В гостях у него побывали Месси, Марадона и другие звёзды, а у самого понтифика осталась яркая коллекция форм. Сегодня Франциска не стало.

Жизнь Папы Римского была неразрывно связана с футболом. Хотя он не смотрел его 35 лет

На 89-м году жизни из-за продолжительной болезни сегодня, 21 апреля, скончался Папа Римский Франциск. В феврале 2025 года его госпитализировали из-за бронхита, позже выписали, однако он остался прикован к инвалидному креслу. 20 апреля, на Пасху, Папа Римский сделал краткое обращение к людям. А на следующее утро Франциск скончался. Свою должность он занимал с 2013 года. Франциск был первым за более чем 1200 лет Папой Римским не из Европы. Его родина – Аргентина. И это сыграло важную роль в отношениях Франциска с футболом.

Папа Римский болел за «Сан-Лоренсо». Через год после его назначения на должность клуб впервые в истории взял Кубок Либертадорес

Хорхе Марио Бергольо (настоящее имя Папы Римского Франциска) – большой болельщик «Сан-Лоренсо». У самого Франциска с футболом не задалось: по его словам, «он был не очень хорош» – поэтому его всегда ставили в ворота. Однако на страсти к «Сан-Лоренсо» это никак не сказывалось. Интересно, что прозвище клуба – «святые». Будто бы поддержка команды и становление Папой были предопределены Франциску судьбой.

В 2014 году «Сан-Лоренсо» впервые за 106-летнюю историю стал обладателем Кубка Либертадорес. Через год после назначения Франциска главой католической церкви! Конечно, вся команда прибыла с трофеем к нему на аудиенцию в Ватикан. Франциск отметил, что очень рад победе, но чудес в этом не замечает.

Папа Римский Франциск Фото: Ricardo Ceppi/Getty Images

Папа Римский не смотрел футбол с 1990-го! Всё из-за одного матча

Интересно, что Папа Римский не видел финал Кубка Либертадорес — 2014 с парагвайским «Насьоналем». Несмотря на поддержку «Сан-Лоренсо», Франциск не смотрел футбол аж с 1990 года! Всё дело в обете, который он дал. В 1990-м сборная Аргентины уступила Германии в финале чемпионата мира. После этого он пообещал никогда не включать телевизор: «Я дал обещание Богоматери Кармельской 15 июля 1990 года. Я сказал себе: «Мне это не нужно». Есть швейцарский гвардеец, который каждую неделю рассказывает мне о результатах и положении в таблице».

Франциск – один из главных коллекционеров футбольных комплектов в мире

Конечно, о любви Папы к футболу знали. Поэтому паломники частенько дарили Франциску футболки «Сан-Лоренсо». А представители разных клубов и сборных обязательно захватывали на встречу с Папой свои комплекты. Франциск обладал, наверное, одной из самых крутых коллекций во всём мире. В ней, например, есть комплекты «Барселоны», «Реала», «Интера», «Милана», «Ювентуса», «Баварии», бразильского «Шапекоэнсе» (подарили через год после авиакатастрофы клуба), «Вильярреала», (внимание) «Сандерленда», а также сборных Бразилии, Испании, Италии, Аргентины, Хорватии. Да и Роналдиньо дарил ему свою форму.

Конечно, один из главных лотов – футболки от соотечественника – Лионеля Месси. Впервые Лео и Папа встретились в 2013 году. Тогда в Ватикан прибыли сборные Италии и Аргентины, которым предстоял товарищеский матч. Франциску подарили комплекты обеих команд. От аргентинцев последовала, естественно, форма с номером 10 и фамилией Месси.

Папа Римский считал Месси выше Марадоны

Позже Лео ещё несколько раз отправлял свои футболки «Барселоны» и «ПСЖ» Папе Римскому. Забавно, что Франциск ни разу не видел игру Месси вживую, но называл именно его лучшим аргентинцем в истории футбола. «Как игрок Марадона велик. Но как человек он неудачник… Месси — очень правильный, это джентльмен», – сказал Франциск в интервью Rai 1 в 2023 году. Удивительный факт: лучшим игроком в истории Папа считал… бразильца Пеле!

Иногда Франциск отвечал на забавные вопросы. Например, однажды его спросили, можно ли назвать Месси «богом».

Папа Римский Франциск «Это святотатство. Не надо так говорить, я в это не верю. Когда люди называют Месси богом, это всего лишь способ выразить восхищение. Но поклоняться следует лишь Господу. А так – это просто фраза. Кто-то говорит: «На поле с мячом он просто бог». Месси хорош, но он всё-таки не бог».

В 2014 году по инициативе Папы Римского экс-защитник сборной Аргентины Хавьер Санетти организовал «Межрелигиозный матч за мир». Именно тогда в гостях у Франциска побывал Диего Марадона. Легендарный футболист назвал себя главным фанатом Папы Римского и подарил ему футболку сборной Аргентины. А после смерти Диего Франциск трогательно высказался о нём: «Познакомился с Диего Марадоной в 2014 году. На поле он был поэтом. Великий чемпион, который радовал миллионы людей как в Аргентине, так и в Неаполе.

При этом он был очень ранимым. Помню, как Аргентина выиграла чемпионат мира в 1986 году благодаря Марадоне. Я был во Франкфурте. Было трудное время — я изучал язык и собирал материал для диссертации. Только на следующий день узнал о победе Аргентины в матче с Германией. Было радостно, но я почувствовал одиночество, потому что не с кем было поделиться эмоциями от победы».

Папа Римский Франциск и Лионель Месси Фото: Claudio Villa/Getty Images

Футбол грустит из-за смерти Франциска. Сегодня, 21 апреля, отменены все матчи чемпионата Италии. А мировые топ-клубы выражают соболезнования.