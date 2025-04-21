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Медиалига, 6-й сезон: результаты матчей 1-го тура, турнирная таблица, судейский скандал, какой счёт, Амкал, Броуки, 2DROTS

Гол со своей половины поля и нереальный судейский скандал. 1-й тур Медиалиги — огонище!
Максим Хрущ
1-й тур Медиалиги — огонище!
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Больше всех обсуждают «Броук Бойз».

Начался шестой сезон Медийной футбольной лиги! Матчи 1-го тура состоялись в минувшие выходные — 19 и 20 апреля. Старт получился очень ярким – помимо красивейших голов и неожиданных результатов, случился и судейский скандал.

Здесь — всё о новом сезоне:
Медиалига возвращается! Главное о новом сезоне: новички, фавориты, правила и призовой фонд
Медиалига возвращается! Главное о новом сезоне: новички, фавориты, правила и призовой фонд

«Титан» уничтожил Rocket Team ударом со своей половины поля

Winline Медиалига. 6-й сезон . Медиалига. 1-й тур
19 апреля 2025, суббота. 11:00 МСК
Титан
Окончен
3 : 1
Rocket Team
1:0 Кузин – 22'     2:0 Харламов – 38'     2:1 Натхо – 62'     3:1 Малания – 75'    

В первом матче нового сезона встретились «Титан» и Rocket Team. По афише – игра двух середняков. На деле получилась захватывающая битва.

«Титан» открыл счёт на 11-й минуте, забив незаурядный рабочий гол. Спустя шесть минут удвоил преимущество, но на этот раз сделали красоту — Харламов забил прямым ударом со штрафного. В середине второго тайма команда Rocket Team сравняла счёт, забил Амир Натхо (брат известного экс-игрока ЦСКА Бибраса Натхо). Но «Титан» ответил достаточно быстро и, вероятно, забил лучший гол сезона. Диего заметил, что голкипер соперника далеко вышел из ворот – и нанёс удар со своей половины поля. Вау. Итоговый счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат Футбольная Медиа Лига.

«Десятка» и D Media устроили мощную «перестрелку»

Winline Медиалига. 6-й сезон . Медиалига. 1-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:15 МСК
ФК 10
Окончен
3 : 2
FC DMEDIA
Минск
1:0 Назаров – 4'     2:0 Клёнкин – 13'     2:1 Концедайлов – 61'     2:2 Корсак – 63'     3:2 Гудаев – 70'    

Второй матч получился ещё результативнее. ФК «10» Азамата Мусагалиева встретился с белорусским медиаклубом D Media.

И тут – первая драма сезона. В первом тайме «Десятка» вырвалась вперёд на два гола (один из них был забит прямым ударом со штрафного). А во втором — 2:2! Однако оформить полноценный камбэк не удалось — Гудай принёс ФК «10» победу, замкнув подачу с углового (3:2). Интересно, что один из лидеров «Десятки» Сергей Кутузов (Кутуз) сделал причёску в стиле легендарного бразильского форварда Роналдо Зубастика. Он побрился налысо, оставив лишь чёлку в форме полукруга.

Причёска Кутузова

Причёска Кутузова

Фото: Кадр из трансляции

«Броуки» со скандалом разгромили «СКА-Ростов» Басты

Winline Медиалига. 6-й сезон . Медиалига. 1-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Broke Boys
Окончен
3 : 0
СКА-Ростов
1:0 Мазуров – 53'     2:0 Лобкарёв – 90'     3:0 Лобкарёв – 90'    

Самым ярким матчем 1-го тура стало противостояние «БроукБойз» и «СКА-Ростов». Это столкновение не только амбициозных команд, но и мегахаризматичных президентов. Ростовчанами управляет Василий Вакуленко (Баста). А во главе «Броуков» – дуэт экс-журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова и футбольного блогера Артёма Кузьмина (Райзен).

Эмоции закипали сразу. «Броуки» резко реагировали на каждое судейское решение. Ну а главный момент – неназначение пенальти в ворота «СКА-Ростов» даже после повтора (на котором чётко видно, что фол был внутри штрафной площади).

Спорный момент в матче «Броуков»

Спорный момент в матче «Броуков»

Фото: Кадр из трансляции

После такого эпизода эмоции… Тут даже слова «закипели» не хватит, чтобы их описать. Просто приведём цитату Егорова: «Вы — импотенты, чтобы разбираться в чём-либо (речь о судействе и трактовках. — Прим. «Чемпионата»)! Вы ни в чём не можете разобраться! Вы ничего не делаете! Месяцами ничего не меняете. Только ходите и рассказываете. Чё он там изменит? Реформатор хренов!»

После успокоиться было уже нереально. После очередной стычки в центре поля взорвалось: Дьяков налетел на судью, выбил у него из рук красную карточку и даже боднул. Егоров физически на судью не воздействовал, но за оскорбления красную получил. Скорее всего, для Дьякова это будет длительная дисквалификация.

Удаление тренера и президента лишь завело «Броуков». Но помогли жуткие ошибки соперника. Защитник и вратарь «СКА-Ростов» не разобрались между собой и «привезли» гол. А на последних минутах игры ростовчане взяли «красный мяч» и… Опять намудрили в защите, подарив «Броукам» второй гол, который благодаря бонусному мячу засчитали за два. 3:0.

«Банка» в равной борьбе уступила «Лотусу»

Winline Медиалига. 6-й сезон . Медиалига. 1-й тур
19 апреля 2025, суббота. 20:30 МСК
ФК Банка
Окончен
1 : 2
Lotus Music
0:1 Мирзоалиев – 44'     1:1 Укол – 53'     1:2 Плиев – 73'    

В вечернем матче первого игрового дня встретились «Банка» и Lotus. Вывеска средняя, но наличие звёзд медиафутбола в каждой из команд добавляло интриги. «Лотус» возглавляет бывший тренер «Амкала» Сослан Гатагов, а в составе «Банки» сыграли бывшие звёзды того же «Амкала» — Дуб и Укол.

Встреча прошла в равной борьбе. Сначала «Лотус» вышел вперёд, но чуть позже «Банка» сравняла. Однако во втором тайме команда музыкального лейбла забила свой второй мяч и всё-таки вырвала победу — 2:1.

Один из ярчайших эпизодов матча – мини-перформанс тренера «Лотуса» Сослана Гатагова. Он подколол Кирилла Дубникова, который сейчас играет за «Банку». Дело в том, что в своё время Гатагов дважды выгонял Дубникова из своих команд – «На спорте» и «Амкала». На очередную встречу с форвардом Сослан подготовил кепку с надписью «Kick Dubnikov out again» (Выгоняйте Дубникова снова). В целом это главное, чем запомнилась игра.

«Тандем» добыл волевую победу в матче с «Ромой»

Winline Медиалига. 6-й сезон . Медиалига. 1-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Тандем
Окончен
3 : 1
ФК Рома
0:1 Фандеев – 43'     1:1 Фаттахов – 46'     2:1 Фаттахов – 46'     3:1 Докучаев – 50'    

Второй игровой день стартовал с противостояния «Тандема» и «Ромы». Два крепких середняка с амбициями на призовые места.

Бо́льшая часть встречи прошла с нулями на табло — все голы были забиты в последние 10 минут чистого времени. Счёт открыла «Рома», однако удержать преимущество не смогла. «Тандем» взял бонусный мяч – и забил им гол, который считается за два. Ну а когда «Рома» всеми силами побежала в атаку отыгрываться, – нарвалась на третий гол «Тандема». Итоговый результат — 3:1.

2DROTS начали новый сезон с победы

Winline Медиалига. 6-й сезон . Медиалига. 1-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
2DROTS
Окончен
2 : 1
Fight Nights
1:0 Курзенёв – 2'     2:0 Матвийчук – 32'     2:1 Кокоев – 35'    

Двукратный чемпион Медиалиги — 2DROTS — начал новый сезон матчем с командой бойцовского промоушена Fight Nights. «Самураи» подошли к игре в статусе фаворита, что доказали на поле.

2DROTS решили судьбу встречи двумя быстрыми голами — они забили по разу на стартовых минутах первого и второго таймов. Fight Nights ответили забитым мячом после углового, но на большее их не хватило. Таким образом, один из фаворитов МФЛ-6 стартовал с победы, а Fight Nigths показал, что может бороться с грандами.

2DROTS перед матчем

2DROTS перед матчем

Фото: 2DROTS

Команда Литвина обыграла «Эгриси» Wylsacom

Winline Медиалига. 6-й сезон . Медиалига. 1-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Lit Energy
Окончен
2 : 1
Эгриси
0:1 Григорьев – 27'     1:1 Васиченко – 35'     2:1 Соломатин – 42'    

«Эгриси» всё ещё учится существовать без Василия Уткина. Недавно владельцем клуба стал известный техноблогер Wylsacom. Он лично приехал на первый матч своей новой команды, которая встретилась с клубом другого популярного блогера — Михаила Литвина.

Первый тайм прошёл без голов, а в начале второй половины «Эгриси» вышел вперёд. Радость продлилась недолго — через семь минут Lit Energy сравнял с пенальти. А ещё через семь минут команда Литвина забила решающий и победный мяч. Финальный свисток арбитра – победа «Литов» со счётом 2:1.

«Матч ТВ» не стал серьёзной преградой для «Амкала»

Winline Медиалига. 6-й сезон . Медиалига. 1-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Амкал
Окончен
4 : 1
ФК Матч
1:0 Конев – 9'     1:1 Василенко – 41'     2:1 Сабуа – 44'     3:1 Рябокобыленко – 47'     4:1 Рябокобыленко – 47'    

В заключительной встрече тура сошлись «Амкал» и «Матч ТВ». Команда Германа — один из главных претендентов на титул. А вот от медиаклуба федерального телеканала нет особых ожиданий — в прошлых сезонах «Матч ТВ» стабильно был одним из аутсайдеров. Поэтому победа «Амкала» читалась ещё до начала игры.

«Амкал» забил быстрый гол в первом тайме, после чего успокоился. И зря – «Матч ТВ» удалось сравнять счёт. Однако это было лишь временное помутнение: спустя пару минут команда Германа опять вышла вперёд. А позже «Амкал» довёл дело до разгрома, забив бонусным мячом, который взял соперник. В итоге — 4:1 без намёка на чемпионские амбиции «Матч ТВ».

Следующий тур состоится через неделю (26 и 27 апреля). Хочется верить, что насыщенность матчей не снизится, а будет только расти.

Турнирная таблица Медалиги
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Новости. Футбол
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