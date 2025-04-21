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Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, любовь и связь с футболом, Сан-Лоренсо, Месси, Марадона, Кубок Либертадорес

Жизнь Папы Римского была неразрывно связана с футболом. Хотя он не смотрел его 35 лет
Никита Паглазов
Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет
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В гостях у него побывали Месси, Марадона и другие звёзды, а у самого понтифика осталась яркая коллекция форм. Сегодня Франциска не стало.

На 89-м году жизни из-за продолжительной болезни сегодня, 21 апреля, скончался Папа Римский Франциск. В феврале 2025 года его госпитализировали из-за бронхита, позже выписали, однако он остался прикован к инвалидному креслу. 20 апреля, на Пасху, Папа Римский сделал краткое обращение к людям. А на следующее утро Франциск скончался. Свою должность он занимал с 2013 года. Франциск был первым за более чем 1200 лет Папой Римским не из Европы. Его родина – Аргентина. И это сыграло важную роль в отношениях Франциска с футболом.

Папа Римский болел за «Сан-Лоренсо». Через год после его назначения на должность клуб впервые в истории взял Кубок Либертадорес

Хорхе Марио Бергольо (настоящее имя Папы Римского Франциска) – большой болельщик «Сан-Лоренсо». У самого Франциска с футболом не задалось: по его словам, «он был не очень хорош» – поэтому его всегда ставили в ворота. Однако на страсти к «Сан-Лоренсо» это никак не сказывалось. Интересно, что прозвище клуба – «святые». Будто бы поддержка команды и становление Папой были предопределены Франциску судьбой.

В 2014 году «Сан-Лоренсо» впервые за 106-летнюю историю стал обладателем Кубка Либертадорес. Через год после назначения Франциска главой католической церкви! Конечно, вся команда прибыла с трофеем к нему на аудиенцию в Ватикан. Франциск отметил, что очень рад победе, но чудес в этом не замечает.

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

Фото: Ricardo Ceppi/Getty Images

Папа Римский не смотрел футбол с 1990-го! Всё из-за одного матча

Интересно, что Папа Римский не видел финал Кубка Либертадорес — 2014 с парагвайским «Насьоналем». Несмотря на поддержку «Сан-Лоренсо», Франциск не смотрел футбол аж с 1990 года! Всё дело в обете, который он дал. В 1990-м сборная Аргентины уступила Германии в финале чемпионата мира. После этого он пообещал никогда не включать телевизор: «Я дал обещание Богоматери Кармельской 15 июля 1990 года. Я сказал себе: «Мне это не нужно». Есть швейцарский гвардеец, который каждую неделю рассказывает мне о результатах и положении в таблице».

Тот самый матч, из-за которого Папа Римский перестал смотреть футбол:
«Это мафия на футбольном поле». Аргентину цинично засудили в финале чемпионата мира — 1990
«Это мафия на футбольном поле». Аргентину цинично засудили в финале чемпионата мира — 1990

Франциск – один из главных коллекционеров футбольных комплектов в мире

Конечно, о любви Папы к футболу знали. Поэтому паломники частенько дарили Франциску футболки «Сан-Лоренсо». А представители разных клубов и сборных обязательно захватывали на встречу с Папой свои комплекты. Франциск обладал, наверное, одной из самых крутых коллекций во всём мире. В ней, например, есть комплекты «Барселоны», «Реала», «Интера», «Милана», «Ювентуса», «Баварии», бразильского «Шапекоэнсе» (подарили через год после авиакатастрофы клуба), «Вильярреала», (внимание) «Сандерленда», а также сборных Бразилии, Испании, Италии, Аргентины, Хорватии. Да и Роналдиньо дарил ему свою форму.

Конечно, один из главных лотов – футболки от соотечественника – Лионеля Месси. Впервые Лео и Папа встретились в 2013 году. Тогда в Ватикан прибыли сборные Италии и Аргентины, которым предстоял товарищеский матч. Франциску подарили комплекты обеих команд. От аргентинцев последовала, естественно, форма с номером 10 и фамилией Месси.

Папа Римский считал Месси выше Марадоны

Позже Лео ещё несколько раз отправлял свои футболки «Барселоны» и «ПСЖ» Папе Римскому. Забавно, что Франциск ни разу не видел игру Месси вживую, но называл именно его лучшим аргентинцем в истории футбола. «Как игрок Марадона велик. Но как человек он неудачник… Месси — очень правильный, это джентльмен», – сказал Франциск в интервью Rai 1 в 2023 году. Удивительный факт: лучшим игроком в истории Папа считал… бразильца Пеле!

Иногда Франциск отвечал на забавные вопросы. Например, однажды его спросили, можно ли назвать Месси «богом».

Папа Римский
Папа Римский
Франциск

«Это святотатство. Не надо так говорить, я в это не верю. Когда люди называют Месси богом, это всего лишь способ выразить восхищение. Но поклоняться следует лишь Господу. А так – это просто фраза. Кто-то говорит: «На поле с мячом он просто бог». Месси хорош, но он всё-таки не бог».

В 2014 году по инициативе Папы Римского экс-защитник сборной Аргентины Хавьер Санетти организовал «Межрелигиозный матч за мир». Именно тогда в гостях у Франциска побывал Диего Марадона. Легендарный футболист назвал себя главным фанатом Папы Римского и подарил ему футболку сборной Аргентины. А после смерти Диего Франциск трогательно высказался о нём: «Познакомился с Диего Марадоной в 2014 году. На поле он был поэтом. Великий чемпион, который радовал миллионы людей как в Аргентине, так и в Неаполе.

При этом он был очень ранимым. Помню, как Аргентина выиграла чемпионат мира в 1986 году благодаря Марадоне. Я был во Франкфурте. Было трудное время — я изучал язык и собирал материал для диссертации. Только на следующий день узнал о победе Аргентины в матче с Германией. Было радостно, но я почувствовал одиночество, потому что не с кем было поделиться эмоциями от победы».

Папа Римский Франциск и Лионель Месси

Папа Римский Франциск и Лионель Месси

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Футбол грустит из-за смерти Франциска. Сегодня, 21 апреля, отменены все матчи чемпионата Италии. А мировые топ-клубы выражают соболезнования.

Из-за чего Диего не стало уже в 60 лет:
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