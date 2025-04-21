Дзюба, крутой Пиняев или лидеры «Зенита» и «Краснодара». Кто лучший в 25-м туре РПЛ

В РПЛ закончился уже 25-й тур. До финиша сезона – всего по пять матчей у каждого клуба. Так что мотивация у большинства игроков, конечно, только растёт. В прошедшие выходные сразу несколько футболистов выдали топ-выступления. Мы традиционно выделяем главных героев, вы – выбираете самого-самого.

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — сильнейший. По ходу опроса игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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