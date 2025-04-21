«Реал» уничтожал «Атлетик» к 90-й минуте, а забить не мог. И тут случился Вальверде

«Реал» вышел на матч против «Атлетика» на фоне разговоров об увольнении Анчелотти. При этом обе команды остались без своих звёзд. У мадридцев из-за дисквалификации матч пропускал Мбаппе, а у «Атлетика» травмирован Нико Уильямс. Зато у «Реала» с первых минут вышли сразу и Модрич, и Себальос. С ними хозяева должны были взять под контроль темп игры – то, чего «Реалу» не хватало в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Однако и с такой полузащитой в первом тайме давление на соперника оказалось стерильным. У обеих команд за стартовые 35 минут не было ни одного по-настоящему опасного момента. Как правило – лишь дальние удары. На 36-й минуте после навеса с углового Вальверде пробил головой прямо в руки вратарю «Атлетика». На этот момент в ином матче никто бы не обратил внимания, но в этом случае он оказался самым опасным в первом тайме. На обе команды.

Судья мало того, что ничего не добавил к первому тайму (это как раз объяснимо), но ещё увёл команды на перерыв при 44:57 на секундомере. А вот второй тайм начался с отличного момента у Родриго. Бразилец на 48-й минуте дошёл с мячом почти до угла вратарской и чуть-чуть не попал в дальний угол. Через минуту примерно с этой же точки опасно бил Камавинга. Ещё через две минуты – хитро простреливал Модрич, будучи в штрафной. Потом неплохо били Себальос и Вальверде.

Джуд Беллингем Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

За стартовые 10 минут второго тайма «Реал» создал несопоставимо больше, чем за всё время до перерыва (возможно, даже учитывая матч с «Арсеналом»). Только вот мяч всё не шёл в ворота. Анчелотти пришлось снимать с игры полузащитника Себальоса и выпускать нападающего Эндрика. На 60-й минуте Беллингем зарядил под перекладину с линии вратарской, но голкипер сборной Испании Симон и тут спас. После подачи углового всё тот же англичанин снова бил головой, и казалось, что на это раз уже точно зайдёт. Но мяч прошёл прямо рядом со штангой.

При этом «Атлетик» отказался от прессинга и не создавал практически ничего. Лишь один удар в створ, да и то с острого угла. А ещё гости просили пенальти, но на повторах тяжело обнаружить фол Асенсио. «Реал» же продолжил коллекционировать опасные моменты. Беллингем ударил примерно с точки пенальти без сопротивления, но всё равно не забил.

Удар Беллингема Фото: Кадр из трансляции

На 80-й минуте это превратилось в издевательство. Винисиус выдал классный гол – ушёл на дриблинге и пробил идеально в ближний угол, а мяч зашёл в ворота от штанги. Футболисты «Реала» и трибуны праздновали, но VAR обнаружил крохотный офсайд у Эндрика, который всё-таки влиял на эпизод. Гол пришлось отменить. Затем уже VAR не стал вмешиваться, когда при желании можно было поставить пенальти за фол на Беллингеме.

И вот, когда казалось, что ворота «Атлетика» заколдованы и он удержит ничью при 25% владения, случился удар Вальверде. Он, находясь в штрафной, приложился с лёта с острого угла – мяч по дуге зашёл в дальнюю девятку. Седьмой удар уругвайца оказался победным. У «Реала» был бледный первый тайм, но после перерыва Мадрид заслужил по игре не просто победу, а разгром «Атлетика». С огромным трудом «Реал» забрал-таки три очка и остался в чемпионской гонке. Отставание от первого места прежнее – четыре очка.