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Таблица ошибок судей РПЛ после 25 туров, против кого арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локомотив

Кому судьи РПЛ помогают чаще других? Обновлённая таблица ошибок арбитров после 25-го тура
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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«Локомотиву» пока проще, чем всем остальным.

До конца сезона в РПЛ осталось провести всего пять туров. Прошедшие матчи не обошлись без судейских помарок. Подводим итоги и обновляем таблицу ошибок судей на основе экспертизы экс-арбитра чемпионата Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Таблица ошибок судей после 24-го тура:
«Спартаку» снова помогли судьи. А в чью пользу ошибаются чаще?
«Спартаку» снова помогли судьи. А в чью пользу ошибаются чаще?

Ошибки судей в 25-м туре

Арбитр Ранэль Зияков ошибочно отменил гол «Оренбурга» в матч с махачкалинским «Динамо», а Михаил Черемных не удалил футболиста «Локомотива» Илью Самошникова в игре с «Пари НН».

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«В итоге нога ушла в сторону, однако само действие Самошникова — такое же, как у Каккоева. Одинаковые моменты: в первом VAR полез, во втором — нет. Видимо, Казарцев посчитал, что явной ошибки не было. Черемных показал жёлтую, но я считаю, что надо было удалять».

Разбор судейства в прошедшем туре РПЛ:
«Что арбитр матча «Зенита» делал на поле?» Разбор судейства в 25-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Что арбитр матча «Зенита» делал на поле?» Разбор судейства в 25-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 25 туров РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Химки»30-3
«Динамо» Москва30-3
«Оренбург»30-3
«Акрон»20-2
«Динамо» Махачкала32-1
«Крылья Советов»330
«Ахмат»220
«Ростов»220
«Рубин»000
ЦСКА01+1
«Зенит»01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»02+2
«Факел»02+2
«Пари НН»13+2
«Локомотив»03+3
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