«Что арбитр матча «Зенита» делал на поле?» Разбор судейства в 25-м туре РПЛ

В нынешнем сезоне РПЛ осталось провести всего пять туров. С каждой недели градус повышается, а для судей это значит рост давления со стороны футболистов и тренеров. И пока обстановка складывается не в пользу арбитров. В минувшие выходные к ним было слишком много вопросов.

Специально для «Чемпионата» судейство в 25-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала — 2:1

Первый же момент — отменённый гол «Оренбурга» на 16-й минуте. Зияков почему-то посчитал, что было нарушение. Я считаю, что это чистый гол и ошибка судьи — такую верховую борьбу надо везде отпускать. В подобных моментах все толкаются. Здесь у игрока «Оренбурга» всего лишь лежали руки на спине защитника, а дальше он сыграл головой. Это проблема защитника, который не выпрыгнул вовремя. И это именно ошибка Зиякова, который сразу усиленно показывал, что для него это толчок.

На 90+6-й минуте красную карточку получил игрок «Динамо» Алибеков. Это не ключевая ошибка, она ни на что не могла повлиять. VAR полез, потому что Зияков начал показывать, что для него это не нарушение. Очевидно, они отсмотрели момент и увидели, что мяч попал в руку. И пригласили Зиякова, чтобы тот посмотрел эпизод целиком. Я думаю, что красная — решение именно Зиякова. Мне было бы интересно послушать департамент. Если они скажут, что это не красная, то придётся отменять карточку. И тогда оценка упадёт ещё на 0,5 и станет 7,4. Момент непростой в плане восприятия по экрану. Если бы Зияков показал вторую жёлтую, было бы нормально. Но для лишения явной возможности забить гол мне не хватает факторов.

Оценка Зиякова — 7,9 (7,4).

Ранэль Зияков Фото: ФК «Оренбург»

«Акрон» — «Спартак» — 2:3

Вроде простая игра для Сухого — забили два, и всё спокойно. Но потом что-то пошло не так. На 18-й минуте, находясь в открытой позиции, Сухой не увидел, что Умяров подбил ногу Дзюбе. Многие говорят, что Дзюба применил руки, но там была обоюдная борьба. Умяров же совершил фол по неосторожности. VAR вмешался — Сухой назначил 11-метровый.

Далее Сухой правильно назначил 11-метровый в ворота «Акрона». Игрок хозяев тянул соперника за футболку и продолжил делать это в штрафной. Всё было видно, Сухой находился в нормальной позиции.

Теперь о пенальти на 90+2-й минуте. Если бы игрок «Спартака» бил по воротам или потерял мяч и потом случился контакт, то 11-метрового бы не было. Здесь же случился отыгрыш и открывание под ответный пас. Защитник влиял на нападающего — это 11-метровый.

Также Сухой не показал жёлтую игроку «Спартака» за симуляцию, когда тот нарисовал опасный штрафной. На повторе видно, что никакого контакта не было. Повезло, что после этого не случилось гола, но с таким надо бороться.

Оценка Сухого — 7,8 (8,3).

«Локомотив» — «Пари НН» — 3:0

Общая картина у Черемных хорошая. Но были два открытых эпизода, за которые ему прилетело. На 28-й минуте Черемных просто продолжил игру и поменял решение только после вмешательства VAR, показав красную игроку «Пари НН» Каккоеву за серьёзное нарушение правил. Прямая нога, шипы, попал в голень — это удаление.

То же самое на 86-й минуте сделал игрок «Локо» Самошников. Да, в итоге нога ушла в сторону, однако само действие — такое же, как у Каккоева. Одинаковые моменты: в первом VAR полез, во втором — нет. Видимо, Казарцев посчитал, что явной ошибки не было. Черемных показал жёлтую, но я считаю, что надо было удалять.

Оценка Черемных — 7,4.

Михаил Черемных Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Краснодар» — «Ахмат» — 3:1

У Москалёва тоже одна ошибка, которую он исправил с помощью VAR, хотя должен был видеть, что рука игрока «Ахмата» в штрафной была отставлена. Вместо этого арбитр продолжил игру и исправился после повтора — 11-метровый в пользу «Краснодара». В целом хорошая работа, но в том эпизоде надо было принимать решение. Второй тур подряд есть тенденция, что судьи боятся решений и страхуются через VAR.

Оценка Москалёва — 7,9 (8,4).

«Динамо» — «Рубин» — 3:1

Вроде всё хорошо было у Чебана, но на 70-й минуте он в открытой позиции назначил 11-метровый в пользу «Динамо». Игрок «Рубина» пытался заблокировать мяч, прикрыл пах рукой, и мяч в неё попал. Не знаю, где тут Чебан увидел игру рукой. Очень быстро его к монитору позвал Левников, и Чебан отменил ошибочное решение.

На 90-й минуте Чебан показал вторую жёлтую игроку «Рубина» Даку. Сказать, что он неправ, я не могу. Но зато могу сказать, что Чебан занимается буквоедством. Последние минуты, а ты берёшь и удаляешь футболиста. Этот момент можно развернуть абсолютно по-разному. И такое буквоедство — это плохо. Так никто больше не сделает. Для второй жёлтой нужно что-то больше — чтобы игрок бежал, орал. А удалять за размахивание руками смысла нет. Чебан всё сделал по книжке, но так большими арбитрами не становятся. Также Чебан не показал жёлтую игроку «Динамо» за симуляцию: тот прокинул мяч в штрафную и попытался обмануть арбитра.

И интересный эпизод на 90+6-й минуте. Чебан растерялся с самого начала. Он назначил свободный удар, посчитав, что игрок «Динамо» отдал пас своему вратарю. Что такое отдать пас вратарю? Это значит, что игрок делает передачу умышленно. В данном эпизоде я с Чебаном не согласен. Защитник блокировал мяч от соперника, и случился контакт ноги с мячом, после чего тот отскочил к вратарю. Никакого осмысленного действия здесь не было. И Чебану повезло, что не случилось гола. Был бы скандал.

После свистка Чебан взял мяч и не знал, куда его поставить. По правилам, если момент случился во вратарской, мяч переносится на ближайшую точку линии площади ворот. Чебан же начал ходить по вратарской. Скорее всего, ему подсказали, и он вынес мяч на линию. Но если мяч установлен на линию, то все игроки защиты должны стоять на линии ворот. А он их установил у штанги и по диагонали. Методическая ошибка. На оценку она не влияет, однако для руководителя это должно быть проблемой. Начиная с назначения свободного удара и заканчивая тем, как это всё было организовано.

Оценка Чебана — 7,8.

Сергей Чебан Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Факел» — «Ростов» — 0:2

Буланов — единственный арбитр с положительной оценкой. Но в открытом эпизоде не показал жёлтую игроку «Факела» за грубую игру.

В целом Буланов во всех ситуациях разбирался одинаково по отношению к обеим командам. Были вопросы по карточке Комарову, но я отдаю это арбитру — это управление игрой. Однако невозможно не увидеть медвежий наступ на жёлтую при его позиции и позиции резервного. Так нельзя.

Оценка Буланова — 8,3.

«Зенит» — «Химки» — 1:0

Я не знаю, что движет арбитрами, когда они выходят на игру и не видят очевидного. На седьмой минуте Шадыханов не показал жёлтую игроку «Химок» за грубую игру. Затем — футболисту «Зенита» за неуважение к игре. Тот откровенно держал соперника, пытавшегося уйти в контратаку. Также Шадыханов не показал жёлтую игроку «Зенита» за симуляцию.

И самый нашумевший момент: Барриос перед штрафной «Зенита» в пограничном моменте между красной и жёлтой попал сопернику по голени. Шадыханов продолжил игру. Как он может объяснить это решение? И оказывается, что Барриос получил бы четвёртую карточку и пропустил бы игру с «Динамо». Сами арбитры дают поводы для разговоров. Что Шадыханов делал на поле? Речь о 100-процентных карточках, самую шелуху я учитывать не стал. В итоге жёлтую получил Вера. Писали, что за симуляцию, но я думаю, что за неспортивное поведение.

Оценка Шадыханова — 8,0. Но лучше 7,4 Черемных, чем такие 8,0. Человек был на поле, но его там не было.

Павел Шадыханов Фото: РИА Новости

ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:1

У Кукуяна была куча моментов по жёлтым. И везде трактовки были одинаковыми для обеих команд. Это импонирует — не нужно ничего притягивать за уши, игроки слушаются. Однако усталость накапливается, перелёты Кукуяна из Сочи по пять часов дают о себе знать.

Момент на 42-й минуте я приписывать не стал — арбитр, скорее всего, ничего не видел и не мог успеть. Это жёлтая за срыв перспективной атаки, VAR лезть не стал. Игрок «Крыльев» боролся за позицию, мяч попал ему в руку. Это было тяжело увидеть не только Кукуяну, но и ассистенту. Но, опять же, Кукуяна не было видно в кадре — он находился минимум в 25 метрах от эпизода.

На 71-й минуте эта усталость сыграла злую шутку. Надо было ускориться, чтобы увидеть фол по неосторожности. Мяч ещё не долетел, а игрок «Крыльев» уже получил по ноге. VAR вмешался, Кукуян назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Грубой игры здесь не было, поэтому жёлтую Кукуян не показал правильно. Оценка снижена, потому что арбитр мог улучшить позицию, но ничего для этого не сделал.

Оценка Кукуяна — 7,9.

В плане судейства это худший тур из всех в нынешнем сезоне. У нас был один тур, где все арбитры получили по 7,9, однако это лучше, чем 8,0 Шадыханова. То есть общее впечатление было хорошим, но присутствовала одна ошибка.

Департамент поступил верно, дав основной обойме арбитров, кроме Кукуяна, отдохнуть, так как следующий тур зубодробительный. Будет много ключевых и тяжёлых игр. В этом туре игр повышенной сложности не предвиделось. Но надежды на других судей не оправдались.