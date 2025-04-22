Кому судьи РПЛ помогают чаще других? Обновлённая таблица ошибок арбитров после 25-го тура

До конца сезона в РПЛ осталось провести всего пять туров. Прошедшие матчи не обошлись без судейских помарок. Подводим итоги и обновляем таблицу ошибок судей на основе экспертизы экс-арбитра чемпионата Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки судей в 25-м туре

Арбитр Ранэль Зияков ошибочно отменил гол «Оренбурга» в матч с махачкалинским «Динамо», а Михаил Черемных не удалил футболиста «Локомотива» Илью Самошникова в игре с «Пари НН».

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «В итоге нога ушла в сторону, однако само действие Самошникова — такое же, как у Каккоева. Одинаковые моменты: в первом VAR полез, во втором — нет. Видимо, Казарцев посчитал, что явной ошибки не было. Черемных показал жёлтую, но я считаю, что надо было удалять».

Таблица ошибок судей после 25 туров РПЛ