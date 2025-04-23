Главный сюрприз весны в РПЛ. Как из аутсайдера превратиться в претендента на спасение

«Оренбург» сильно меняется – и речь не только про футбол. Колонка Дмитрия Зимина о начале новой эры в клубе, о котором как будто бы забыли.

«Оренбург», возможно, главный сюрприз весенней части РПЛ. Команда набрала девять очков (это уже больше, чем за стартовые 18 туров) и впервые с октября ушла с последнего места. А теперь вовсю преследует тех, кто держится за стыковые матчи. Отставание, кстати, некритичнок: три очка от Нижнего и шесть – от «Ахмата» и «Химок».

Ещё в ноябре прошлого года казалось, что вылет и очищение Первой лигой неизбежны. Теперь, если брать результаты, а главное – игру, всё уже не так безнадёжно. За счёт чего клуб всё-таки выкарабкался из кризиса?

Игроки «Оренбурга» Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

«Оренбург» устроил мини-революцию в декабре. Сменились руководство и вектор развития

Вопрос, который интересовал не только меня за годы существования клуба – для кого и для чего он функционирует? Да, периодически руководители попадали с тренерами (примеры Федотова и Лички), нередко удавалось подписывать классных игроков (Флорентин, Вера, Мансилья, Марин), а иногда даже относительно выгодно с ними расстаться – здесь есть примеры Воробьёва, Эктова и, возможно, Писарского. Но всё равно оставалась непонятной идеология и требовался ответ на вечный вопрос – «куда идёте, товарищи?»

Это стало актуально по одной причине: РПЛ эволюционирует. В правильную сторону, в том числе благодаря запросу от аудитории. Сейчас клубу без понятной концепции – вспомним о «Химках» – трудно существовать на дистанции. Можно наприглашать игроков, но всё это временный эффект. Так как не будет никакого интереса у общественности. С другой стороны, есть «Акрон» или Махачкала. Они сразу обозначили, для чего и с какими целями оказались в РПЛ. Кого хотят у себя видеть, в какой футбол играть, а главное – как развиваться. И планомерно к этим целям идут.

«Оренбург» до недавнего времени был скорее ближе к «Химкам». Хоть и с куда более стабильным спонсором. Порой резонировал за счёт громких решений в духе приглашения Томпсона или цитат бывшего спортивного директора Андреева. Порой обыгрывал топов и оставался в РПЛ. А ещё забирал игроков «Зенита», заслужив себе соответствующую репутацию. И так уж получилось, что в какой-то момент мало кто воспринимал клуб как самостоятельную единицу. Отсюда не самый высокий интерес в регионе и не появляющийся – во всей стране. Клуб мог спокойно докатить этот сезон на последнем месте. Вылетел бы – мало бы кто заметил бы. В конце концов, деньги частные, самарский переполох не грозит, так что обо всём этом быстро бы забыли. Но клубу дали шанс. И теперь пытаются улучшить то, что было до, добавив к этому современных красок.

Не особо замеченными прошли новости о декабрьском заходе в «Оренбург» бывших управленцев «Балтики». Сначала сменился президент – вместо Василия Еремякина должность занял Кирилл Волженкин. А потом появился и новый спортивный директор (в этот период наконец-то прекратились слухи о влиянии агента Андреева) – Исмаил Ибрагимов. Не уверен, что стоит отождествлять произошедшее после только с их влиянием, однако ситуация действительно стала меняться.

Кирилл Волженкин и Исмаил Ибрагимов в «Оренбурге» Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

Хотя шансов на это было немного. Особенно после зимних подписаний. Тогда клуб покинули основной центральный защитник Перес и опорник Горбани. Да, «Оренбург» на них неплохо заработал, но вместо них пригласил двух игроков, для которых РПЛ – совсем не постоянное место обитание. Взяли центрального защитника Алексея Татаева из «Алании» и нападающего Максима Савельева из «Енисея». Согласитесь, неочевидный намёк на то, чтобы спастись. Ведь стандартный план в случае необходимости остаться – затащить кучу игроков с соответствующим опытом. А уже потом думать, что с таким наследием делать.

Руководители решили пойти нетривиальным путём – расстаться с теми, кто уже не готов помогать, добавить людей, кто готов к этому внутренне и на перспективу, а главной целью, как я понимаю, стало оздоровить то, что было внутри. Убедить тех, кто не верил в возможность спастись. Объяснить, что теперь не прокатит относиться к работе и дисциплине так, как раньше (хотя некоторые, вроде Томпсона, не понимали этого до последнего), и объединить всё то, что было разъединено. Этим и стали заниматься на зимних сборах. Эффект – в таблице.

В планах, как я понимаю, сохранить вектор цельности. Избавиться от хаотичных покупок, но в тоже время сохранить их эффективность. И это будет вне контекста того, останется клуб в РПЛ или нет.

«Оренбург» меняется не только по-спортивному, но и внутри. Сделали зону для болельщиков и готовятся изменить фирменный стиль

Свидетели происходящего говорят, что с осторожностью восприняли приход в клуб новых мётел. Вероятно, без трепетного желания полностью принимать изменения – нормальная история для любой структуры, которая развивалась так, как считала правильным. В этом плане «Оренбург», кстати, не особо отстаёт от городской среды. Прогуливаясь по главным местам, показалось, что город живёт вчера. После 20:00 на улицах мало людей, после 21-22 – почти всё закрыто, но главный показатель не это, а бравые мужчины, которые на выходных берут машину, гонят её на центральную улицу – и ставят у всех на виду. Достают напитки, высаживают подруг, включают музыку – и так проводят культурный досуг. Однако и он – недолгий. К полуночи наступает тишина.

Хорошо помню такие мероприятия, например, в Нижнем. Лет восемь назад. В соседней Уфе или Екатеринбурге тоже наверняка было подобное. Но со временем эти города постигла неизбежная эволюция – появились приятные городские пространства, милые рестораны и бары, и люди стали заполнять их. По-настоящему полюбили место, где они живут. Стали относиться к нему с уважением.

Новое руководство, выступившее архитектором «Балтики» и выведшее её в РПЛ, видимо, стремится к этому же. Просит уважать прошлое, однако при этом действовать в формате сегодняшнего дня. Для некоторых это не всегда привычно. Может, отсюда и вбросы про увольнение бывшего менеджера по работе с болельщиками Алексея Балдина – его якобы убрали из-за обедов вне клубной столовой. Которой в клубном офисе нет.

А вот всё, чтобы создать на базе клуба точку притяжения для людей – есть. И первые изменения уже видны – например, в северной части стадиона появилось пространство для болельщиков. Всё по канонам – концерты локальных групп, автограф-сессии, развлечения для детей, настольный футбол и даже мини-автошкола. В столичных регионах к такому давно привыкли. Да и в клубах поменьше – тоже. А для Оренбурга это стало чем-то новым и неожиданным. Витающий вопрос «а что, так можно было?» пока ещё никуда не делся.

Местный стадион прекрасен тем, что по дороге на трибуну можно встретить игроков, которые тоже двигают к своим ложам, поприветствовать их и спросить как дела. А перед матчем с Махачкалой вообще наблюдал милейшую картину: дедушка подошёл к забору, огораживающему болельщиков от скамееек запасных, и что-то крикнул в адрес Слишковича. Не злобное. Тренер пробрался к нему, они обменялись несколько фразами в духе «удачи, мы в вас верим» и доброжелательно разошлись. Он потопал к своей трибуне, а Владимир – к команде. Такое сложно представить на больших стадионах, но ведь очаровательно, не так ли?

Болельщики «Оренбурга» Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

Вне зависимости от турнира, в котором клуб начнёт следующий сезон, планируется значительное обновление бренда «Оренбурга». Оно затронет всё – фирменный стиль и в целом позиционирование в российском футболе. Может, появится и какая-нибудь стратегия развития. Хотя, кажется, лучше обойтись без неё. Просто потому, что в моём представлении ни одна из написанных во всех клубах ни разу не сработала.

Лучше действовать, чем что-то писать. Пока «Оренбург» так и делает. А результаты этой работы оценим позже.