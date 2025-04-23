Грустный сезон Миранчука в Европе: кажется, Антон ошибся в тайминге. Кому он нужен теперь?

Вы и без меня слышали народную мудрость. Её смысл прост – всему своё время. И, кажется, этот тезис как нельзя лучше относится к переходу Антона Миранчука в Швейцарию. В 28 лет, когда в России уже много заработано и всё выиграно, он-таки решился на шаг, к которому российских футболистов призывают минимум лет на пять раньше – поехать в Европу. Для этого сходились все условия: заканчивающийся контракт с «Локомотивом», где он уже не был лидером, явная усталость от РПЛ, где давно не было прогресса, и наконец-то агрессивное желание перемен. «Сьон» – специфический выбор, но все понимали – «Барселона» или сопоставимый клуб уже не придёт. Поэтому Антон поехал пробовать.

Сейчас можно признать – получается так себе. 20 матчей в чемпионате Швейцарии (из них 14 – в старте), два гола плюс две результативные передачи. На протяжении всего сезона Антону как самому статусному игроку команды тренер ищет место на поле. Однако никак не может найти наиболее подходящее. Его использовали слева, справа, в центре, вторым нападающим, но конкретной позиции за собой Антон так и не закрепил. От россиянина постоянно ждут креатива, неожиданных шагов, однако вместо этого он вместе с партнёрами катится на дно таблицы. Сейчас в Швейцарии начинается плей-офф, когда клубы разделены на две группы. «Сьон» на данный момент опережает последнюю команду на шесть очков, и ещё двух соперников – на три. Реальны ли шансы на вылет? Да. Просто потому что в 2025-м у клуба только две победы. И явный кризис не только идей, но и всего на свете.

Конечно, Миранчуку помешали травмы. В конце прошлого года он выбыл на месяц и восстановился только после зимней паузы. Сейчас – новое повреждение. Вероятно, не критичное, однако встречу с «Санкт-Галленом» он уже пропустил. А может пропустить и ещё одну. При этом ожидания от этого не становятся ниже, правда, сейчас они зачастую сопровождаются критикой руководства. В клубе ещё в момент перехода сравнивали Антона с Зиданом (цитата президента «Сьона»), а после раз за разом подчёркивали, что это не только спортивный, но и экономический проект. Им вторили из России. Например, представитель футболиста Владимир Кузьмичёв ещё в феврале рассуждал о потенциальном трансфере игрока на повышение.

Владимир Кузьмичёв представитель Антона Миранчука «Да, Антону дали одни из самых высоких условий в команде, но «Сьон» же ничего не заплатил за трансфер. Клуб понимает: если Антон будет на своём уровне, летом появятся привлекательные предложения. Какие? До € 10 млн для «Сьона». Я же знаю Антона с малых лет, знаю, на что он способен, поэтому даю высокую планку, возможно, даже завышаю её. Если «Сьон» продаст Миранчука за € 5 млн, это будет хорошей сделкой. Если за 10 — прекрасной».



С момента этой уверенной цитаты ситуация действительно чуть улучшилась. Ведь в 2024 году у Миранчука было 0 результативных действий. Теперь – целых четыре. Но, объективно, это не особо помогает команде, которая панически летит вниз. Россиянин – не лидер, не определяющий игрок, а сам Антон не так давно сетовал на адаптацию. Говорил, что в Швейцарии ты вне зоны комфорта, тебе никто не помогает и не ходит за ручку. А сам он, естественно, скучает по России, однако при этом возвращаться в РПЛ не стремится. Всё как у всех – хочу остаться в другой лиге, но не понимаю, что этой самой лиге могу дать.

И здесь, кажется, будет правильным вернуться к началу. И прийти к простому выводу: Миранчук опоздал с переходом в Европу. Когда ты приезжаешь туда в уже серьёзном футбольном возрасте – погрузиться в эту лигу уже тяжело. Примеры очевидны – Кокорин в Италии, Кузяев – во Франции, да и Алексей Миранчук, с оговорками, в «Аталанте». Да, периодически у каждого из них были неплохие периоды (кроме Александра), но это – не долгосрочная история. Может, трудно привыкнуть к другому темпу, ритму и скоростям, когда слишком много времени провёл в другой конкретной среде.

Наверняка возможны исключения. Да и Миранчук может им стать. Пока не будем «убивать» его европейские перспективы. Может, финиш сезона получится таким, что по Антону и правда пришлёт оффер какой-нибудь швейцарский топ. А «Сьон» ещё на этом заработает.

Но футбол – та вещь, которую надо обсуждать в моменте. И в нём Антон имеет такую европейскую карьеру, которую сам он вряд ли себе представлял. Может, и правда стоило пойти в «Зенит»? Кажется, при таком раскладе он чувствовал бы куда бо́льшую гармонию, нежели при борьбе за выживание в чужой стране.