15 звёзд РПЛ, которые могут вылететь в Первую лигу. Кого вы особенно не хотите терять?

До конца сезона осталось всего пять туров. Пул претендентов на вылет – прежний, однако корректируются шансы внутри него. Например, ещё недавно «Ахмат» находился в зоне вылета, а теперь его почти никто не считает претендентом даже на стыковые матчи. «Пари НН» – наоборот: был вне опасной зоны, а потом случился весенний кризис. А есть ещё «Химки» с непонятными перспективами, плюс «Факел» и «Оренбург», которые всё ещё хотят запрыгнуть в вагон переходных встреч.
Основная борьба продолжается, однако кто-то, так или иначе, покинет РПЛ. И речь не только про клубы, но и про футболистов. Кто-то вылетит, имея действующий контракт, кто-то – если не сможет найти вариант в элите. Мы отобрали 15 самых статусных футболистов аутсайдеров и предлагаем вам определить тех, с кем вы точно не хотите прощаться. И рассчитываете, что они останутся в РПЛ.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Лукас Вера («Химки»), полузащитник: 25 матчей в РПЛ в сезоне, 5 голов и 3 результативные передачи
«Оренбург» до сих пор и не получил деньги за переход своего лидера – основного полузащитника для «Химок». Лукас – именно про футбол, его словно стороной обходят все скандалы вокруг клуба (ведь даже в период невыплаты зарплат проводит на поле по 90 минут). Кажется, аргентинец просто слишком любит этот вид спорта. И определяет игру команды в центре поля. Очевидно, он пригодился бы чуть ли не любой команде РПЛ. Может, его даже стоит назвать Барко на минималках, который, правда, зачастую играет чуть глубже. Настоящий универсал. Магия Веры в РПЛ точно не помешает.
Брайан Мансилья (Оренбург), нападающий: 23 матча в РПЛ в сезоне, 3 гола, 3 результативные передачи
Мансилья – второй по количеству игровых минут в составе «Оренбурга» в этом сезоне. Больше только у защитника Максима Сидорова, но он совершенно железный. А вот такой прыти от латиноамериканца едва ли кто-то ожидал. Однако что он, что Марин, действительно выкладываются на максимум. Никаких упаднических настроений, просто желание показать себя в каждом матче. В этом сезоне магии объективно стало поменьше, хотя в целом аргентинец идёт к статистическому повторению прошлого сезона: для этого нужно сделать ещё две голевые передачи.
Лечи Садулаев («Ахмат»), полузащитник: 23 матча в РПЛ в сезоне, 3 гола, 4 результативные передачи
После не самого удачного прошлого сезона Садулаев, кажется, приходит в себя. Важный маркер этого – информация об интересе к нему со стороны «Зенита», которая появилась по ходу сезона, плюс вызов в сборную. Лечи играл в последних четырёх матчах национальной команды. Такое признание от Карпина – большой знак. Ташуев тоже беззаветно верит в таланты игрока, и пока он их оправдывает. Парню только 25 лет, так что впереди – лучшие годы карьеры, которые точно неуместно проводить в Первой лиге.
Георгий Джикия («Химки»), защитник: 12 матчей в РПЛ в сезоне
Джикия достаточно тихо ушёл из «Спартака», где был капитаном и до последнего сезона – лидером. Но очень долго искал себе новый клуб. Уже позже мы выяснили, что он отклонил варианты из-за рубежа и только в сентябре оказался в «Химках». Хотя там вроде и так хватало центральных защитников. С середины октября Георгий стал выходить в стартовом составе, но закрепиться там на постоянной основе мешали периодические проблемы со здоровьем и та самая конкуренция. А уже весной Джикия матчи не пропускал. Главным лидером команды всё же назвать его получится вряд ли – скорее одним из многих. Агент защитника сказал, что варианты на лето уже смотрят – видимо, в «Химках» Георгий вряд ли останется.
Антон Заболотный («Химки»), нападающий: 24 матча в РПЛ в сезоне, 5 голов, 5 результативных передач
Нападающий на втором месте среди всех игроков «Химок» по количеству игрового времени в сезоне. Больше – только у Александра Филина. И это говорит нам только о том, что в свои 33 года Антон всё ещё хорош. Ну и о том, что, хотя клуб и набрал игроков на разные позиции, с центром атаки есть проблемы. Так что там Заболотный почти безальтернативен. Если, конечно, мы не говорим о ещё одном статусном нападающем с прекрасной родословной. Но справедливости ради Антон оправдывает доверие: 5+5 в 23 встречах. На уровне, с учётом положения команды.
Химми Марин («Оренбург»), полузащитник: 21 матч в РПЛ в сезоне, 3 гола, 1 результативная передача
Марин отвечает за создание моментов с фланга, противоположного от Мансильи. С голевыми передачами в этом сезоне пока не очень хорошо, однако здесь дело не только в Химми, но и в недостатке стабильного центрального нападающего. В целом Марин сохраняет статус качественного крайка, который способен как обыграть один в один, так и действовать более разносторонне. Без него «Оренбургу» было бы совсем тяжело в атаке.
Максим Самородов («Ахмат»), нападающий: 19 матчей в РПЛ в сезоне, 4 гола, 3 результативные передачи
Изначально 22-летний полузащитник сборной Казахстана явно приходил в «Ахмат» под работу с бывший главным тренером сборной Магомедом Адиевым. Долгим сотрудничество не вышло, команду возглавил Сергей Ташуев. Но и с ним футболист явно чувствует себя комфортно: 4+3 для первого сезона в РПЛ – очень хорошо. Максим занял место на правом фланге, однако часто смещается к центру. А оборона соперника не всегда понимает, как ему противостоять.
Хуан Босельи («Пари НН»), полузащитник: 23 матча в РПЛ в сезоне, 5 голов, 2 результативные передачи
Уругваец – главная творческая единица «Пари НН», независимо от того, в каком состоянии находится команда. Даже весной, когда Нижний забуксовал, Босельи выделяется на фоне остальных. В команде поменялись игроки, но он всё равно остался ключевым в своей роли архитектора атак. Да, цифры по ходу сезона, возможно, не самые выдающиеся, однако не стоит забывать и статус «Пари НН» – весной они превратились в команду, которая претендует на вылет. Но нет сомнений, что Босельи при желании сможет найти себе что-то более интересное в элите российского футбола.
Зелимхан Бакаев («Химки»), полузащитник: 22 матча в РПЛ в сезоне, 4 гола
Некоторые могли удивиться, что Бакаев вернулся в РПЛ после сезона в Эмиратах. Там у него неплохо складывалось, но прошлым летом – переход в «Химки». Вопросов по игровому времени нет – Зелимхан один из лидеров. По уровню показываемого футбола – тоже мало: он по-прежнему ярок. И даже сыграл и забил за сборную России. При этом находится в нынешней команде на правах аренды, а контракт с «Зенитом» завершает. Сам Бакаев недавно признавался, что пока не понимает своего будущего, но в Питер не вернётся. Следовательно, остаётся ждать предложений – а они наверняка будут. Клубам из середины таблицы Бакаев точно пригодится.
Кирилл Гоцук («Пари НН»), защитник: 20 матчей в РПЛ в сезоне
При Викторе Гончаренко Кирилл перестал быть безальтернативно основным, хотя именно он – лицо современного Нижнего. С Кириллом команда выходила в РПЛ, при нём здесь закрепилась, а брутальность капитана стала внутренним мемом лиги. При этом визуально нет ощущения, что Гоцук в чём-то потерял: всё так же мощно и классно снимает верх, двигает и старается успевать везде. И часто выходит даже в атаку – спасать. Однако понятно, что порой бывают косяки. И это может не устраивать тренера. В любом случае кажется, что Гоцук уже настолько сросся с Нижним, что не покинет клуб даже в случае вылета. Да и сам клуб не захочет отпускать свою звезду.
Ираклий Квеквескири («Факел»), полузащитник: 20 матчей в РПЛ в сезоне
У нынешнего «Факела» совсем не звёздный состав, однако за харизму в команде отвечает Квеквескири. Достаточно посмотреть несколько крупных планов с его участием и то, как он отдаётся борьбе: Ираклий и правда слишком любит футбол, чтобы действовать безразлично. В том числе и его усилениями несколько раз удавалось сохранить «Факел» в РПЛ. В этом сезоне он стал играть чуть меньше, однако лидерство никуда не ушло. Терять такого игрока в РПЛ совсем не хочется. Тем более уже поговаривают, что интерес к нему в случае вылета Воронежа будет.
Арсен Адамов («Ахмат»), защитник: 25 матчей в РПЛ в сезоне, 1 гол, 1 результативная передача
Арсен – один из немногих полевых игроков всего чемпионата, который провёл все 24 встречи в сезоне. И всего три раза был заменён по ходу игры. Попал в сборную, сыграл в товарищеском матче с Брунеем – и даже забил. А ещё стал частью информационных сплетен, в которых «Зенит» искал правого защитника. Так что этот сезон для него точно можно назвать очень успешным. Теперь осталось сохраниться в РПЛ, а дальше – думать о будущем. Места в «Зените» Арсену, скорее всего, не будет. Зато он очень органично чувствует себя в Грозном. Может, оптимально как раз остаться там?
Резиуан Мирзов («Химки»), полузащитник: 23 матча в РПЛ в сезоне, 3 гола, 1 результативная передача
Мы слишком к нему привыкли. Ведь действительно за последние 10 лет Резиуан почти не покидал РПЛ. Выступал за разные клубы (в том числе четыре сезона в «Химках»), но всегда был на виду. Все знали: если кто-то его берёт – значит, надо ждать классных и, главное, творческих действий на фланге. В этом и плюс, и минус Резиуана – с одной стороны, он нестандартен, с другой – защитники уже научились против него играть. Может, поэтому его не назвать постоянным игроком стартового состава «Химок» в этом сезоне. Однако помочь любому другому аутсайдеру Мирзов в случае вылета команды наверняка будет готов.
Надер Гандри («Ахмат»), защитник: 21 матч в РПЛ в сезоне, 3 гола
Гандри в России чуть больше года. Но только в этом сезоне действительно обратил на себя внимание широкой общественности. И в том числе с ним связывают возрождение «Ахмата» в весенней части. Гандри очень хорош в обороне, особенно когда ему противостоят габаритные нападающие. При этом полезен при стандартных положениях у чужих ворот. За счёт своей мощи может забить, может скинуть, да и в целом сделать всё что угодно. Ташуев по максимуму использует сильные качества игрока из Туниса. И это идёт на пользу всем.
Илья Садыгов («Химки»), нападающий: 12 матчей в РПЛ в сезоне
Ну а как без него?