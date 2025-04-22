Пять туров до конца, но ещё ничего не ясно на обоих полюсах таблицы.

В Первой лиге — речь года и конец серии «Балтики». А за выход в РПЛ просто бешеная борьба!

29-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам гол в стиле ван Бастена, неожиданное завершение победной серии «Балтики» и выступление Захара Фёдорова, вероятно, лучшее в этом году.

«Енисей» — «Чайка»

Один удар в створ на двоих — такое открытие тура случилось субботним утром в Красноярске. «Енисей» впервые за весну выбрался за пределы манежа и сыграл на «Центральном». Растягивать тему «у команд были моменты, но подвела реализация» не будем. Утро могло быть и пободрее.

«Енисей» не побеждает четыре тура, до этого — четыре победы в пяти матчах. «Чайка» одержала одну победу в 12 матчах.

«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»

Били, били команды, создавали моменты, а в итоге открыли счёт благодаря системе VAR и попаданию мяча в руку Юрию Журавлёву. Роман Акбашев был точен с «точки». Но как же прекрасен гол, с помощью которого гости отыгрались! Артём Симонян вспомнил знаменитый мяч Неймара в ворота «Вильярреала» и элегантно переиграл защитника Дениса Фомина.

Как ни пытался Ислам Имамов вытащить мяч после добивания Гедеона Гузины, у него не получилось. Мяч подпрыгнул несколько раз перед встречей с ним, затем от его рук отлетел в штангу и запрыгнул в ворота.

Команды выдали насыщенный эмоциями и моментами матч, рекомендуем к просмотру.

«Черноморец» не проигрывает пять туров (три победы, две ничьих). «СКА-Хабаровск» девять матчей не играет вничью (шесть побед, три поражения).

«Нефтехимик» — «КАМАЗ»

0:0, но в стиле супергеройских фильмов. Матч имени вратаря «Нефтехимика» Андрея Голубева, который, давайте будем честны, выгрыз ничью для команды сумасшедшими сейвами. В дерби две татарские команды поделили очки.

В концовке матча Давиду Хубаеву не понравилось решение судьи, и за сказанное арбитру полузащитник получил прямую красную карточку.

«Нефтехимик» набрал пять очков в четырёх матчах. «КАМАЗ» второй матч подряд играет 0:0.

«Ротор» — «Тюмень»

«Тюмень» в весенней части сезона активно взялась за исправление положения, но в этот раз «Ротор» забивал отнюдь не стандартные футбольные голы, с которыми не справился Александр Довгаль. Первый — после дальнего удара и серии рикошетов, когда мяч предательски коснулся руки вратаря и нырнул в ворота. Второй — практически с нулевого угла в притирку между телом Довгаля и штангой, но он не был засчитан. Третий — с расстрельной позиции в штрафной площади ровно в верхний угол ворот. Голы у волгоградцев выдались топовыми.

«Тюмень» чаще создавала моменты во втором тайме, однако попыток гостей хватило лишь на один мяч.

«Ротор» не проигрывает три матча. «Тюмень» проиграла впервые за две встречи.

«Сочи» — «Алания»

Шесть удалений в 29 матчах лиги. Решайте сами, много это или мало, но игроки «Алании» вновь поиграли в меньшинстве по ходу матча. Правда, когда все вопросы о победителе уже были сняты.

Парад дальних ударов — именно так можно описать первый тайм в исполнении хозяев, успевших подобным образом попасть в перекладину (чумовой рикошет) и забить гол.

Дальше преимущество «Сочи» только укрепилось. А замерло всё, когда Артём Макарчук практически в стиле того самого гола ван Бастена удвоил преимущество своей команды. Защитник не только забрал первое место в рейтинге лучших голов тура, но и уничтожил интригу в матче.

Затем — удаление, ещё один гол дальним ударом и финиш от лучшего бомбардира лиги Павла Мелёшина, забившего 11-й мяч.

«Сочи» прервал серию из двух поражений. «Алания» не может победить четыре матча.

«Шинник» — «Арсенал»

Вечно странствующий Гогуа, страдающий от своей невезучести «Арсенал» и потрясающий Захар Фёдоров, уже третий раз за весну показавший, как можно и нужно праздновать голы. Вот такой пазл по итогам матча в Ярославле.

К слову, о Фёдорове. В послематчевом интервью Захар выдал речь года, просто послушайте.

Гогуа буквально «продавил» свой гол, забив за счёт того, что выставил вперёд корпус. Тула успела сравнять, но мяч не засчитали, а чуть дальше — контратака и 0:2. «Арсенал» забил один, однако не спас себя от потери очков в сезоне, уже 22-й за 29 матчей.

«Шинник» проиграл лишь дважды за последние 10 матчей. У «Арсенала» две победы в 20 встречах.

«Балтика» — «Сокол»

Первая за шесть матчей потеря очков лидером пришлась на игру с командой из зоны вылета. «Сокол» мужественно выстоял, единственным в туре из клубов из зоны вылета набрав очки. Это не сдвинуло команду с последнего места, но внизу таблицы такая высокая плотность и низкий график набора очков, что на финише всё может решить любой эпизод.

«Балтика» много атаковала, как всегда, с огромным количеством классных моментов. Но экс-игрок калининградцев Младен Кашчелан, который теперь тренирует «Сокол», вместе со своими футболистами остановил бывшую команду.

Правда, на турнирном положении «Балтики» эта потеря очков никак не скажется — между ней и другими командами неотыгрываемая пропасть.

«Родина» — «Уфа»

Чуть ли не матч тура выдали команды в Москве, как минимум один из лучших в сезоне для Артёма Максименко. Форвард уже в третий раз забил два за игру и с 10 голами вышел на второе место в гонке бомбардиров.

12 ударов в створ на двоих и всего два гола. Конечно, их должно было быть куда больше, но и хорошая игра вратарей, и каркас ворот — всё это перекрыло результативность матча.

«Торпедо» — «Урал»

В воротах «Урала» после трёхматчевой паузы появился Александр Селихов, однако даже столь опытному вратарю не удалось справиться с двумя ударами игроков «Торпедо». Гостям повезло, что мяч их экс-форварда Юшина был забит из офсайда.

Во втором тайме клуб из Екатеринбурга счёт сравнял, а с 67-й минуты играл в большинстве после второй жёлтой карточки Бородина. Правда, больше событий в матче не было.