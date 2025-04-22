Уход Анчелотти из «Реала» подают как факт. Придёт Алонсо или есть другие варианты?

На прошлой неделе «Реал» вылетел из Лиги чемпионов. 0:3, 1:2 — два поражения в четвертьфинальных матчах с «Арсеналом». Не исключено, что мадридский клуб завершит сезон без единого трофея. «Реал» проиграл в финале Суперкубка Испании, вылетел из ЛЧ, а в Примере отстаёт от «Барсы» на четыре очка. Есть ещё финал Кубка, но в финале нужно справиться с каталонцами. В последнее время активно идут разговоры о скором уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера. А кто же будет его сменщиком?

«Я не знаю. И не хочу знать», — таким был ответ Анчелотти на вопрос о его будущем в «Реале». Журналисты спросили итальянца об этом после вылета из Лиги чемпионов. И вряд ли они довольны тем, что услышали, поскольку в ответе не было никакой конкретики. С другой стороны, вряд ли опытный тренер рассказал бы всё за полтора месяца до конца сезона.

Далее подъехал инсайд от издания Marca: Анчелотти не уволят из «Реала» после вылета из Лиги чемпионов. И Карло действительно не отправили в отставку. По данным издания, судьба итальянского тренера решится после финала Кубка Испании. Там «Реал» ждёт встреча с принципиальным соперником — «Барселоной». А вот другой источник — AS — был более категоричен. По его информации, Анчелотти точно покинет свой пост по окончании сезона.

Карло Анчелотти близок к уходу из «Реала» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Кстати, на игре «Реал» — «Арсенал» присутствовал представитель сборной Бразилии. Информация от Marca. Почему это важно? Дело в том, что имя Анчелотти как раз связывают с национальной командой этой страны. Правда, есть и другой кандидат. Его зовут Юрген Клопп. Если верить UOL, в услугах немца заинтересована не только сборная Бразилии, но и «Реал». Якобы Юрген измотан ролью глобального руководителя футбольного направления Red Bull и готов вернуться к тренерской работе.

Всё это интриговало, пока в дело не вмешался агент Клоппа Марк Косике. И сразу опроверг информацию: «Я понимаю, что продолжаются консультации с лучшими клубами Европы и некоторыми федерациями по поводу Клоппа. Однако он не намерен занимать пост главного тренера в следующем сезоне — ни в «Реале», ни в сборной Бразилии. Юрген доволен своей ролью глобального руководителя Red Bull и имеет действующий контракт, так что больше нечего сказать», — слова агента для Sky Sport Germany.

Юрген Клопп по-прежнему не тренирует Фото: Joerg Mitter/Getty Images

Следом новый инсайд от Marca: Анчелотти сообщил представителям Бразильской конфедерации футбола, что хочет остаться в «Реале». По данным источника, руководство мадридского клуба знает о желании итальянского тренера. Правда, президент «Реала» Флорентино Перес запланировал встречу с Анчелотти. На тот момент (17 апреля) босс клуба ещё не принял решения о будущем итальянца. Sky Sports сообщил, что Анчелотти может покинуть «Реал» после финала Кубка Испании с «Барсой» (26 апреля). А инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что итальянец точно покинет клуб летом.

Далее появилась информация от журналиста Sky Sport Germany Флориана Плеттенберга. По его данным, Иньяки Ибаньес провёл переговоры с представителями «Реала». Кто это такой? Советник главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. Испанца давно отправляют в мадридский клуб, а немецкая команда готовится к возможному уходу. Впрочем, есть один нюанс. Нынешний контракт Алонсо истекает летом 2026 года. Так что «Байер» рассчитывает на компенсацию в размере € 15-20 млн.

Хаби Алонсо хотел бы возглавить «Реал» Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Конечно, Алонсо пришлось отвечать на вопрос о своём будущем. Но это был типичный комментарий тренера с контрактом на руках, которого отправляют в клуб, где пока что есть свой тренер. «Для нас это [слухи о «Реале»] ничто. Мы сосредоточены на оставшейся части сезона. Нам предстоит провести ещё пять матчей в чемпионате, и мы должны помнить об этом. Не нужно говорить о будущем. Терять концентрацию — это нехорошо. Данная тема сейчас неважна. Не хочу слишком много говорить о спекуляциях, слухах или будущем. Это не очень хорошо для правильной подготовки», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Но вот у Фабрицио Романо гораздо более интересная информация. Известный инсайдер утверждает, что Алонсо хочет возглавить «Реал». Поэтому испанец отклонил предложения «Баварии» и клубов АПЛ год назад. «Байер», в свою очередь, не станет препятствовать уходу Хаби. У Романо есть данные и по Анчелотти. Фабрицио написал, что в Бразилии настаивают на назначении Карло на пост тренера сборной до начала клубного чемпионата. Кстати, он стартует 15 июня. Представители национальной команды пытаются договориться с окружением Анчелотти.

Фернандо Карро генеральный директор «Байера» «У нас есть джентльменское соглашение с Алонсо о его уходе. Если придёт команда, в которой играл Хаби, мы сядем за стол переговоров и не будем ему препятствовать».

У Анчелотти есть возможность продолжить работу в «Реале» на должности, не связанной с тренерской деятельностью. Правда, сам итальянец предпочтёт возглавить сборную Бразилии, если перестанет быть тренером мадридского клуба. Об этом сообщает The Athletic. А Сантьяго Солари станет временным тренером «Реала» в случае ухода Карло до клубного чемпионата мира (данные от Sport.es).

Любопытно, что в контракте Алонсо нет фиксированной суммы отступных. Естественно, «Реал» не хочет платить денежную компенсацию, поэтому рассчитывает на другой расклад. Один из вариантов — включить в сделку футболиста. Возможно, в таком случае удастся смягчить переговоры с «Байером».

Пока всё идёт к тому, что Анчелотти покинет «Реал», а его место займёт Алонсо. Но когда это произойдёт? И кто повезёт команду на клубный чемпионат мира? Возможно, чуть больше ясности появится после финала Кубка Испании.