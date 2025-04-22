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Карло Анчелотти уходит из мадридского Реала, кто будет новым тренером команды, Хаби Алонсо, что пишут инсайдеры, подробности

Уход Анчелотти из «Реала» подают как факт. Придёт Алонсо или есть другие варианты?
Кирилл Закатченко
Карло Анчелотти и Хаби Алонсо
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И что будет с Карло? Море инсайдов и комментарии действующих лиц.

На прошлой неделе «Реал» вылетел из Лиги чемпионов. 0:3, 1:2 — два поражения в четвертьфинальных матчах с «Арсеналом». Не исключено, что мадридский клуб завершит сезон без единого трофея. «Реал» проиграл в финале Суперкубка Испании, вылетел из ЛЧ, а в Примере отстаёт от «Барсы» на четыре очка. Есть ещё финал Кубка, но в финале нужно справиться с каталонцами. В последнее время активно идут разговоры о скором уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера. А кто же будет его сменщиком?

«Я не знаю. И не хочу знать», — таким был ответ Анчелотти на вопрос о его будущем в «Реале». Журналисты спросили итальянца об этом после вылета из Лиги чемпионов. И вряд ли они довольны тем, что услышали, поскольку в ответе не было никакой конкретики. С другой стороны, вряд ли опытный тренер рассказал бы всё за полтора месяца до конца сезона.

Мнение Дмитрия Бажанова:
Этот «Реал» Анчелотти закончился. Дальше у клуба тяжелейший выбор
Этот «Реал» Анчелотти закончился. Дальше у клуба тяжелейший выбор

Далее подъехал инсайд от издания Marca: Анчелотти не уволят из «Реала» после вылета из Лиги чемпионов. И Карло действительно не отправили в отставку. По данным издания, судьба итальянского тренера решится после финала Кубка Испании. Там «Реал» ждёт встреча с принципиальным соперником — «Барселоной». А вот другой источник — AS — был более категоричен. По его информации, Анчелотти точно покинет свой пост по окончании сезона.

Карло Анчелотти близок к уходу из «Реала»

Карло Анчелотти близок к уходу из «Реала»

Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Кстати, на игре «Реал» — «Арсенал» присутствовал представитель сборной Бразилии. Информация от Marca. Почему это важно? Дело в том, что имя Анчелотти как раз связывают с национальной командой этой страны. Правда, есть и другой кандидат. Его зовут Юрген Клопп. Если верить UOL, в услугах немца заинтересована не только сборная Бразилии, но и «Реал». Якобы Юрген измотан ролью глобального руководителя футбольного направления Red Bull и готов вернуться к тренерской работе.

Всё это интриговало, пока в дело не вмешался агент Клоппа Марк Косике. И сразу опроверг информацию: «Я понимаю, что продолжаются консультации с лучшими клубами Европы и некоторыми федерациями по поводу Клоппа. Однако он не намерен занимать пост главного тренера в следующем сезоне — ни в «Реале», ни в сборной Бразилии. Юрген доволен своей ролью глобального руководителя Red Bull и имеет действующий контракт, так что больше нечего сказать», — слова агента для Sky Sport Germany.

Юрген Клопп по-прежнему не тренирует

Юрген Клопп по-прежнему не тренирует

Фото: Joerg Mitter/Getty Images

Следом новый инсайд от Marca: Анчелотти сообщил представителям Бразильской конфедерации футбола, что хочет остаться в «Реале». По данным источника, руководство мадридского клуба знает о желании итальянского тренера. Правда, президент «Реала» Флорентино Перес запланировал встречу с Анчелотти. На тот момент (17 апреля) босс клуба ещё не принял решения о будущем итальянца. Sky Sports сообщил, что Анчелотти может покинуть «Реал» после финала Кубка Испании с «Барсой» (26 апреля). А инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что итальянец точно покинет клуб летом.

Далее появилась информация от журналиста Sky Sport Germany Флориана Плеттенберга. По его данным, Иньяки Ибаньес провёл переговоры с представителями «Реала». Кто это такой? Советник главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. Испанца давно отправляют в мадридский клуб, а немецкая команда готовится к возможному уходу. Впрочем, есть один нюанс. Нынешний контракт Алонсо истекает летом 2026 года. Так что «Байер» рассчитывает на компенсацию в размере € 15-20 млн.

Хаби Алонсо хотел бы возглавить «Реал»

Хаби Алонсо хотел бы возглавить «Реал»

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Конечно, Алонсо пришлось отвечать на вопрос о своём будущем. Но это был типичный комментарий тренера с контрактом на руках, которого отправляют в клуб, где пока что есть свой тренер. «Для нас это [слухи о «Реале»] ничто. Мы сосредоточены на оставшейся части сезона. Нам предстоит провести ещё пять матчей в чемпионате, и мы должны помнить об этом. Не нужно говорить о будущем. Терять концентрацию — это нехорошо. Данная тема сейчас неважна. Не хочу слишком много говорить о спекуляциях, слухах или будущем. Это не очень хорошо для правильной подготовки», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

«Байер» не порадовал болельщиков в плей-офф ЛЧ:
«Бавария» вновь разделала «Байер» в ЛЧ. Не такого мы ждали от команды Алонсо. Видео
«Бавария» вновь разделала «Байер» в ЛЧ. Не такого мы ждали от команды Алонсо. Видео

Но вот у Фабрицио Романо гораздо более интересная информация. Известный инсайдер утверждает, что Алонсо хочет возглавить «Реал». Поэтому испанец отклонил предложения «Баварии» и клубов АПЛ год назад. «Байер», в свою очередь, не станет препятствовать уходу Хаби. У Романо есть данные и по Анчелотти. Фабрицио написал, что в Бразилии настаивают на назначении Карло на пост тренера сборной до начала клубного чемпионата. Кстати, он стартует 15 июня. Представители национальной команды пытаются договориться с окружением Анчелотти.

Фернандо Карро
Фернандо Карро
генеральный директор «Байера»

«У нас есть джентльменское соглашение с Алонсо о его уходе. Если придёт команда, в которой играл Хаби, мы сядем за стол переговоров и не будем ему препятствовать».

У Анчелотти есть возможность продолжить работу в «Реале» на должности, не связанной с тренерской деятельностью. Правда, сам итальянец предпочтёт возглавить сборную Бразилии, если перестанет быть тренером мадридского клуба. Об этом сообщает The Athletic. А Сантьяго Солари станет временным тренером «Реала» в случае ухода Карло до клубного чемпионата мира (данные от Sport.es).

Любопытно, что в контракте Алонсо нет фиксированной суммы отступных. Естественно, «Реал» не хочет платить денежную компенсацию, поэтому рассчитывает на другой расклад. Один из вариантов — включить в сделку футболиста. Возможно, в таком случае удастся смягчить переговоры с «Байером».

Пока всё идёт к тому, что Анчелотти покинет «Реал», а его место займёт Алонсо. Но когда это произойдёт? И кто повезёт команду на клубный чемпионат мира? Возможно, чуть больше ясности появится после финала Кубка Испании.

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