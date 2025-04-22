Кому судьи РПЛ помогают чаще других? Обновлённая таблица ошибок арбитров после 25-го тура

До конца сезона в РПЛ осталось провести всего пять туров. Прошедшие матчи не обошлись без судейских помарок. Подводим итоги и обновляем таблицу ошибок судей на основе экспертизы экс-арбитра чемпионата Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки судей в 25-м туре
Арбитр Ранэль Зияков ошибочно отменил гол «Оренбурга» в матч с махачкалинским «Динамо», а Михаил Черемных не удалил футболиста «Локомотива» Илью Самошникова в игре с «Пари НН».
«В итоге нога ушла в сторону, однако само действие Самошникова — такое же, как у Каккоева. Одинаковые моменты: в первом VAR полез, во втором — нет. Видимо, Казарцев посчитал, что явной ошибки не было. Черемных показал жёлтую, но я считаю, что надо было удалять».
Таблица ошибок судей после 25 туров РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Химки»
|3
|0
|-3
|«Динамо» Москва
|3
|0
|-3
|«Оренбург»
|3
|0
|-3
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Махачкала
|3
|2
|-1
|«Крылья Советов»
|3
|3
|0
|«Ахмат»
|2
|2
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|1
|+1
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|1
|3
|+2
|«Локомотив»
|0
|3
|+3