Сборная 25-го тура РПЛ. Собрали звёзд почти всех топ-клубов!

Из «Спартака» и «Зенита» – по одному футболисту, а из «Локомотива», московского «Динамо» и «Краснодара» – по два. Ну и куда же без Дзюбы!

25-й тур РПЛ стал частью истории. Составляем символическую сборную героев уикенда. В команду лучших попали представители восьми клубов – московского «Динамо», «Локомотива», «Краснодара», «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Акрона». Игроки расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3, которая получилась в этот раз с явным креном в сторону атаку. Но почему бы и нет? Мы всегда за атакующий футбол! Главный тренер – из «Оренбурга».

Вратарь: Андрей Лунёв («Динамо» М)

В 25-м туре российского чемпионата ни один из вратарей не выдал матч всей жизни. Выделим голкипера московского «Динамо», который помог своей команде победить «Рубин» (3:1), прежде всего сейвом после выхода Дардана Шабанхаджая один на один. Казанцы нанесли 10 ударов по воротам Лунёва, пять раз попали в створ, а забили только один гол, который первый номер бело-голубых вряд ли мог предотвратить.

Андрей Лунёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правый центральный защитник: Александр Сильянов («Локомотив»)

Правый защитник железнодорожников вполне заслуженно был признан лучшим игроком матча с «Пари НН» (3:0), несмотря на то что на это звание претендовали и герои атаки «Локомотива». Сильянов действовал очень активно – мог даже сам забить, если бы нижегородцев не спасла штанга. Всего же Александр нанёс два удара, отдал два паса под удар и выиграл 60% единоборств.

Александр Сильянов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный защитник: Нино («Зенит»)

«Химки» вопреки ожиданиям не стали валять дурака в матче с «Зенитом» (0:1), а дали бой чемпиону в Санкт-Петербурге. Подмосковная команда неплохо выходила в контратаки, но Нино хорошо справился со своим главным и очень непростым оппонентом – Антоном Заболотным. Бразилец выиграл пять из семи единоборств и совершил 12 успешных оборонительных действий, кроме того, три из пяти его длинных передач оказались точными.

Нино Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый центральный защитник: Кирилл Печенин («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» прервали победную серию ЦСКА, хорошо сыграв в обороне, а левый защитник Печенин надёжно закрыл свой фланг. Белорус из Самары выиграл 100% единоборств (шесть из шести) – мало кому удаётся завершить матч с таким показателем. Помимо этого, у Кирилла 12 успешных оборонительных действий, включая два отбора и четыре перехвата, также он отметился одним пасом под удар и заработал на себе пару фолов.

Кирилл Печенин Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Кевин Ленини («Краснодар»)

«Краснодар» одержал важнейшую победу в борьбе за чемпионский титул после болезненного поражения от конкурента. В центре поля «быки» были быстрее игроков «Ахмата», а Ленини не просто «выжигал» в опорной зоне, но и стал ещё и автором третьего гола краснодарской команды. Особенно Кевин преуспел в единоборствах внизу – выиграл шесть из девяти, в его активе также шесть успешных оборонительных действий (пять из них – отборы).

Кевин Ленини Фото: ФК «Краснодар»

Центральный полузащитник: Константин Кучаев («Ростов»)

«Ростов» победой в Воронеже приблизил «Факел» к Первой лиге, а Кучаев был признан лучшим игроком встречи. Константин создал второй гол ростовчан: накрыл соперника прессингом и сам завершил контрвыпад точным ударом. Всего же за матч полузащитник пробил дважды, отдал 17 точных передач из 20, сделал два паса под удар, совершил пять успешных оборонительных действий и заработал на себе три фола.

Константин Кучаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Ярослав Гладышев («Динамо» М)

Для Гладышева матч с «Рубином» стал 100-м в составе «Динамо», и воспитанник бело-голубых сделал себе прекрасный подарок к юбилею. Правый вингер оформил дубль в ворота казанской команды: сначала придумал «двоечку» с Хуаном Касересом и классно пробил в дальний угол, а затем грамотно сместился в центр штрафной, чтобы замкнуть прострел слева. Всего Ярослав нанёс четыре удара и отдал 83% точных передач (25 из 30), в том числе два паса под удар.

Ярослав Гладышев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Маркиньос («Спартак»)

Маркиньос – один из тех, кто вдохновил «Спартак» на впечатляющий камбэк в Самаре. Бразильский легионер заработал пенальти и сделал голевую передачу, когда Тео Бонгонда забил первый гол красно-белых. У левого полузащитника три паса под удар, четыре обводки, он выиграл 8 из 13 единоборств и заработал на себе четыре фола.

Маркиньос Фото: ФК «Спартак»

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Кордоба стал настоящей головной болью для обороны «Ахмата» и забил блестящий гол при счёте 0:0. Колумбийский нападающий «Краснодара» ловко разобрался с обоими центрбеками соперника в ходе голевой атаки – сбросил с плеч защитника сборной России Турпала-Али Ибишева и обыграл один в один Надера Гандри. У Джона четыре удара за матч, он сделал два паса под удар, заработал на себе четыре фола и вышел победителем в 9 из 15 единоборств.

Джон Кордоба Фото: ФК «Краснодар»

Нападающий: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)

Воробьёв внёс решающий вклад в победу «Локомотива» в матче с «Пари НН» двумя результативными действиями. Нападающий открыл счёт перед перерывом, забив головой после стандарта, и вдобавок стал автором голевой передачи под удар Сергею Пиняеву. В итоговой статистике Дмитрия пять ударов по воротам нижегородской команды, так что он мог оформить и больше, чем 1+1.

Дмитрий Воробьёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Артём Дзюба («Акрон»)

Ни для кого не секрет, что для лучшего бомбардира в истории российского футбола матчи со «Спартаком» – главные в сезоне. Вот и в 25-м туре РПЛ Дзюба напомнил об этом: заработал и реализовал пенальти, стал автором голевого паса на Дмитрия Пестрякова, и, похоже, помог Александру Васютину отразить 11-метровый – подсказал что-то своему голкиперу. У Артёма в этом матче два удара, три паса под удар, он выиграл 15 из 32 единоборств и заработал на себе четыре фола.

Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

Главный тренер: Владимир Слишкович («Оренбург»)

В прошедшем туре семь тренеров стали победителями. Михаил Галактионов крупно выиграл с «Локомотивом», а Деян Станкович совершил камбэк со «Спартаком». Мурад Мусаев из «Краснодара», Марцел Личка из московского «Динамо», Джонатан Альба из «Ростова» и Сергей Семак из «Зенита» тоже могут быть довольны своей работой. Но, пожалуй, главный герой – Владимир Слишкович. Его «Оренбург» одержал ценнейшую победу в борьбе за выживание, да ещё и волевую, перевернув очень непростую игру с махачкалинским «Динамо».

Владимир Слишкович Фото: ФК «Оренбург»

Сборная 25-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 25-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

В 25-м туре РПЛ были и другие герои, чья игра запомнилась. Ещё целая группа футболистов заслуживала включения в символическую сборную. В этом списке, например, вратарь Рустам Ятимов («Ростов»), защитники Хуан Касерес («Динамо» М), Максим Сыщенко («Оренбург») и Максим Осипенко («Ростов»), полузащитники Эсекьель Барко («Спартак»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Педро и Луис Энрике (оба – «Зенит»), нападающие Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Иван Сергеев («Крылья Советов») и Лусиано Гонду («Зенит»). Кого мы не включили? Пишите в комментариях.