забивать. Самарцы организовали две опасные атаки справа с участием Сергеева. В одной из них ЦСКА спас от неприятностей Лукин – грамотно занял позицию во вратарской и снял напряжение хорошим выносом. А на исходе часа матча армейцам потребовался и сейв Акинфеева. Гости ещё раз проникли в штрафную хозяев через правый фланг, и Рассказов покатил в дальний нижний угол. Сложный момент для вратаря, однако опытнейший Акинфеев и не такое видел в своей карьере. Выручил.

Николич понял, что необходимо что-то менять, и в середине второго тайма выпустил пару новых нападающих – Койта и Гуарирапу. При этом снял с игры только одного форварда Мусаева. И как же быстро сработал этот ход тренера! Малиец забил первым же касанием! После штрафного и оригинального паса (особенно если учесть, что его отдавал Виллиан Роша) Койта пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для Песьякова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако ЦСКА выигрывал только три минуты. Виллиан Роша как своим помог, так и чужим, а у «Крыльев Советов» тоже сработала замена. Свежий Шитов опередил бразильца и получил по ноге в штрафной. Кукуяну понадобилась помощь друга на VAR, чтобы определить фол. Исполняя пенальти, Сергеев не стал мудрить, а просто пробил по центру – Акинфеев не разгадал замысел форварда.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вторая половина матча получилась намного интереснее первой. В концовке ЦСКА раскрылся, стремясь забрать три очка, но стал пропускать контрвыпады самарцев. У «Крыльев Советов» было несколько шансов победить, а в компенсированное время после стандарта хозяев гости организовали контрвыпад три в один. Всё испортил плохой пас. Сенсация не случилась, тем не менее на ничью команда Осинькина точно наиграла.