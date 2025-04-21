Гол со своей половины поля и нереальный судейский скандал. 1-й тур Медиалиги — огонище!

Начался шестой сезон Медийной футбольной лиги! Матчи 1-го тура состоялись в минувшие выходные — 19 и 20 апреля. Старт получился очень ярким – помимо красивейших голов и неожиданных результатов, случился и судейский скандал.

«Титан» уничтожил Rocket Team ударом со своей половины поля

В первом матче нового сезона встретились «Титан» и Rocket Team. По афише – игра двух середняков. На деле получилась захватывающая битва.

«Титан» открыл счёт на 11-й минуте, забив незаурядный рабочий гол. Спустя шесть минут удвоил преимущество, но на этот раз сделали красоту — Харламов забил прямым ударом со штрафного. В середине второго тайма команда Rocket Team сравняла счёт, забил Амир Натхо (брат известного экс-игрока ЦСКА Бибраса Натхо). Но «Титан» ответил достаточно быстро и, вероятно, забил лучший гол сезона. Диего заметил, что голкипер соперника далеко вышел из ворот – и нанёс удар со своей половины поля. Вау. Итоговый счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат Футбольная Медиа Лига.

«Десятка» и D Media устроили мощную «перестрелку»

Второй матч получился ещё результативнее. ФК «10» Азамата Мусагалиева встретился с белорусским медиаклубом D Media.

И тут – первая драма сезона. В первом тайме «Десятка» вырвалась вперёд на два гола (один из них был забит прямым ударом со штрафного). А во втором — 2:2! Однако оформить полноценный камбэк не удалось — Гудай принёс ФК «10» победу, замкнув подачу с углового (3:2). Интересно, что один из лидеров «Десятки» Сергей Кутузов (Кутуз) сделал причёску в стиле легендарного бразильского форварда Роналдо Зубастика. Он побрился налысо, оставив лишь чёлку в форме полукруга.

Причёска Кутузова Фото: Кадр из трансляции

«Броуки» со скандалом разгромили «СКА-Ростов» Басты

Самым ярким матчем 1-го тура стало противостояние «БроукБойз» и «СКА-Ростов». Это столкновение не только амбициозных команд, но и мегахаризматичных президентов. Ростовчанами управляет Василий Вакуленко (Баста). А во главе «Броуков» – дуэт экс-журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова и футбольного блогера Артёма Кузьмина (Райзен).

Эмоции закипали сразу. «Броуки» резко реагировали на каждое судейское решение. Ну а главный момент – неназначение пенальти в ворота «СКА-Ростов» даже после повтора (на котором чётко видно, что фол был внутри штрафной площади).

Спорный момент в матче «Броуков» Фото: Кадр из трансляции

После такого эпизода эмоции… Тут даже слова «закипели» не хватит, чтобы их описать. Просто приведём цитату Егорова: «Вы — импотенты, чтобы разбираться в чём-либо (речь о судействе и трактовках. — Прим. «Чемпионата»)! Вы ни в чём не можете разобраться! Вы ничего не делаете! Месяцами ничего не меняете. Только ходите и рассказываете. Чё он там изменит? Реформатор хренов!»

После успокоиться было уже нереально. После очередной стычки в центре поля взорвалось: Дьяков налетел на судью, выбил у него из рук красную карточку и даже боднул. Егоров физически на судью не воздействовал, но за оскорбления красную получил. Скорее всего, для Дьякова это будет длительная дисквалификация.

Удаление тренера и президента лишь завело «Броуков». Но помогли жуткие ошибки соперника. Защитник и вратарь «СКА-Ростов» не разобрались между собой и «привезли» гол. А на последних минутах игры ростовчане взяли «красный мяч» и… Опять намудрили в защите, подарив «Броукам» второй гол, который благодаря бонусному мячу засчитали за два. 3:0.

«Банка» в равной борьбе уступила «Лотусу»

В вечернем матче первого игрового дня встретились «Банка» и Lotus. Вывеска средняя, но наличие звёзд медиафутбола в каждой из команд добавляло интриги. «Лотус» возглавляет бывший тренер «Амкала» Сослан Гатагов, а в составе «Банки» сыграли бывшие звёзды того же «Амкала» — Дуб и Укол.

Встреча прошла в равной борьбе. Сначала «Лотус» вышел вперёд, но чуть позже «Банка» сравняла. Однако во втором тайме команда музыкального лейбла забила свой второй мяч и всё-таки вырвала победу — 2:1.

Один из ярчайших эпизодов матча – мини-перформанс тренера «Лотуса» Сослана Гатагова. Он подколол Кирилла Дубникова, который сейчас играет за «Банку». Дело в том, что в своё время Гатагов дважды выгонял Дубникова из своих команд – «На спорте» и «Амкала». На очередную встречу с форвардом Сослан подготовил кепку с надписью «Kick Dubnikov out again» (Выгоняйте Дубникова снова). В целом это главное, чем запомнилась игра.

«Тандем» добыл волевую победу в матче с «Ромой»

Второй игровой день стартовал с противостояния «Тандема» и «Ромы». Два крепких середняка с амбициями на призовые места.

Бо́льшая часть встречи прошла с нулями на табло — все голы были забиты в последние 10 минут чистого времени. Счёт открыла «Рома», однако удержать преимущество не смогла. «Тандем» взял бонусный мяч – и забил им гол, который считается за два. Ну а когда «Рома» всеми силами побежала в атаку отыгрываться, – нарвалась на третий гол «Тандема». Итоговый результат — 3:1.

2DROTS начали новый сезон с победы

Двукратный чемпион Медиалиги — 2DROTS — начал новый сезон матчем с командой бойцовского промоушена Fight Nights. «Самураи» подошли к игре в статусе фаворита, что доказали на поле.

2DROTS решили судьбу встречи двумя быстрыми голами — они забили по разу на стартовых минутах первого и второго таймов. Fight Nights ответили забитым мячом после углового, но на большее их не хватило. Таким образом, один из фаворитов МФЛ-6 стартовал с победы, а Fight Nigths показал, что может бороться с грандами.

2DROTS перед матчем Фото: 2DROTS

Команда Литвина обыграла «Эгриси» Wylsacom

«Эгриси» всё ещё учится существовать без Василия Уткина. Недавно владельцем клуба стал известный техноблогер Wylsacom. Он лично приехал на первый матч своей новой команды, которая встретилась с клубом другого популярного блогера — Михаила Литвина.

Первый тайм прошёл без голов, а в начале второй половины «Эгриси» вышел вперёд. Радость продлилась недолго — через семь минут Lit Energy сравнял с пенальти. А ещё через семь минут команда Литвина забила решающий и победный мяч. Финальный свисток арбитра – победа «Литов» со счётом 2:1.

«Матч ТВ» не стал серьёзной преградой для «Амкала»

В заключительной встрече тура сошлись «Амкал» и «Матч ТВ». Команда Германа — один из главных претендентов на титул. А вот от медиаклуба федерального телеканала нет особых ожиданий — в прошлых сезонах «Матч ТВ» стабильно был одним из аутсайдеров. Поэтому победа «Амкала» читалась ещё до начала игры.

«Амкал» забил быстрый гол в первом тайме, после чего успокоился. И зря – «Матч ТВ» удалось сравнять счёт. Однако это было лишь временное помутнение: спустя пару минут команда Германа опять вышла вперёд. А позже «Амкал» довёл дело до разгрома, забив бонусным мячом, который взял соперник. В итоге — 4:1 без намёка на чемпионские амбиции «Матч ТВ».

Следующий тур состоится через неделю (26 и 27 апреля). Хочется верить, что насыщенность матчей не снизится, а будет только расти.