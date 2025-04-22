«Спартак» — статистический монстр РПЛ! Команда лидирует сразу по трём важным показателям

Считаем ожидаемые очки у всех команд РПЛ. У «Краснодара» – чемпионский фарт, а Гончаренко жутко не везёт?

До финиша сезона РПЛ-2024/2025 осталось всего пять туров! Начинается самая интересная часть чемпионата: несколько клубов бьются за золото и медали, а внизу – мощная интрига в борьбе за выживание. Но не всегда результаты отражают качество футбола. Интересно, что же показывает статистика перед концовкой сезона? А она действительно удивляет!

Мы уже давно живём в эру xG. В трансляциях почти всех турниров статистику по ожидаемым голам выводят в эфир прямо во время атак команд, а болельщики после матчей составляют рейтинги «чемпионов по xG» и используют эту метрику, чтобы доказать – играла-то команда хорошо! Чемпионами по xG при этом вряд ли хочется становиться, если настоящие золотые медали при этом достанутся другим. Но вести статистику никто не мешает! Итак, вот что мы имеем.

Данные статистики – портал Understat.com.

Таблица РПЛ по xG (ожидаемые голы)

Место Клуб xG Реальное место в РПЛ (по голам) 1 «Спартак» 45,22 4 (48 голов) 2 «Краснодар» 44,06 3 (49) 3 «Динамо» Москва 42,43 1 (53) 4 «Зенит» 38,59 2 (50) 5 «Локомотив» 37,85 5 (42) 6 «Ростов» 34,58 7 (38) 7 ЦСКА 34,32 6 (39) 8 «Ахмат» 31,28 13 (23) 9 «Акрон» 29,08 9 (31) 10 «Крылья Советов» 28,97 10 (30) 11 «Оренбург» 26,20 14 (23) 12 «Рубин» 25,48 8 (32) 13 «Химки» 24,85 11 (28) 14 «Динамо» Махачкала 22,35 12 (23) 15 «Пари НН» 21,97 15 (19) 16 «Факел» 18,31 16 (11)

Что особо отмечаем?

Топ-клубы забивают больше, чем ожидается. А вот во второй части таблицы у трёх команд xG превосходит количество реальных голов + у махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов» примерно равные показатели.

«Спартак» занимает первое место по ожидаемым голам. То есть насоздавала команда Станковича больше всех в лиге. Но отрыв от «Краснодара» небольшой – чуть больше 1 xG.

Лучше других реализация у «Зенита» и московского «Динамо». Петербуржцы забили на 11 (!) мячей больше ожидаемого, москвичи — на 10.

«Ахмату» не везёт. Грозненцы отличились в РПЛ 23 раза за 25 туров. Хотя показатель xG составляет 31,28 (то есть должны были забить на восемь голов больше!).

Также намного меньше ожидаемого забил «Факел» (разница с xG — «-7,31». Отметим, что воронежцы не забивают в РПЛ с 24 ноября 2024 года (на протяжении уже девяти туров).

Реализация у команды Семака – класс Фото: РИА Новости

Посчитали, сколько команды должны были забить – надо посмотреть, что там по ожидаемым пропущенным голам (это показатель xGA). Кто пропустил меньше, чем должен был? А кому, наоборот, не везло у своих ворот? Смотрим.

Таблица РПЛ по xGA (ожидаемые пропущенные мячи)

Место Клуб xGA Реальное место в РПЛ (по пропущенным мячам) 1 «Спартак» 18,25 4 (21 гол) 2 «Зенит» 18,80 1 (16) 3 ЦСКА 21,43 2 (17) 4 «Краснодар» 23,42 3 (18) 5 «Динамо» Махачкала 28,15 5 (28) 6 «Ахмат» 30,24 11 (39) 7 «Динамо» Москва 30,32 6 (29) 8 «Ростов» 30,56 10 (38) 9 «Крылья Советов» 32,24 12 (40) 10 «Локомотив» 32,73 7 (36) 11 «Рубин» 35,87 9 (37) 12 «Пари НН» 36,87 16 (47) 13 «Факел» 39,52 8 (37) 14 «Оренбург» 41,60 15 (46) 15 «Акрон» 42,05 14 (45) 16 «Химки» 43,50 13 (45)

И здесь давайте тоже выделим главные детали.

«Спартак» — статистический монстр. Снова первое место остаётся за командой Деяна Станковича, которая должна была пропустить меньше всех в лиге.

В топ-6 расположились сразу два клуба из нижней части таблицы — «Динамо» Махачкала и «Ахмат». Но если первые пропускают ожидаемое количество мячей, то у грозненцев с этим проблемы (39 пропущенных при 31,28 xGA).

Таблица xGA подтверждает проблемы с защитой у двух топ-клубов РПЛ. Московское «Динамо» занимает седьмое место по ожидаемым пропущенным мячам, а «Локомотив» – и вовсе 10-й.

Аномалия происходит с «Пари НН». По статистике xGA команда должна была пропустить примерно 37 мячей, а реальный показатель — 47 голов. На 10 больше! Сочувствуем Виктору Михайловичу.

Главный везунчик — «Краснодар». Команда Мурада Мусаева пропустила всего 18 мячей, хотя должна была примерно на пять больше. Может, это и есть чемпионское везение? Вы наверняка слышали такое выражение – и, кто знает, может быть, и здесь оно будет уместным.

Тренеры московских клубов страдают от игры своей обороны Фото: Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ожидаемые голы посчитали, ожидаемые пропущенные мячи – тоже. Что дальше? Смотрим, что у нас по ожидаемым очкам (xPTS). Все показатели, конечно, сильно связаны, а xPTS как будто бы связывает всё воедино. Так что если и составлять утешительные итоги чемпионатов, то лучше по ожидаемым очкам, чем только по ожидаемым забитым мячам! И здесь в РПЛ у нас такая же тройка лидеров, как и по очкам набранным. А вот расположены команды в ней иначе. Вы наверняка уже догадались, кто лидер.

Таблица РПЛ по xPTS (ожидаемые очки)

Место Клуб xPTS Реальное место в РПЛ (очки) 1 «Спартак» 53,12 3 (50) 2 «Краснодар» 48,59 1 (55) 3 «Зенит» 47,31 2 (53) 4 ЦСКА 42,12 4 (48) 5 «Динамо» Москва 40,38 5 (46) 6 «Локомотив» 37,92 6 (44) 7 «Ростов» 36,45 7 (36) 8 «Ахмат» 36,16 12 (23) 9 «Крылья Советов» 31,38 11 (27) 10 «Динамо» Махачкала 28,76 10 (27) 11 «Рубин» 27,79 8 (36) 12 «Акрон» 27,36 9 (28) 13 «Оренбург» 25,05 15 (17) 14 «Пари НН» 24,26 14 (20) 15 «Химки» 23,71 13 (23) 16 «Факел» 20,39 16 (15)

Выводы просты.

«Спартак» — лидер РПЛ по ожидаемым очкам. А отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет больше 4 xPTS. Хотя в реальной таблице команда Мурада Мусаева опережает москвичей на пять очков.

«Зенит» почти на 6 xPTS отстаёт от «Спартака» и на 1 — от «Краснодара».

В топ-7 по ожидаемым очкам входит реальная семёрка сильнейших. А на дне таблицы находятся четыре худших после 25-го тура клуба РПЛ.

«Ахмат» сильно не добирает очков. После 25 туров у грозненцев 23 очка, а по модели xPTS — 36. Команда Сергея Ташуева вместо борьбы за выживание могла бы сражаться за топ-5!

А больше других везёт «Рубину». Казанцы при 27,29 xPTS набрали 36 реальных очков. Команда Рашида Рахимова могла бы занимать 11-е место и находиться в двух-трёх очках от зоны стыков.

Игроки «Спартака» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Что по показателям у игроков?

По xG среди футболистов лидирует форвард «Краснодара» Джон Кордоба. На счету колумбийца 12,01 xG (при 10 реальных голах). В топ-3 также входят два футболиста «Спартака» — Манфред Угальде (10,71 xG при 16 голах) и Эсекьель Барко (9,66 xG при 11 голах).

А по ожидаемым ассистам первое место также занимает футболист «Краснодара» — Жоау Батчи. У вингера 7,26 xA при семи реальных голевых передачах. Стабильность! В топ-3 также попали Бителло («Динамо» Москва, 7,02 xA при 10 ассистах) и Алексей Батраков ( «Локомотив», 6,57 xA при семи ассистах).

А как вы относитесь к подобной статистике?