Селихов вернулся — и пропустил. Но «Торпедо» не удержалось в скрытом матче за выход в РПЛ

Программу 29-го тура Мелбет Первой лиги закрыл суперматч в Химках — «Торпедо» встретилось с «Уралом». Победитель этой встречи поднялся бы на второе место в таблице. Скрытая битва за выход в РПЛ!

Правда, есть один нюанс. «Торпедо» хватило бы и ничьей, чтобы оказаться в топ-2, а вот «Уралу» нужно было только побеждать. Обе команды произвели перестановки во вратарской линии. У «Торпедо» в основе вышел 22-летний Михаил Волков — это его дебютный матч в Первой лиге. «Урал» вернул в стартовый состав опытного Александра Селихова. Экс-голкипер «Спартак» пропустил две предыдущих игры в турнире из-за болезни.

У «Торпедо» проблемы с домашними матчами в 2025 году. Три игры на своём поле в Первой лиге — ни одной победы, ни одного забитого мяча. Так себе статистика для одного из претендентов на повышение в классе. «Урал» ни разу не побеждал на выезде с 23 ноября 2024-го. Более того, команда не забила ни одного мяча в трёх предыдущих гостевых встречах.

Один удар, ни одного в створ — статистика «Урала» в первой половине. Тоскливый тайм в исполнении команды Олега Шатова. Торпедовцы били в семь раз чаще, хотя и владели мячом чуть реже (45% на 55%). Неудивительно, что именно хозяева открыли счёт. Им помог угловой — после него Ейсон Гусман вогнал мяч в нижний угол ворот Селихова. Есть первый домашний гол «Торпедо» в 2025 году!

Хозяева должны были уходить на перерыв с более весомым преимуществом. Но Селихов спас «Урал» после выхода Ираклия Манелова один на один с голкипером. Неудивительно, что Шатов в перерыве выпустил на поле сразу двух свежих футболистов. После такого неудачного тайма перестановки напрашивались.

Футболисты «Торпедо» празднуют гол Фото: ФК «Торпедо»

Одна из замен сработала спустя 16 минут после возобновления игры. Егор Мосин навесил, а Юрий Железнов (вышел на поле в перерыве) головой направил мяч в дальний угол рикошетом от газона. «Урал», по сути, реализовал свой первый же толковый момент.

А ещё через пять минут «Торпедо» осталось вдесятером. Защитник Сергей Бородин недозволенным приёмом остановил прорыв Евгения Маркова и увидел перед собой вторую жёлтую карточку. Естественно, хозяевам пришлось сесть в оборону. Тот же Марков был близок к голу. Евгений пробил через себя после стандарта, но мяч вонзился в штангу. Центральный матч тура не выявил победителя. Хотя обе команды наверняка считают, что наиграли на победу.

Евгений Марков был ближе всех к тому, чтобы забить в концовке Фото: ФК «Урал»

Московская команда поднялась на второе место в таблице, а клуб из Екатеринбурга — на четвёртое. В следующем туре «Торпедо» ждёт гостевой матч с «Аланией», а «Урал» встретится дома с «Балтикой». Клуб из Калининграда, на всякий случай, лидирует в турнире с отрывом от ближайшего преследователя в 11 очков.