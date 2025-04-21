Дзюба, крутой Пиняев или лидеры «Зенита» и «Краснодара». Кто лучший в 25-м туре РПЛ

В РПЛ закончился уже 25-й тур. До финиша сезона – всего по пять матчей у каждого клуба. Так что мотивация у большинства игроков, конечно, только растёт. В прошедшие выходные сразу несколько футболистов выдали топ-выступления. Мы традиционно выделяем главных героев, вы – выбираете самого-самого.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — сильнейший. По ходу опроса игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Маркиньос («Спартак»)
По ходу сезона Маркиньос трансформировался из сомнительного новичка «Спартака» в прессинг-машину и одного из лидеров. Матч с «Акроном» (3:2) снова получился успешным: бразилец получил наивысшую оценку в команде от Sofascore (8,1). Маркиньос отдал голевой пас на Тео Бонгонда в первом тайме, совершил четыре точных навеса, оформил три ключевые передачи, создал два голевых момента и четыре раза успешно пошёл в дриблинг. И не забывайте, как классно он разобрался с передачей на Угальде уже в добавленное время, после которой форвард заработал пенальти. Бразилец полезен и в созидании (по сути, стал ещё одним плеймейкером «Спартака»), и в защите.
Иван Сергеев («Крылья Советов»)
Лучший бомбардир в истории «Крыльев Советов» отличился снова! На этот раз Сергеев уверенно реализовал в матче с ЦСКА (1:1) пенальти, который принёс самарцам одно очко. Иван забивает в четырёх турах РПЛ подряд, в которых «Крылья Советов» в общей сложности набрали восемь очков. Игра Сергеева – важная причина, по которой самарцы занимают 11-е место в таблице и уже на четыре очка отдалились от зоны стыков.
Сергей Пиняев («Локомотив»)
Крутая весна от Сергея Пиняева. В марте его признали лучшим игроком «Локомотива», а встреча с «Пари НН» стала для него уже 100-й в РПЛ. В возрасте 20 лет 168 дней он стал самым молодым футболистом в истории лиги, который добрался до этой отметки. Юбилей Пиняев отметил невероятным голом! Во втором тайме встречи с «Пари НН» он прошёл с мячом по флангу, обыгрался с Воробьёвым, сместился ближе к центру и пробил. Получился очень красивый дальний удар, а главное – точный! Также за 70 минут на поле Пиняев отдал 89% успешных передач и заработал на себе три фола.
Кто-то другой
Если вы считаете, что в представленных пунктах нет лучшего футболиста — голосуйте за этот вариант. В 25-м туре, конечно, были и другие герои. Например, Кевин Ленини провёл хороший матч с «Ахматом», ещё и забив третий мяч «Краснодара» (3:1). А форвард «Зенита» Лусиано Гонду и полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отметились победными голами своих команд. Ещё у петербуржцев неплохую встречу провёл защитник Нино, а у ЦСКА прекрасный гол забил Секу Койта. В общем, если про кого-то забыли — обязательно напомните в комментариях.
Ярослав Гладышев («Динамо» Москва)
У нападающего московского «Динамо» – первый дубль в нынешнем сезоне РПЛ! И это в 100-м для Гладышева матче за клуб. Ах да, его гол на 61-й минуте стал и вовсе победным: Ярослав сориентировался после отскока и «рыбкой» переправил мяч в ворота. Всего Гладышев нанёс четыре удара по воротам (неплохая реализация, да?) и отметился 83% точных передач.
Артём Дзюба («Акрон»)
«Акрон» в 25-м туре уступил «Спартаку» (2:3), по ходу матча ведя с разницей в два мяча. Обидная потеря очков. Но важно отметить игру форварда тольяттинцев Артёма Дзюбы. Кто бы сомневался, что против «Спартака» он снова что-то выдаст. Сначала – реализовал пенальти на 23-й минуте, чуть позже – отдал голевой пас на Дмитрия Пестрякова. Потом ещё подошёл к Александру Васютину перед первым пенальти от Барко, что-то сказал – и голкипер отразил удар. Однако «Акрону» не хватило 1+1 от Артёма даже для ничьей.
Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)
Во встрече с «Пари НН» (3:0) нападающий «Локомотива» стал автором и гола, и результативной передачи. В конце первого тайма Воробьёв после стандарта переправил мяч в ворота нижегородцев. А после перерыва – ассистировал Сергею Пиняеву, который забил гол-шедевр.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Нападающий «Краснодара» не забивал в трёх турах подряд. Но отличился в игре с «Ахматом» (3:1). На 40-й минуте Джон открыл счёт: после паса от Батчи он продавил двух защитников соперников – Ибишева и Гандри – и точно пробил под перекладину. По сути, снова сделал гол (до этого он сделал гол для Кривцова в игре с «Зенитом»). Также Кордоба отметился одной удачной обводкой, отдал 83% точных передач и выиграл девять единоборств. А главное – помог «Краснодару» сохранить первое место в таблице.
Максим Глушенков («Зенит»)
Матч с «Химками» неожиданно получился для «Зенита» очень тяжёлым. Форвард петербуржцев Максим Глушенков был одним из немногих, кто украшал встречу. Именно после его действий «Зенит» забил единственный гол: он получил мяч в штрафной «Химок», резко пробил, а дальше случился рикошет и отскок на Гонду. Аргентинец и открыл счёт. Всего Глушенков отдал 78% точных передач, нанёс четыре удара по воротам (мог и забивать, если бы хотя б немного повезло), совершил три успешных попытки дриблинга и заработал на себе два фола. К концу сезона Максим постепенно приходит в оптимальную форму.
Александр Сильянов («Локомотив»)
В матче с «Пари НН» (3:0) правый защитник «Локомотива» не позволил забить сопернику. На счету Сильянова два выноса мяча, один отбор и три выигранных единоборства. Также Александр неплохо помог команде в атаке. Защитник отдал 83% точных передач (две – ключевые), отметился одним удачным кроссом и один раз пробил в штангу. Да, в протоколе голевыми действиями не отметился, но мы ведь смотрит не только на них.
Андрей Лунёв («Динамо» Москва)
Голкипер московского «Динамо» в прошедшем туре пропустил всего один мяч во встрече с крепким «Рубином» (3:1) – да и после удара Безрукова спасти вряд ли мог, тут больше вопросы к обороне. Казанцы нанесли 10 ударов по воротам Лунёва, пять – в створ. Всего голкипер совершил четыре сейва. Главный – после выхода Дардана Шабанхаджая один на один в первом тайме. А ведь форвард «Рубина» мог второй тур подряд забить после шедеврального прохода через полполя! Так что Лунёву принадлежит немалая заслуга в победе «Динамо». Команда Марцела Лички осталась в гонке за топ-3.
Ацамаз Ревазов («Оренбург»)
20-летний нападающий «Оренбурга» забил дебютный мяч в РПЛ! Он вышел на поле на 74-й минуте встречи с махачкалинским «Динамо» (2:1). И уже на 81-й Ацамаз стал автором курьёзного гола: форвард совершал подачу в штрафную гостей, однако получился полноценный удар. Мяч по красивой траектории влетел в ворота Тимура Магомедова, а «Оренбург» повёл счёте. Этот гол в итоге стал победным, принеся команде три важнейших очка. «Оренбург» поднялся на 15-е место в РПЛ и оставил себе шансы на спасение. Владимир Слишкович в интервью «Чемпионату» просил не перехваливать парня, но не отметить его в рейтинге было бы странно.
Константин Кучаев («Ростов»)
«Ростов» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0) и поднялся на седьмое место в РПЛ. Одним из лучших на поле у южан был Константин Кучаев. Полузащитник отметился забитым мячом во втором тайме: сначала накрыл соперника прессингом, а затем сам завершил момент. Константин отдал 85% точных передач (две – ключевые), выдал одну успешную обводку и заработал на себе три фола. Также Кучаев здорово помог в обороне: совершил три выноса мяча, один отбор, заблокировал один удар. И справедливо был признан лучшим в матче.