Сафонов идёт за четырьмя трофеями в первый сезон в Европе. С россиянами такое вообще было?

5 апреля «ПСЖ» победил «Анже» и в четвёртый раз подряд стал чемпионом Франции. В этот раз удалось оформить титул за шесть туров до конца, что значительно упрощает жизнь команде. Ведь теперь можно сконцентрироваться только на двух оставшихся турнирах. А по сути, на одном: в Кубке Франции парижанам осталось сыграть только финал — матч с «Реймсом» пройдёт аж 24 мая, так что о нём думать рано. Главное сейчас — Лига чемпионов. В самом клубе уже наверняка думают о завоевании четырёх трофеев за сезон.

Такого ещё не было в истории «ПСЖ». Хотя здесь важно сделать сноску — они брали четыре трофея, но все были внутренними. До сезона-2020/2021 во Франции существовал Кубок лиги, так что, помимо него, по ходу одного сезона команда выиграла чемпионат, Кубок страны и Суперкубок. А вот европейский трофей в копилку не падал с 2001 года, да и можно ли назвать таковым Кубок Интертото — большой вопрос.

Российский герой продолжающейся парижской сказки — Матвей Сафонов. Как минимум к одному титулу он уже приложил руку. А может – ещё к двум.

Давайте по порядку: какие трофеи Сафонов уже выиграл и что может взять ещё?

Первый раз у Матвея появился повод выложить стильные фото в соцсети в январе 2025 года. «ПСЖ» поехал в Доху на финал Суперкубка с «Монако»: соперник мужественно держался чуть ли не до самого финального свистка, но потом Дембеле забил единственный гол. Большого празднования не было — все понимали, что трофей скорее выставочный. Так что к его завоеванию приложили свои ноги (и руки) только 15 футболистов. Сафонов не в их числе — матч он провёл в запасе, зато после сфотографировался с кубком. Зафиксировал дебютный успех.

Матвей Сафонов (крайний справа) с Джанлуиджи Доннаруммой (в центре) после Суперкубка Франции Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Символично, что следующий трофей удалось завоевать ровно через три месяца. В матче с «Анже» 5 апреля. Вообще, чемпионом «ПСЖ» мог стать за неделю до этого, однако чуть не повезло с результатом параллельного матча. И вклад Матвея в этот трофей уже можно оценить сполна — в чемпионате он сыграл в девяти матчах и пропустил семь голов. В восьми из них «ПСЖ» выиграл, один раз была ничья. А одним из самых тяжёлых моментов стал выход на замену во встрече с «Монако» – россиянин должен был вписываться в темп прямо на ходу. Удалось. Пусть и с трудом, но парижане выиграли.

Идём дальше: Кубок Франции, до победы в котором осталась одна игра. И он чуть ли не полноценно сафоновский — Матвей пропустил только один матч из пяти и как минимум раз стал героем. В 1/32 финала «ПСЖ» противостоял крепкий «Ланс», основное время завершилось вничью, так что пришлось включаться в серии пенальти. Вышло успешно — Сафонов отразил один из ударов. В следующий раз проблемы могли возникнуть разве что в полуфинале с «Дюнкерком», когда команда пропустила дважды к 27-й минуте, но подстраховали партнёры, забив в ответ четыре. Теперь Матвея наверняка ждёт место в составе на финал. И если всё сложится удачно — ещё один титул.

Однако куда более важный трофей для «ПСЖ» — кубок Лиги чемпионов. Там команда уже шагнула в полуфинал. А до этого оставила за бортом целый «Ливерпуль». Следом – «Астон Виллу», и теперь решающий матч очень близок. Сафонов дважды выходил на поле в этом турнире, но оба раза на общем этапе — против «Жироны» и «Баварии». В одной игре команда победила, в другом — уступила.

Понятно, что появление Матвея в оставшихся матчах ЛЧ не самый вероятный сценарий развития событий. И может случиться только из-за травмы или игрового спада у Доннаруммы. А вот в Кубке Франции россиянина мы ещё наверняка увидим.

Два титула в первом сезоне брали Кержаков и Добровольский. Сафонов уже повторил это достижение

Если мы обращаемся к примерам других футболистов с постсоветского пространства, которые оказались в Европе, то даже самые статусные истории могут померкнуть на фоне достижений Сафонова в дебютном сезоне. Возьмём Андрея Канчельскиса, который за время европейской карьеры взял аж семь национальных титулов. И один европейский. Здесь надо учитывать контекст: футболист приехал в Англию по ходу сезона — весной 1991-го. И дебютировал на финише розыгрыша-1990/1991.

В мае 1991-го «Манчестер Юнайтед» взял Кубок обладателей кубков. Канчельскиса даже не было в заявке, однако формально этот титул ему приписывают, ведь он уже находился в команде. А осенью того же года, уже во время первого полноценного сезона Андрея в Манчестере, клуб выиграл Суперкубок УЕФА. Вдобавок в том розыгрыше удалось зацепить Кубок английской лиги. Итого: два трофея в первом полноценном сезоне.

Андрей Канчельскис Фото: Malcolm Croft/Getty Images

Не может конкурировать с Матвеем и Дмитрий Харин — к нему европейские титулы пришли только через несколько лет после переезда. Но в итоге он брал с «Челси» Кубок Англии, Кубок лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. У Александра Мостового в активе выигранный Кубок Интертото после первого сезона в «Страсбурге», однако в остальном ситуация аналогичная — есть победы в Кубке Португалии и ещё одна в Кубке Интертото, но это не в первые сезоны в новых клубах.

Забавно, что с Сафоновым можно соотнести Игоря Добровольского, который в 1993-м на полгода заехал в «Марсель». Он мало играл, зато команда победила в чемпионате и Лиге чемпионов. Вот что значит сделать правильный выбор.

Владимир Бут, в юном возрасте уехавший в Германию, поначалу загремел в молодёжку дортмундской «Боруссии», но трофеями в первом сезоне всё же обзавёлся: победа в чемпионате, а после — в Суперкубке.

В XXI веке примеров ещё меньше: Дмитрий Аленичев хоть и выиграл всё что можно с «Порту», однако в первом сезоне ограничился успехами в Кубке и Суперкубке. Есть ещё пример Александра Кержакова, который за год в «Севилье» взял Суперкубок УЕФА, Кубок УЕФА и Кубок Испании. Так что вы сами можете выбрать, с кем Матвея правильнее сравнивать.

Александр Кержаков в «Севилье» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Если Сафонов возьмёт четыре трофея, то точно окажется впереди всех указанных футболистов. Да, кто-то включит хейт-машину и будет вспоминать количество игрового времени, но в истории останутся выигранные титулы. И они уже навсегда.