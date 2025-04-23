Самая сочная чемпионская гонка Европы. «Интер» не фаворит, и возможен «золотой» матч!

«ПСЖ» с огромным запасом выиграл чемпионат Франции. Скоро будут официально закреплены чемпионские полномочия «Ливерпуля» в Англии и «Баварии» в Германии. Испания в этом смысле выделяется. Там идёт жёсткая рубка между «Барселоной» и «Реалом».

Но самая сочная чемпионская гонка развернулась в Италии. «Интер» и «Наполи» за пять туров до конца идут нос к носу: у обеих команд по 71 очку. Квинтэссенцией этой жаркой зарубы может стать «золотой» матч. Он состоится в том случае, если после 38-го тура очков у «Интера» и «Наполи» по-прежнему будет поровну. По регламенту в случае равенства очков смотрят на личные встречи, но в каждом круге команды сыграли 1:1. А разницу мячей при определении чемпиона не учитывают.

Впрочем, до конца чемпионата статус-кво, который есть сейчас, может быть нарушен. Команды Симоне Индзаги и Антонио Конте проживают две абсолютно разные жизни.

«Интер» продолжает борьбу в трёх турнирах. Помимо Серии А, миланцы выступают в Кубке Италии (сегодня – ответный полуфинал с «Миланом» и, возможно, выход финал) и Лиге чемпионов (полуфинал с «Барселоной» и, возможно, финал). У команды Индзаги адский календарь. Состав у неё тоже внушительный. Но играют там всё же люди, а не роботы. Так что усталость накапливается.

Этим, в частности, воспользовалась «Болонья». В последнем туре чемпионата команда Винченцо Итальяно задушила «Интер» прессингом, задавила интенсивностью и в концовке вырвала победу – 1:0.

«Наполи» на фоне «Интера» играет в чил-режиме. У команды Конте нет еврокубков. Из Кубка Италии она вылетела ещё в декабре. Так что Антонио работает в самом комфортном для себя режиме: сосредоточился на Серии А и качественно, как он умеет, стрижёт очки.

Станет ли Антонио Конте чемпионом Италии с «Наполи»? Фото: Marco Luzzani/Getty Images

У «Наполи» меньше турниров, чем у «Интера». Но и обойма у неаполитанцев тоже покороче. И по ходу сезона это сказывается. В конце 2024 года на несколько недель выбывал центральный защитник Алессандро Буонджорно. В его отсутствие «Наполи» выиграл все матчи. Однако всё же чувствовалось, что главного игрока обороны – человека, который руководит ей на поле – не хватает.

Плюс зимой «Наполи» потерял Хвичу Кварацхелию. Когда этот трансфер только случился, казалось, это победа для Неаполя и неудача для самого Хвичи. Плюс одна дорогая игрушка для «ПСЖ», не более.

Однако на деле всё вышло иначе. Хвича с Парижем рвётся в финал Лиги чемпионов. А «Наполи» лишился игрока, который делал разницу, и не смог его заменить. Давид Нерес, прекрасно выходивший на замену вместо Хвичи, оказался не так мощен как игрок основы (в 2025-м всего один гол и один ассист). Плюс у него были травмы. Так что атака «Наполи» сильно пострадала после отъезда Квары.

Хвича Кварацхелия покинул «Наполи» в ходе сезона Фото: Carl Recine/Getty Images

Несмотря на большую глубину состава, есть проблемы и у «Интера». Причём вылезают они на решающем отрезке сезона – то есть прямо сейчас. В конце марта выбыл правый латераль Дензел Думфрис. Это важнейший игрок в атаке «Интера». Нидерландец очень результативный, у него отличное завершение. Другого латераля с таким же умением забивать у Симоне Индзаги нет. Впрочем, скоро Думфрис должен вернуться. И для «Интера» это огромный плюс.

А огромный минус – это проблемы со здоровьем у Маркуса Тюрама. Он получил мышечное повреждение в ответном матче с «Баварией». Пока неясно, сколько времени он пропустит. Прогнозы разные: от нескольких дней до нескольких недель. Но в любом случае проблемы со здоровьем у Тюрама, который и забивает много, и ассистирует, и обладает какой-то особой футбольной «химией» с Лаутаро Мартинесом, – это большая проблема для «Интера».

Ещё одно важнейшее обстоятельство чемпионской гонки – календарь. Расписание «Интера» выглядит намного страшнее. Во-первых, три турнира. Во-вторых, если брать Серию А, матчи с «Ромой», «Лацио» и очень крепким «Комо» (правда, в последнем туре, когда «Комо» уже ничего не будет нужно).

«Интер» Симоне Индзаги ждёт тяжелейшая концовка сезона Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

У «Наполи» на бумаге всё гораздо проще: «Торино», «Лечче», «Дженоа», «Парма» и «Кальяри». Однако есть важный нюанс: три из пяти соперников команды Конте предельно мотивированы – они бьются за то, чтобы не вылететь. Возможно, к 37-му и 38-му туру «Парма» и «Кальяри» уже решат вопрос с сохранением места в Серии А. Но если нет, «Наполи» в этих матчах будет очень сложно. Тем более что соперники, скорее всего, закроются – а команда Конте этого не любит. Вскрывать насыщенную оборону не самое её сильное качество.

На стороне «Интера» – большой опыт, сыгранность, гибкость и, конечно, высокий класс. За «Наполи» – календарь полегче, отсутствие дополнительной нагрузки, помимо Серии А, и умение Антонио Конте выжимать результат везде и всегда. Два очень разных претендента решат судьбу чемпионства, говоря баскетбольным языком, в клатче! И будет совсем уж невероятно, если дойдёт до «золотого» матча. Это будет уникальный случай для Серии А и вообще для всех топ-чемпионатов.