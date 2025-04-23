«По всей Сибири в плане футбола происходит беспредел». Головин, каким вы его не знали

Андрей Панков встретился с Александром в Монако и обсудил всё – от РПЛ, предложения «Зенита» и клубов Европы до травм и сборной России.

В Монако, чтобы оказаться в другой стране, достаточно просто перейти дорогу. Проходишь 10 метров — и уже во Франции. Так что каждые 20 минут тебе прилетают СМС от телефонного оператора «Добро пожаловать в Монако» и «Добро пожаловать во Францию». А ещё на стороне улицы, которая относится к Франции, можно спокойно заказать такси. А на другой — уже нет. Потому что в Монако подобные сервисы запрещены.

Но главное в Монако для спортивного журналиста из России не упустить шанс поговорить с Александром Головиным. Главный российский легионер прямо сейчас и, пожалуй, лучший игрок России в целом проводит очень тяжёлый сезон. Всё из-за травм. Вот и последние матчи полузащитник начинает в «Монако» на скамейке, потому что набирает форму. Хотя совсем скоро Саша должен вернуться в старт.

Мы встретились с Головиным прямо у жилого комплекса, где он уже семь лет снимает квартиру. И прогулялись вдоль Лигурийского моря, разговаривая о футболе и жизни. Вот что из этого получилось.

Семь лет Александра в Монако – цены на квартиры, привычки, статус в клубе

— Если ты отыграешь весь новый контракт до 2029 года – провёдешь в «Монако» 11 лет.

— Уже страшная цифра, да.

— Как живёшь с этим осознанием?

— Стараюсь об этом не думать. Да, уже долго тут играю – семь лет кажутся очень большим сроком. Семь лет… Уже легенда клуба, наверное. Хотя самому себя легендой тяжело назвать – слишком серьёзное звание. Староста клуба подходит больше (смеётся).

— Когда переходил сюда, мог представить, что задержишься на столько?

— Ехал с мыслью попробовать себя в Европе, попробовать выдержать конкуренцию с топовыми игроками. Но я рад, что всё так складывается.

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— Ты хранишь какие-то традиции? Первым помогаешь новичкам адаптироваться и так далее.

— Да у нас коллектив очень гибкий. Новичок всегда найдёт с кем поговорить – языков очень много. Это только если россиянин придёт – вариантов, кроме меня, не будет. У нас все дружелюбные, в Европе больше все склонны помогать новеньким. В России же такого меньше: там новичкам нужно больше времени, чтобы влиться.

— А что тебя выделяет по сравнению с остальными?

— Я не чувствую какого-то превосходства. Единственное, может, по бытовым вопросам со мной много советуются. К нам вот пришёл новый форвард — Мика Биерет. Здесь и так были дорогие квартиры, а сейчас цены ещё выросли. И вот он ко мне обратился, говорит: «Я квартиру нашёл. Она действительно может стоить € 40 тыс. в месяц?» Я ответил, что да – он тогда очень удивился. Попросил меня показать ему свою – сделал, и Мика такой: «Блин, у тебя лучше и больше. Сколько стоит?» Ответил, что в два раза меньше, чем у него. Потому что я в ней уже семь лет живу, а владелец цену не поднимает. Мика очень расстроился, ха-ха.

— Повезло тебе с арендодателем.

— Он живёт напротив меня: знает меня, на игры ходит. Видит, что я не тусовщик, который квартиру разносит. А цены выросли очень сильно. Наверное, спрос выше стал. Закария, который пришёл полтора года назад, тоже платит больше, чем я. Хотя у него квадратов меньше, пусть и квартира в самом центре.

— Штрафы в команде не ты держишь?

— Не-не. Штрафы от тренера же зависят. Жардим, например, вообще не штрафовал. Последнее время этого стало больше, потому что тренеры с немецким подходом, который похож на российский.

— У тебя какой самый большой штраф в «Монако»?

— Ни одного. Ни разу не опаздывал. Мог быть штраф за неспортивное поведение, когда меня в прошлом году прямой красной удалили – за то, что чувака пнул. Но по системе штрафов, если при удалении команда всё равно выигрывает, – штраф аннулируется. Ребята победили, поэтому я отделался извинениями.

— Как ты изменился за семь лет в Монако?

— Самое главное — стал общительнее. В остальном, как кажется, остался тем же.

— А к чему до сих пор не привык?

— Мне до сих пор странно, что здесь в ресторанах не работает кухня с 14 до 19. Если пришёл в ресторан после 14, то не можешь сделать заказ — только выпить. Странно, но такие здесь устои.

— Как вообще сейчас вспоминаешь момент, когда сидел в Новогорске во время чемпионата мира и выбирал между «Челси», «Ювентусом» и «Монако»?

— Я сам точно не знал, как правильно поступить. Думаю, и сейчас не знаю. Тогда мне было очень мало лет, я точно не понимал всего до конца. Со многими советовался, многих слушал. Ко всем трём вариантам относился позитивно. Многие мне говорили, что бы я ни выбрал – карьера моя сильно не изменится, не испортится. Надо было сделать выбор – я его сделал.

— Действительно ли с того твоего трансфера ЦСКА закрыл долги перед игроками?

— Да, была такая история (смеётся). Были задержки по премиальным, все ещё шутили. Акинфеев постоянно спрашивал: «Ты всё ещё здесь?» Дзага тоже так шутил.

Алан Дзагоев и Александр Головин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Особые отношения Головина с французскими судьями, откуда столько проблем с травмами и давит ли отсутствие трофеев у «Монако»

— Эмболо и Закария говорили, что ты очень сильно горишь на судей во Франции.

— Да это везде было (улыбается).

— В чём разница между российскими и французскими судьями?

— Язык другой (смеётся). Вообще — футбол поменялся. Судьи стали грубую игру сразу пресекать карточками. Раньше, даже когда я в России играл, если ты шипами пошёл – могли не дать жёлтую. Здесь — может быть красная сразу. Если ты играл в мяч и случайно в ногу продавил, то сразу в голове страх. Стали защищать игроков — моментами даже чересчур.

— Судьи к тебе привыкли уже?

— О да. Помню, как-то разозлился на поле. Ко мне подошел судья: «Ты же хороший игрок, я тебя много лет знаю. Зачем ты так себя ведёшь? Пора меняться, ты же уже взрослый». А я ответил, что не буду меняться. Если вижу какие-то странные моменты — выскажу.

Александр Головин получает жёлтую карточку в Лиге 1 Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

— Сам себя коришь за эмоции?

— Бывает. В последнее время стал больше себя контролировать. Хотя полностью пресекать это в себе не хочется. Моментами мне эта злость даёт силу.

— Ты ещё рассказывал, что раньше два дня после поражений тебя лучше было не трогать.

— Сейчас легче с этим. Следующий день обычно всегда тяжёлый, но зависит от того, какое поражение.

— Когда было худшее состояние после поражения?

— Дольше двух дней ни разу не отходил. В юном возрасте меня сильнее впечатывало. Худшее состояние было после Хорватии на чемпионате мира, наверное. Но тогда спасала мысль, что мы провели отличный турнир.

— Ты наконец-то вернулся после травм. Что с тобой было?

— Была проблема с лодыжкой. Я подвернул голеностоп ещё в августе, порвал связки. Потом вернулся после травмы, чувствовал себя нормально. Но несколько игр подряд получал удар по этой ноге, появилась контузия сустава. И это не проходило несколько месяцев. Мне ставили уколы, я играл на них. Сейчас боль после ударов до сих пор появляется, но сразу уходит. А недавно я ещё дёрнул приводящую мышцу. Так бывает — очень тяжёлый сезон в этом плане. Думаю, даже самый тяжёлый за всю карьеру. Если взять профессионализм, то в этом сезоне ещё въедливее, чем в прошлом. Я много уделял внимания восстановлению, много занимался отдельно.

— Ты говорил, что твоя главная мотивация — выиграть титул с «Монако». И перед этим сезоном тебе казалось, что сейчас — лучший шанс. Однако снова не получилось. Тебя это не угнетает?

— Надо играть лучше. Но стоит отдать должное «ПСЖ». Это самый сильный «ПСЖ» за всё время, что здесь играю. Они сильнее, чем с Мбаппе, Неймаром, Месси. Как команда – точно круче. Ты же видел, как они с «Ливерпулем» играли дома? Как будто с детьми. С «Астон Виллой» тоже без шансов укатали в первом матче. Команды разного класса, хотя все кричат, что в АПЛ сумасшедший уровень. А тут у них 26% владения. Я даже не знаю, кто с этим «ПСЖ» сможет потягаться. Мне кажется, только «Арсенал».

— «Арсенал»? Не «Барселона»?

— Именно «Арсенал». Когда мы играли с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, до нас они играли с «ПСЖ». И мы смотрели очень подробно тот матч, лондонцы их полностью переиграли. Но нам в любом случае надо бороться за чемпионство. Да, в этом сезоне не получилось, однако руки не надо опускать.

— Сафонова с титулом поздравил?

— Да, обменялись сообщениями. Я бы хотел, чтобы «ПСЖ» Лигу чемпионов взял из-за того, что Матвей там.

— Сам слышал что-то об интересе к «ПСЖ» тебе?

— Только что я в списках у них, но ничего конкретного.

Почему всё ещё не ушёл из «Монако», какие были варианты с топ-клубами и совет Захаряну

— Знаешь свою стоимость на Transfermarkt?

— Не-а.

— € 25 млн.

— Ага. Ну я не знаю, я не разбираюсь, ха-ха. Иногда странных игроков каких-то за € 70 млн покупают. Поэтому не так важно.

— Ты устал, что тебя российские болельщики постоянно чуть ли не выгоняют из «Монако» в другой клуб из топ-5 чемпионатов?

— Да я уже привык. Постоянно кто-то будет что-то говорить. В «Монако» я чувствую себя комфортно. Мы участвуем в Лиге чемпионов, надеюсь, и в следующем сезоне тоже будем. Мы обыгрывали «Барселону», «Астон Виллу» дома, а они в четвертьфинале. Поэтому, как по мне, «Монако» способен при удаче доходить до полуфинала Лиги чемпионов. Я уже играю в топ-команде.

Александр Головин в матче с «Барселоной» Фото: Chris Ricco/Getty Images

— Что самое конкретное ты слышал об интересе к тебе за последние годы?

— Ни разу не было, что если я говорю да, то сразу уезжаю. Был интерес, окей, но где-то я говорил, что сконцентрирован на игре здесь, где-то это не выливалось во что-то серьёзное. А так интерес был и от дортмундской «Боруссии», и от «Атлетико», и от «Ньюкасла».

— Ты и не ставишь перед собой цель обязательно отсюда уехать в какой-то топ?

— Я никогда и не воспринимал «Монако» в качестве трамплина. Мне некомфортно так думать. Я в этой команде, значит, должен полностью отдаваться. В однозначно топ-команду поеду, остальное — надо обсуждать и думать.

— Кстати, какой совет дашь Захаряну? У него сейчас рецидив.

— Да, я читал.

— Ты тоже проходил через большое количество травм.

— Да я частенько прохожу (улыбается). Мы списывались, много общались в сборной. Он умный парень, думаю, всё понимает. Травма — такое бывает, с этим ничего не сделать, если она уже случилась. Заха много тренируется, он рассказывал, что у него много индивидуальных занятий. Нет смысла много думать о травме и переживать — это не пойдёт на пользу. С его способностями — всё получится. Думаю, клуб в него верит. У них политика такая, что они привыкли давать время.

— С Чаловым тоже на связи?

— Да, недавно созванивались. У Феди не всё так гладко, как хотелось бы, но, думаю, скоро будет постоянно играть. По мне – он точно заслуживает играть в старте.

Победа в матче с «Барселоной», отношение к ситуации с Трубиным, траты Головина в Монако и походы в ночной клуб

— Победа в матче с «Барселоной» — самый кайфовый момент за всё время в «Монако»?

— Самое кайфовое — в Лиге чемпионов играть. Мурашки до сих пор бегут, это самый крутой турнир. А что касается того матча, то самым приятным было доминировать над «Барселоной». Да, у них была красная карточка, но крут сам факт, что мы играли с супертоповой командой на одном уровне.

— Сколько человек после этой победы прислали твои слова про «соснула «Барса»?

— Тяжело сосчитать, это везде было, где только можно. Я с юмором отношусь. Там же никакого подтекста не было.

— У тебя в этой Лиге чемпионов был момент с Трубиным, где он дважды не пожал тебе руку. Какие были мысли в голове в эти моменты?

— В первый раз я удивился, потому что вообще забыл об этом. Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать.

Перед вторым же матчем я подумал: «Ну мало ли, может, человек всё-таки захочет руку пожать». Мы же в любом случае спортсмены, не какие-то враги. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну он так решил – я на этом не зацикливался. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет, значит, не хочет. Никаких проблем.

— Мы, кстати, с тобой прогуливаемся уже полчаса по набережной. А тебя никто не узнал. Или узнал, но не подал виду?

— Мелкие вон кричали (смеётся). А так – здесь я могу спокойно гулять. Люди нормально реагируют, даже если узнают. Здесь никто никогда не будет нарушать приватность, если ты с кем-то обедаешь или гуляешь. Это у нас любят влезть, что бы ты ни делал. Здесь привыкли к знаменитостям. Тут же и Формула-1 скоро, и актёров сюда тоже много приезжает.

— Ты знал о тренде последних месяцев в российских спортивных СМИ, которые спрашивали всех российских игроков про то, сколько они тратят в месяц?

— Не-а. А что там?

— Латышонок вот сказал, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

— Ну это правда, наверное.

— Сколько тратит Александр Головин в месяц?

— Не знаю, но много. Здесь дорогая жизнь. Даже если брать без аренды квартиры, то будет большая сумма. Те же рестораны здесь гораздо дороже, чем в Москве. А когда начинается Формула-1, в ресторанах всё вырастает в три раза. Недавно мы ходили в такой, поели без изысков, просто захотелось вкусно пообедать. Чек вышел на € 500. Для Москвы это многовато, наверное.

— Так, может, жизнь в Монако научила экономии?

— Да я не то что бы сильно трачу. Если захотеть, конечно, здесь можно растратиться конкретно. Пойти, например, в ночной клуб и назаказывать шампанского.

— Вайбы Кокорина и Мамаева.

— Кстати, мы после какой-то игры пошли всей командой в тот самый клуб Twiga, где они тогда сидели. И там был такой полный чувак, по которому видно, что он очень богатый: у него часы дорогущие, вокруг него много девчонок сидело. А в Twiga есть такая опция: ты можешь заказать шампанское под музыку, которую пожелаешь, и при этом на тебя ещё свет весь падает — то есть видно только тебя. И это стоит € 100 тыс. за раз. И это шампанское для него выносили ну раз 10 за ночь. То есть чудак за одну ночь оставил € 1 млн.

Трансфер в «Зенит» не табу, кто выиграет РПЛ и страх не сыграть за сборную на большом турнире

— Ты не так давно назвал «Зенит» самым популярным российским клубом в Европе. Никто потом не предъявлял?

— А за что? Я это сказал, основываясь на том, что я слышу. Может, я не прав, но в «Монако» точно о «Зените» знают больше, чем о «Спартаке» или ЦСКА.

— О чём тебя до сих пор спрашивают одноклубники про Россию?

— Постоянно спрашивают про зарплаты, сколько у нас платят. И ещё часто их удивляет, что у нас такая долгая зимняя пауза.

— А что про себя читал последнее смешное?

— А я особо не читаю комментарии. Только новости листаю, когда делать нечего. Веселее, когда в личку пишут в социальных сетях. Меня уже о чём только ни попросили, это такая база. И на собаку просят, и на кошку: подари одно, подари второе.

— Хоть раз откликалась в тебе просьба?

— Нет, потому что в основном у людей, кто это пишет, нет фотографий, нет аватарок. Классика.

— Матчи РПЛ смотришь?

— Обзоры – постоянно. Сами матчи не получается. Мне сложно судить, кто в порядке по игре. Я бы хотел выразить симпатию тем командам, кто играет в пас, низом, в футбол. Знаю, что три команды претендуют на титул. Думаю, в конце концов «Зенит» снова выиграет чемпионат.

Александр Головин в матче с «Зенитом» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Тебя же «Зенит» время от времени зовёт к себе?

— Обращались, да. Но я не хочу. Хотя, в конце концов, мне придётся вернуться в Россию.

— Почему придётся?

— Я хочу поиграть в России ещё, завершить там карьеру. Не знаю, когда я этого захочу — через год, по окончании контракта с «Монако» или позже, но не хочу после карьеры жить здесь. Хочу жить в России.

— То есть «Зенит» для тебя не табу?

— Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу.

— Тебе же скоро 30 лет…

— Вот именно, да (смеётся). Время очень быстро бежит, меня это пугает. Мы недавно разговаривали с Минамино, а ему в январе исполнилось 30 лет. И вот он говорит: «Мне уже 30, представляешь, меня только вчера в «Ливерпуль» взяли в 25 лет». А мне вот 29 через полтора месяца. А иногда кажется, что до сих пор 21-летний пацан под фамилией Головин на поле бегает.

— Тебе внутри 21?

— Ну нет, ладно. Внутри 24 (смеётся).

Александр Головин на Евро-2020 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ты говорил, что тебе тяжело подстроиться под сборную России, потому что нужно упасть по скоростям.

— Не совсем так. Просто у меня в сборной больше времени на подумать. Мне дают развернуться, посмотреть. А здесь, во Франции, я должен знать, что сделаю, до того как до меня мяч дойдёт.

— Почему уровень такой разный?

— Тяжело найти один ответ. Везде нужно чуть-чуть поменять подход. Во Франции интенсивнее тренировки. Карпин же часто говорит о количестве спринтов в России и в Европе. Футбол стал гораздо более физическим видом спорта. Сейчас, если не способен бегать и выдерживать нагрузки, не будешь играть.

— Тебя пугает перспектива, что больше так и не сыграешь на чемпионате мира, Европы?

— Я много об этом думал, да. Меня это пугает. Из-за этого сильно переживаю. Принял это, но не до конца. Надежда есть. Игра за сборную на крупном турнире не сравнится даже с Лигой чемпионов, как бы я её ни любил. Мне довольно часто снились моменты с домашнего чемпионата мира, как будто это снова у нас проходит. Поэтому хочется очень. Тут, кстати, недавно смешно было. Эмболо смотрел матч России и Замбии, фотку мне скидывал. У него какой-то кореш играл за Замбию, с которым он в Германии пересекался.

— Дзюба рекорды побил.

— Да, я видел. Давненько не списывались, не поздравлял, но вот поздравляю через тебя. Артём — большой молодец. За клуб ещё точно достаточное количество голов забьёт.

От чего постоянно отговаривает Слуцкий, беспредел с футболом в Сибири и главная мечта

— Со Слуцким каждый день на связи?

— Раз в неделю. У него всё хорошо. Он много рассказывает про жизнь в Китае, про быт.

— К себе не звал?

— Не-не. Он меня постоянно отговаривает от России. Не то что бы я туда уже собрался ехать ха-ха, однако Слуцкий говорит: «Не вздумай, Голова». Понятно, что, если я сильно захочу, он меня палками отгонять не будет, но вот как есть.

— Кстати, ты говорил, что российские тренеры не слабее Морено и Анри и спокойно могут работать на уровне «Монако».

— Я, кстати, удивился, когда Морено в «Сочи» пришёл. А так — 100%. Лучшие тренеры у нас способны быть в ведущих клубах здесь. Знаний у них точно хватает. Думаю, играет роль отношение к русской футбольной школе. И российскому тренеру, и российскому игроку надо очень сильно других удивить, чтобы на тебя обратили внимание. Плюс проблема языка.

— В интервью Нобелю ты говорил, что тебе грустно видеть, как футбольное поле в Калтане, появившееся за счёт средств с твоих солидарных выплат, становится хуже с каждым годом. Эту проблему не решить?

— Мне кажется – нет. Не решить. Там всё очень запущено. Кому следить? Людей нет, денег нет. Администрации нашего города это не особо интересно. Сожгут это поле, не сожгут – всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придёт. Мне грустно такое видеть. По всей Сибири в плане футбола происходит беспредел. На него всем всё равно.

— Ты сам пытался повлиять на это?

— Сложно сказать, возможно ли это. Мне с детства хотелось, чтобы в Сибири была классная футбольная команда. Когда был мелкий и учился в Ленинск-Кузнецком училище, Новокузнецк играл в ФНЛ. Они шли на шестом, седьмом месте. Я очень сильно за них болел! Мне так хотелось, чтобы они в РПЛ поднялись. С того момента и по сей день мне хочется, чтобы в Сибири появилась команда уровня РПЛ.

— Не думал создать, купить клуб, помочь?

— Да, думал. Можно сказать, моя мечта – создать клуб в Сибири. Не знаю, зачем мне это, но хочется.

— Понятно, что Калтан для тебя это дом. Но чем он, кроме этого, лучше Монако?

— Простоты больше. В Монако 80% людей на крутых машинах, понтах, все блестят. В Калтане понятно, что другой мир. Мне нравится ездить в Сибирь, я катаюсь в Новосибирск на машине, на Алтай всегда в горы езжу. Для меня это лучший отдых вообще. Глобально там всё есть, там воздух другой, я даже сплю там по-другому.

— Что тебя в Калтане расстраивает, помимо отношения к футболу?

— В основном — футбол. Когда был мелким, столько видел классных игроков в Сибири… Мне казалось, что там каждый второй талант, который должен куда-то пробиться. Но они все пропали, потому что о них никто не узнал, их никто не видел никогда. Мне повезло, а остальным нет. Когда тебе становится 16-17 лет в такой ситуации, начинаешь заниматься другим, чтобы зарабатывать. Одно дело играть в московских академиях, а другое – в Сибири. Из-за этого мне грустно. Даже турниров для детей стало очень мало.

— Через пять лет тебе будет 33 года. Как должны пройти эти пять лет, чтобы ты был доволен?

— Выиграть титул с «Монако». До сих пор только предсезонный турнир выиграть получилось. В Лиге чемпионов хотелось бы дойти до полуфинала. Ну и со сборной вернуться в официальные турниры. А главная мечта, повторюсь, реализовать историю с командой в Сибири. Ещё хочу, чтобы как можно больше российских футболистов рвали в Европу. Да, играть в России это неплохо, но, если есть желание, надо не бояться пробовать.

— В конце хочу попросить тебя составить символическую сборную из всех партнёров, с кем ты когда-либо играл.

— Ох, ну это тяжело. Придётся кого-то обижать. Сложно. В воротах точно Акинфеев. Слева в защите — Жирков. Справа — Вандерсон из «Монако». Центральные…

— Игнашевич, Березуцкий?

— Я бы поставил нынешнюю пару из «Монако» — Синго и Керера. Так, дальше опорная зона.

— Можешь себя поставить.

— Себя не буду. Я буду помощником тренера (смеётся). Фабрегас — точно, Дзага. Будем играть 4-3-3.

— Значит, дальше Вернблум, чтобы выжигать.

— Не, мы с мячом будем играть, без выжигания. Поэтому третьим в центре поставлю Ширу [Широкова]. Нападающий – Фалькао, справа — Желсон Мартинш, а слева — Бен-Сегир.

— А тренер?

— Слуцкий!