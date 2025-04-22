15 звёзд РПЛ, которые могут вылететь в Первую лигу. Кого вы особенно не хотите терять?

До конца сезона осталось всего пять туров. Пул претендентов на вылет – прежний, однако корректируются шансы внутри него. Например, ещё недавно «Ахмат» находился в зоне вылета, а теперь его почти никто не считает претендентом даже на стыковые матчи. «Пари НН» – наоборот: был вне опасной зоны, а потом случился весенний кризис. А есть ещё «Химки» с непонятными перспективами, плюс «Факел» и «Оренбург», которые всё ещё хотят запрыгнуть в вагон переходных встреч.

Основная борьба продолжается, однако кто-то, так или иначе, покинет РПЛ. И речь не только про клубы, но и про футболистов. Кто-то вылетит, имея действующий контракт, кто-то – если не сможет найти вариант в элите. Мы отобрали 15 самых статусных футболистов аутсайдеров и предлагаем вам определить тех, с кем вы точно не хотите прощаться. И рассчитываете, что они останутся в РПЛ.

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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