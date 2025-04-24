«Черноморец» — в шаге от РПЛ спустя 22 года! Но мечта рискует накрыться из-за регламента

Мы пристально следим за рубкой за золото и борьбой за выживание в РПЛ. Однако в Мелбет Первой лиге своя интрига. «Балтика» почти решила вопрос по возвращению в элитный дивизион. Но кто составит ей компанию? «Черноморец» — один из претендентов. Клуб с юга России ужасно стартовал в сезоне, пережил смену тренера, а теперь оказался на третьей строчке в таблице. У команды есть шанс сыграть в высшем дивизионе впервые с 2003 года.

«Черноморец» провалил старт сезона. Но клубу помогла смена тренера

Клуб из Новороссийска вошёл в сезон с тренером Вадимом Гараниным. В своё время он работал с «Сочи» и «Енисеем». Гаранин сменил в Новороссийске Константина Зырянова — это произошло в конце 2023 года. Старт в нынешнем сезоне — сплошной кошмар. Четыре поражения в пяти матчах, предпоследнее место. Мало кто мог предположить, что ближе к концу сезона команда будет в числе претендентов на повышение в классе. Гаранина хватило ещё на два матча (в них «Черноморец» набрал четыре очка), а затем последовало увольнение.

Через три дня клуб назвал имя нового тренера — им стал Олег Василенко. В 2022-м он вывел «Факел» в РПЛ, после чего поработал с «Аланией» и грузинским «Телави». Смена тренера оправдала себя. За 23 матча под руководством Гаранина «Черноморец» набирал по 1,04 очка в среднем за игру. На таком же отрезке с Василенко — 1,91. Когда Гаранин уходил из южного клуба, тот располагался на 13-й строчке. Сейчас «Черноморец» занимает третье место, набрав 51 очко. У «Торпедо» (вторая команда лиги) — 52. В последних 12 матчах чемпионата клуб из Новороссийска проиграл всего один раз.

Олег Василенко Фото: fc-cn.ru

Кстати, в штабе Василенко есть несколько известных персонажей. Один из них — Сергей Омельянчук. Белорус играл в России за «Локомотив», «Шинник», «Ростов», «Терек» и «Томь». Ещё один помощник Василенко — Игорь Лебеденко. В своё время нападающий выступал за «Локомотив», «Торпедо», «Сатурн», «Ростов», «Терек», «Рубин», «Факел». Андрей Чичкин — тренер вратарей «Черноморца». В конце 1990-х он брал серебро и бронзу чемпионата России в составе «Ротора».

Роман Акбашев — лучший бомбардир «Черноморца» в сезоне (восемь голов). 33-летний футболист с опытом игры в РПЛ (выступал там за «Рубин», «Факел» и «Ростов») забил шесть мячей в восьми предыдущих матчах Первой лиги. На весеннем отрезке «Черноморцу» серьёзно помогает и нападающий Гедеон Гузина (экс-футболист «Балтики»). Легионер пополнил состав южан в январе и уже забил четыре мяча в восьми матчах.

Роман Акбашев Фото: fc-cn.ru

А ещё у «Черноморца» есть бывшие футболисты «Факела» Василий Черов и Владислав Мастерной, экс-голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко, бывший нападающий «Рубина» Мераби Уридия и Вячеслав Кротов, в чьей биографии есть «Спартак», «Уфа» и «Пари НН». В числе лидеров команды по игровому времени — воспитанник «Краснодара» Виталий Стежко и экс-полузащитник молодёжки ЦСКА Егор Иванов. Любопытно, что до переезда в Новороссийск оба выступали за «Енисей».

«Черноморцу» осталось провести пять матчей. «Сокол», «Шинник», «Нефтехимик» — соперники южан по гостевым встречам. Каждый из этих соперников располагается во второй половине таблицы. А вот домашние матчи — совсем другая история. Придётся играть с «Балтикой» (лидер Первой лиги) и «Сочи» (пятая команда турнира).

В 2000 году «Черноморец» занял шестое место в чемпионате России. Это повторение лучшего результата клуба (впервые он добился такого успеха в 1997 году). В 2001-м «Черноморец» играл в Кубке УЕФА, а его последнее присутствие в элитном дивизионе российского футбола датировано 2003 годом. С того момента команда моталась по разным лигам, но до РПЛ пока не добралась.

Что с лицензированием? Есть одна большая проблема

Когда речь заходит о претендентах на повышение в классе, всегда нужно учитывать момент с лицензированием. К сожалению, у «Черноморца» есть большая проблема. Домашний стадион клуба (построен в 1930 году) не подходит для проведения матчей РПЛ. Руководство думает над реконструкцией арены или строительством нового стадиона, но это далёкие планы. А пока есть один вариант: «Черноморцу» нужно проводить домашние матчи на другом стадионе в своём регионе.

Стадион в Новороссийске Фото: fc-cn.ru

Под критерии РПЛ подходят две арены. Это домашние стадионы «Сочи» и «Краснодара». По информации «Чемпионата», пока ни тот, ни другой клуб не дали согласия. Позитивных сигналов от них не было. Если ситуация не поменяется в лучшую сторону, «Черноморец» не пройдёт процедуру лицензирования. С другой стороны, это единственная проблема. Если «Черноморец» договорится с «Сочи» или «Краснодаром», то клуб из Новороссийска решит все вопросы с получением лицензии.

Руководство клуба рассчитывает на попадание в топ-4. Но понимает, что борьба будет до последнего тура

Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут в интервью «Чемпионату» подчеркнул, что команда намерена завершить сезон как минимум в топ-4 Первой лиги. Кстати, Бут начинал футбольную карьеру в новороссийском клубе, после чего уехал в Германию. В составе дортмундской «Боруссии» стал двукратным победителем Бундеслиги и взял Лигу чемпионов в 1997 году. В 2016-м занял пост спортивного директора «Черноморца».

— Понятно, что Новороссийск переживает футбольный бум. Насколько сейчас для города важны клуб и футбол? Чувствуется приближение большого футбола?

— В Новороссийске после 2000-х годов было затишье. Восемь сезонов команда выступала в высшей лиге, выходила в Кубок УЕФА, где встречалась с испанской «Валенсией». Вот в те времена в городе был футбольный бум. Потом «Черноморец» ушёл во Вторую лигу, и не было никаких перспектив, никаких задач, просто играли. Понятное дело, что ходило мало людей. С возвращением Сергея Николаевича Шишкарёва ситуация кардинально поменялась. Он показал, что футбол нужен городу, нужен ему, нужен нам. Сейчас мы собираем по 8 с лишним тысяч болельщиков на трибунах. Футбол в Новороссийске всегда любили, и я думаю, что если мы решим задачи, которые были поставлены перед сезоном, то билеты на матчи «Черноморца» снова будет трудно достать. Как в нулевых годах, когда на матчи хотело прийти в два раза больше людей, чем вмещает стадион. С заборов смотрели, в проходах стояли. Большой футбол возвращается в город. Это очень здорово!

— Можно ли говорить, что посещаемость на стадионе в Новороссийске растёт?

— Посмотрите, на последней игре в «Ротором» мы побили рекорд: 8 с половиной тысяч пришли на «Центральный». Со «Спартаком» мы в Кубке играли в 2018 году, и был полный стадион. Понятное дело, что это «Спартак». Во Второй лиге на «Черноморец» ходили по 500 самых преданных болельщиков, потом вышли в Первую лигу, стало больше людей ходить — по 2 тысячи, по 4, по 5. Чем дальше, тем больше.

Владимир Бут Фото: fc-cn.ru

— Как оцените турнирную борьбу? Насколько она острая?

— Первая лига — очень тяжёлый и непредсказуемый турнир, где каждая команда способна обыграть каждую. Если взять итальянский чемпионат, Бундеслигу, английский чемпионат, то там можно быть уверенным, что лидеры обыграют середнячка или аутсайдера. В Первой лиге такого нет. Все матчи проходят в борьбе. Нет матчей, как во Второй лиге, когда приезжали дубли или вторые команды и мы могли им по пять-шесть голов забить.

— Как считаете, вопрос с местами в верхней части турнирной таблицы решится в последнем туре или заблаговременно?

— Можно сказать, что «Балтика» уже оторвалась, а вот четыре следующие команды — «Торпедо», «Урал», «Черноморец» и «Сочи» — будут бороться до последнего тура. Очень много матчей, в которых эти команды играют между собой, поэтому оставшиеся пять туров — очень тяжёлый отрезок для всех.

— Перед «Черноморцем» стоит задача во что бы то ни стало завоевать путевку в Премьер-Лигу именно в этом сезоне?

— У каждого спортсмена-профессионала есть какие-то цели. «Черноморец» второй сезон играет в ФНЛ, и у нас сейчас собралась сильная по духу команда. Коллектив хороших игроков, которые хотят побеждать. И, понятное дело, добраться до Премьер-Лиги. Безусловно, мы очень хотим решить задачу, попасть в четвёрку, если получится, даже занять второе место. Это наша цель.