Первый конфликт в «Шоколаднице» был мой! Создатель новостей «Чемпионата» — к 20-летию

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Основные детали истории «Чемпионата» все знают со слов сооснователя и первого босса сайта Димы Сергеева. Мои воспоминания станут не то чтобы альтернативной точкой зрения, а скорее интересными дополнениями, чтобы вы лучше понимали, как всё начиналось и какие люди работали на «Чемпе». В конце даже будет история, как я на Диму и «Чемпионат» обижался. Конечно же, недолго.

Как начинался «Чемпионат»: баннеры, диал-ап и $ 130

К чемпионату мира по футболу 2002 года мы с другом сделали свой новостной ресурс Goalstorm.am — даже не знаю, существует ли этот домен до сих пор. На нём я набивал руку, параллельно присматриваясь, как работает Sports.ru, спортивный отдел «Газета.ру» и так далее. Мы пытались продавать какую-то рекламу, но, конечно, когда сидишь в Ереване и при тогдашнем развитии интернета это всё было непросто.

Мы подключились к баннерообменной сети Sport Banner Network – уже потом я узнал, что это был проект Димы Сергеева. Как раз по этим баннерам меня догнала реклама — запускается новый беспрецедентный спортивный проект, набираем команду, ну и так далее. Я перешёл на одностраничный лендинг, где предлагали прислать резюме. Отправил — и забыл, ведь полгода не было никакой реакции.

Вдруг написали, что проект скоро запустится и начинается тестирование кандидатов. Было два задания. Первое — перевести какую-нибудь новость с английского языка на русский. Насколько помню, взял со Sky Sports про переход какого-то шведа в условный «Сандерленд». Второе задание — написать на 3000 знаков отчёт о товарищеском матче Россия — Италия (0:2). Я всё отправил словно на деревню дедушке. Через три месяца мне в ICQ уже пишет Дима Сергеев под ником «Австриец» — давай начинать работать! Зарплата была в рублях, а в пересчёте на доллары получалось в районе 130. Ну, я согласился.

Сначала нас на «Чемпионате» было трое: я, новостник из Минска и новостник из Нижнего Новгорода. Писали только про российский футбол. Что интересно, временами работали почти в автономном режиме: Дима тогда ещё работал в банке «Зенит», и у них, исходя из правил корпоративной безопасности или чего-то такого, было запрещено использовать на компьютере ICQ и прочие мессенджеры. Если происходило что-то срочное, он мог написать на почту или связаться с нами, выйдя за пределы офиса. Ну а какое-то долгое время мы могли работать на автопилоте и как-то пошагово развивались.

При этом в Ереване же тогда был только dial-up! А тебе надо сидеть и вести какой-нибудь онлайн… Например, идёт последний тур чемпионата России, все матчи начинаются в одно время. Тогда я шёл в компьютерный клуб, даже заказывал себе вип-комнату, чтобы закрыться ото всех и спокойно работать при более стабильном интернете. А ведь сайт мог ещё и упасть от нагрузки — такие времена были.

Развиртуализировались мы спустя год, на первый день рождения «Чемпионата». Дима собрал нас троих, оплатив билеты и какой-то апарт-отель на ВДНХ, а «за главного» на пару дней остался только недавно пришедший Максим Трохимчук, который возглавил отдел статистики. Пока Макс один всё закрывал, мы сходили на Суперкубок между ЦСКА и «Спартаком», на нём познакомились и с сооснователем «Чемпионата» техническим директором Пашей Головиным.

Николай Петросян и Максим Трохимчук в 2008 году Фото: Личный архив Николая Петросяна

После матча посидели в ресторане, там Дима как раз сказал, что пора бы назначить кого-то главным по контенту, и выдвинул на эту роль меня — речь пока шла о новостях, ведь своих материалов мы ещё не писали. Потом до трёх ночи обсуждали какие-то стратегические планы, пока после телефонного звонка Дима куда-то не сорвался, и мы распрощались.

В общем, день рождения тогда стал знаковым моментом. И потом 2006 год оказался прорывным. Во время чемпионата мира мы показали хорошие цифры, на Rambler’s Top100 вошли в топ-6 или топ-7 — нас начали замечать.

Следующий этап — трёхлетие «Чемпионата». К тому моменту сайт уже принадлежал SUP Media, Серёжа Королёв стал главным редактором, а Самвел Авакян — руководителем отдела футбола. И вот на трёхлетии подняли вопрос, чтобы руководители-удалёнщики переезжали в Москву. Да я и сам понимал, что если оставаться в Ереване, то существует какой-то потолок: да, можно так проработать и 20 лет, никто тебя не тронет, но ты будешь как пони с одним трюком. Поэтому подумал: стоит рискнуть.

Матьё и Фламини, несработавшее «правило трёх проколов»

Первые три месяца в Москве — по-своему замечательное время. Компания на первое время арендовала квартиру неподалёку от метро «Пролетарская» — там жили я, Макс Трохимчук и новостник Вова Колос. Кажется, какое-то время с нами жил и Игорь Брагин из Томска, который тогда работал выпускающим редактором и сам писал материалы.

Именно в этой квартире родилась одна из самых знаменитых ошибок в истории новостей «Чемпионата». Вова Колос был талантливым новостником, разбирался в разных видах спорта, но, к сожалению, при этом генерировал ошибки, как конвейер, по поводу чего сам жутко переживал. И вот сидим под вечер, работаем, Вова подменяет одного из коллег, а я параллельно веду с ним душеспасительную беседу. Мол, если такие ошибки — это что-то психологическое, давай как-то это проговорим, давай кто-то будет перепроверять перед публикацией, делать что-то ещё…

В общем, Вова слушает мою проповедь и… выпускает ту самую легендарную новость с заголовком «Матьё и Фламини пропустят матч с «Ювентусом». Заголовок провисел буквально минуту, однако скриншоты потом ещё долго гуляли по Сети, а Вову, наверное, преследовали в страшных снах!

Николай Петросян и Сергей Фурсенко Фото: «Чемпионат»

Но знаете, что я вам скажу… Да, тогда ошибки стали чуть ли не частью имиджа «Чемпионата», однако давайте смотреть на вещи объективно. «Чемпионат» вёл рациональную кадровую и финансовую политику — чего, к слову, не скажешь о многих тогдашних конкурентах. Конечно, можно было нанять больше сотрудников или резко повысить зарплаты — вероятность, что у тебя будут выходить новости с ошибками, кратно уменьшится, но будет ли рентабелен твой проект? Так что с точки зрения бизнеса тогдашний подход — суровая реальность.

Впрочем, это сейчас, с высоты прожитых лет и опыта управления бизнесом, я так спокойно про это пишу. А тогда очень сильно переживал. Как мог следил, в том числе ещё со смартфона HTC с клавиатурой, в котором всё время была открыта админка. Иногда думал ввести правило, как с водительскими правами, – условно, три жёсткие ошибки автоматом ведут к увольнению. Однако это словно выстрел себе в ногу. Ну, хорошо, новостник превысил лимит ошибок, и ты его выкинул — а кто вместо? Мы давали объявление на сайте, на него откликались те самые люди из комментариев, которые писали про криворуких новостников и требовали взять нормальных. Ты давал им одно тестовое задание, и они совершали гораздо больше ошибок, чем тот, кого ты собирался уволить…

Но все равно я жутко переживал, общался с ребятами в ICQ и «Скайпе», постоянно шли какие-то переписки с руководителями отделов, каждый из которых возмущался в случае ошибок. Приходилось заниматься кризисным менеджментом. И всё-таки постепенно мы ситуацию выправили, в том числе благодаря литредактору Алексею Рабчинскому и службе корректоров, хотя и с ними иногда были весёлые истории. Так или иначе, визитной карточкой «Чемпионата» стали оперативные и при этом достаточно грамотные новости.

Николай Петросян с сыном Фото: «Чемпионат»

Обман от Занфирова и польза новых стандартов для карьеры

Вспомню пару историй про ребят-новостников. Например, про Александра Занфирова, который после «Чемпионата» отвечает за службу новостей на Sport24. Думаю, он до сих пор остаётся суперновостником. Один раз на «Чемпионате» Саша с кем-то поспорил, что ровно за час выпустит 100 новостей! И ведь сделал это в разделе футбола с 19:00 до 20:00. Причём это были адекватные новости, соответствующие нашим стандартам, оформленные как надо, с хорошими заголовками.

Занфиров — одна из находок для службы новостей. Хотя через несколько лет выяснилось, что по-хорошему мы не должны были его взять. Я тогда ещё жил в Ереване, тестировал Сашу, общаясь в «Mail.ru Агенте». Кинул пару тестовых заданий — ей-богу, если бы всё происходило сейчас, я бы решил, что он всё прогнал через ChatGPT, настолько быстро он всё сделал! А тогда просто подумал — ого, такой талант надо брать.

К счастью для Саши, тогда ещё мы не оформляли новостников как следует — просто регулярно отправляли деньги через систему переводов. Так что от Саши было достаточно имени-фамилии и номера кошелька — а дату рождения я не спросил. И только через несколько лет он вдруг рассказал, что на самом деле при устройстве на работу ему было то ли 16 лет, то ли вообще 14.

— Ну, Сань, ты, конечно, мерзавец!

— А если бы я сказал, ты бы разве рассматривал меня как работника?

А ведь, наверное, и правда сработала бы сила стереотипов. В итоге же открыли для «Чемпа» суперновостника, который столько лет в профессии.

Дмитрий Сергеев и Николай Петросян Фото: «Чемпионат»

И ещё одна «рабочая» история. На «прочих» видах спорта у нас работал Андрей Аносов, приехавший в Москву из Ижевска. Помимо работы на новостях, мы начали отправлять его на разные пресс-конференции, и тут очень помог новый стандарт «Чемпионата», который мы наладили на матчах РФПЛ. Журналист на пресс-конференции мог вбивать первые цитаты тренеров сразу в админку, а там уже коллеги всё отшлифовывали и буквально через пару минут публиковали новость — по сути, в режиме «лайв».

Когда Андрей отправился на пресс-конференцию Союза биатлонистов России, тоже сразу набирал готовые новости в админке. После пресс-конференции пресс-секретарь СБР спросила, что он там такое делал в ноутбуке, и была впечатлена рассказом про наши стандарты работы. Итог — через месяц они предложили Андрею работу! С повышением зарплаты, условно, в два раза. Конечно, я не стал давить на некий «чемпионатовский патриотизм» и просто пожелал Андрею удачи. Хорошо же, что наши стандарты работы позволяли «выпускникам» выходить на новые карьерные траектории!

К слову, это касается и меня самого. Когда меня «хантил» Mail.ru – возглавить медианаправление их киберспортивного холдинга, то помог как раз опыт «Чемпионата». Я прямо спросил: «Зачем я вам нужен? Я не разбираюсь в компьютерных играх, не играю в них — последний раз, наверное, в FIFA 2014 с сыном». А мне ответили, что изучили мой бэкграунд и обратили внимание на работу на «Чемпионате». Ну а киберспортивной специфике, мол, научим или сами научитесь — так и вышло.

И правда: когда я начал отвечать за Cybersport.ru, то увидел почти непаханое поле: просто начал потихоньку применять то, что приносило успех на «Чемпионате», и трафик быстро удвоился. Хотя, по сути, просто наладили самые банальные вещи — например, начали отрабатывать киберспортивные турниры по той же логике, как я прежде делал с условным футболом.

Николай Петросян Фото: Из личного архива Николая Петросяна

Первый конфликт в «Шоколаднице»

Если же вернуться к работе на «Чемпионате», то всему хорошему приходит конец. Во время чемпионата мира по футболу 2014 года был такой переходный период: Дима только назначил меня своим заместителем по редакционной политике, и тут на почту написали из adidas: «Готовы ли вы рассматривать новые возможности в карьере?» Я подумал, что либо не выспался, либо это чья-то шутка. На следующий день перечитал — хм, письмо с официального домена, есть номера телефонов, всё сходится. Что ж, это как «Спартак» — дважды не зовут. При всей любви к «Чемпионату», бренд всё-таки чуточку больше по размерам. Так что прошёл семь собеседований — и завертелось.

Конечно, я очень долго готовился к прощальному разговору с Димой. Сначала просто ушёл в плановый отпуск и все эти 14 дней думал, как буду ему сообщать. Но Дима, думаю, уже просто по языку тела всё понял, догадался. Так что нормально поговорили, и я передал дела Самвелу.

И когда я перешёл на ту сторону, на сторону пиара, став в adidas директором по взаимодействию со СМИ, то с «Чемпионатом» не всегда всё было гладко. Мне казалось, что, может, хотя бы на первых порах должен быть какой-то режим благоприятствования — ничего подобного. На наш адидасовский взгляд, мы делали какие-то крутые кейсы, а «Чемпионату» всё равно! «Сделали — ну, молодцы. Поставим в раздел «Бизнес», если очень хотите».

«Чемпионат» был заточен на коммерческую выручку, а мы в adidas, наоборот, стремились добиться публикации бесплатно — заплатить за рекламу любой дурак может, а ты же пиарщик с прекрасными инфоповодами! В общем, обсуждали, спорили, и ситуация дошла до точки кипения, так что договорились с Димой и Самвелом встретиться и всё обсудить. У «Чемпионата» тогда был офис на Малой Дмитровке, и мы с утра встретились в «Шоколаднице» неподалёку от Пушкинской площади.

Александр Кокорин и Николай Петросян Фото: Пресс-служба Детской футбольной лиги

Сначала пытались общаться конструктивно, но в итоге нас с Димой понесло! Самвел сохранял типичный для себя дипломатичный стиль, только подливал чай и слушал, а у нас двоих — слово за слово! Конечно, мы всё равно друг друга любили-уважали, но тут уже начали что-то доказывать на повышенных тонах. Даже официантка подошла: «У нас первые посетители стали приходить, давайте потише». Разумеется, стихали секунд на 30 — и всё по новой! На нас реально начали оглядываться другие люди. Ну а мы ни к чему не пришли и достаточно сухо распрощались. Можно сказать, это был первый утренний конфликт в «Шоколаднице» — за несколько лет до Кокорина и Мамаева.

Когда потом Дима позвал меня в «Bwin Россия», то во время одного из корпоративов вспомнил тот разговор и похвалил за него: «Мы были как солдаты: каждый должен отстаивать интересы своей корпорации. Я отстаивал «Чемпионат», ты — adidas, и я тебя за это зауважал ещё больше». Впрочем, и без этого разговора никакой занозы в сердце после «Шоколадницы» у меня не было — это же бизнес, ничего личного. Однако вспоминать смешно. До сих пор помню официантку, что безуспешно пыталась нас успокоить…