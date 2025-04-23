Месси назвал 10 главных талантов мирового футбола. Некоторых вы даже не знаете!

Лионель Месси назвал главных талантов мирового футбола – своих преемников, которым по силам занять место на троне в будущем. Произошло это в рамках рекламной акции adidas. Аргентинский форвард получил новые именные бутсы и выбрал топ-10 восходящих звёзд, которым передаст бутсы как символ веры в их потенциал. Интересно, что в списке Месси наряду с уже известными игроками есть настоящие ноунеймы и даже пара девушек. Вот кого выделяет легенда.

Ламин Ямаль, «Барселона»

Ламин Ямаль Фото: Pedro Salado/Getty Images

Ну, тут всё понятно. Ямаля слишком многое объединяет с самим Месси – правый вингер, выпускник «Ла Масии», уникум, делающий разницу с первых встреч за «Барселону». В 16 лет Ламин стал обладателем различных рекордов в каталонском клубе и сборной Испании как самый молодой участник матчей и автор голов. В общем-то, в отличие от остальных в списке, это уже звезда настоящего, а не только будущего. По итогам 2024 года Ямаль занял восьмое место в номинации на «Золотой мяч», чему во многом способствовала победа со сборной Испании на Евро. В нынешнем сезоне у вингера «Барсы» 14+22 в 46 встречах.

Кенан Йылдыз, «Ювентус»

Кенан Йылдыз Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В Германии родился, а Турции и Италии пригодился. Это про Йылдыза. По крайней мере, сейчас дело обстоит именно так. 19-летний атакующий полузащитник всего за год сделал себе имя в «Ювентусе», который подписал уроженца Регенсбурга и воспитанника «Баварии» в 2022 году на правах свободного агента. В нынешнем сезоне у Кенана 8+5 в 44 матчах. Забив осенью ПСВ, он стал самым молодым бомбардиром в истории «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Обошёл великого Алессандро Дель Пьеро. А за турецкую сборную молодой Йылдыз провёл уже 19 встреч, сыграл, как и Ямаль, на Евро-2024.

Элисс Бен-Сегир, «Монако»

Элисс Бен-Сегир Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Для тех, кто внимательно за следит за чемпионатом Франции или конкретно за «Монако» из-за Александра Головина, не сюрприз и появление Бен-Сегира в списке Месси. Это действительно большой талант, которого монегаски продадут однажды за огромные деньги. Если, конечно, не случится чего-то неожиданного в карьере воспитанника монегасков. В нынешнем сезоне у 20-летнего вингера девять голов и четыре голевые передачи в 42 матчах. На уровне сборных Бен-Сегир предпочёл Франции Марокко. В марте 2024-го дебютировал за африканскую команду и за год набрал 3+2 в 10 играх.

Антонио Нуса, «РБ Лейпциг»

Антонио Нуса Фото: Maja Hitij/Getty Images

20-летний Нуса – сын нигерийца и норвежки, выступающий в чемпионате Германии, – тоже привлёк своей игрой внимание Месси. Ещё в 16 он дебютировал в чемпионате Норвегии за «Стабек», а всего год спустя забивал за «Брюгге» в Лиге чемпионов. Гол в ворота «Порту» сделал тогда Антонио вторым самым молодым автором мяча в главном еврокубке. Неудивительно, что этот бриллиант не задержался и в Бельгии. Летом 2024-го «РБ Лейпциг» выкупил Нусу за € 21 млн. В нынешнем сезоне парень неплох и в немецкой команде – набрал 5+8 в 36 матчах. А в сборной Норвегии у него 4+6 в 13 играх.

Ассан Уэдраого, «РБ Лейпциг»

Ассан Уэдраого Фото: Pau Barrena/Getty Images

После изучения этого рейтинга может закрасться подозрение, что матчи «РБ Лейпциг» Месси смотрит чаще, чем остальных команд. Аргентинец выбрал сразу двух игроков немецкого клуба! Ассан, несмотря на фамилию, немец. Он родился в Мюльхайме в семье экс-игрока сборной Буркина-Фасо Алассана Уэдраого, воспитывался в «Шальке». Роль 18-летнего полузащитника можно описать как бокс-ту-бокс, он выделяется скоростью и хорошей техникой. «РБ Лейпциг» купил его в межсезонье за € 10 млн. Однако Ассан провёл всего пять матчей, так как получил две подряд травмы колена. Но Лео всё равно верит в него.

Джоэл Ндала, «Ноттингем Форест»

Джоэл Ндала Фото: nottinghamforest.co.uk

Неожиданная на первый взгляд фигура. 18-летний вингер принадлежит «Манчестер Сити» и арендован с февраля «Ноттингем Форест», но пока выступает только за фарм-клуб «лесников». В АПЛ Ндала ещё не дебютировал. Возможно, Месси рассказал про этого таланта Хосеп Гвардиола, а, может, Лео увидел Джоэла на юношеском ЧМ-2023 в составе сборной Англии U17. Там вингер забивал почти в каждом матче (даже Бразилии на групповом этапе) – набрал 3+2 за четыре игры. Сейчас Ндала выступает за национальную команду U19, а по стилю его сравнивают, например, с Жереми Доку из «Ман Сити».

Клаудио Эчеверри, «Манчестер Сити»

Клаудио Эчеверри Фото: Matt McNulty/Getty Images

Разве мог Месси не включить в список аргентинца? Тем более такого одарённого, как Эчеверри! На том же ЧМ-2023 U17 Клаудио оформил хет-трик в ворота Бразилии в четвертьфинале и принёс «альбиселесте» крупную победу со счётом 3:0. После того турнира «Манчестер Сити» выкупил у «Ривер Плейт» его воспитанника за € 18,5 млн. Правда, оставил атакующего полузащитника в клубе из Буэнос-Айреса за правах аренды до конца минувшего года. В сезоне-2024 Эчеверри набрал 4+6 в 41 матче. Недавно 19-летний аргентинец присоединился к «Сити», но пока не играет у Гвардиолы – только тренировался с командой.

Каван Салливан, «Филадельфия»

Каван Салливан Фото: philadelphiaunion.com

Вероятно, появление в списке 15-летнего Салливана вызвано желанием Месси отдать дань уважения США, где выступает сейчас аргентинец за «Интер Майами». Хотя этот юноша действительно перспективен. У Кавана в его возрасте уже пять встреч в МЛС! Трижды вышел на замену в прошлом сезоне и два раза — в нынешнем. Получает свои 5-10 минут во взрослом футболе, прогрессирует. Более того, на атакующего полузащитника «Филадельфии» положил глаз «Манчестер Сити». Вся семья Салливана связана с футболом – отец и мать играли на разном уровне, а двоюродный брат Крис Олбрайт — за сборную США.

Бонус. Девушки, которых выделил Месси:

Джедин Шоу, «Норт Каролина Каридж»

Джедин Шоу Фото: nccourage.com

В список Месси попали не только американец, но и американка. 20-летняя Шоу играет за сборную США (на позициях форварда или атакующего полузащитника), провела уже 26 матчей и забила восемь голов. Завоевала золотые медали на Олимпиаде-2024. Её отец – афроамериканец, мать – вьетнамка, а сама Джедин стала первой футболисткой в истории национальной команды США с вьетнамскими корнями. На профессиональном уровне Шоу отыграла три сезона за «Сан-Диего», а в 2025 году перешла в «Норт Каролину Каридж» за $ 450 тыс. и дополнительные бонусы.

Вики Лопес, «Барселона»

Вики Лопес Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Не забыл Месси и женскую «Барселону». А конкретно – её восходящую звёздочку Лопес. Вики родилась и начинала заниматься футболом в Мадриде, но в 2022 году в возрасте 16 лет переехала в столицу Каталонии. Выступает на позиции атакующего полузащитника. Лопес сыграла за «Барсу» 46 матчей и забила 10 голов. Взяла с командой два чемпионских титула и две Лиги чемпионов. В 2024-м завоевала награду «Голден Гёрл» как лучшая молодая футболистка Европы. Вики могла выбирать сборную, поскольку её отец испанец, а мать — из Нигерии. В 2024-м решила играть за Испанию и провела на сегодняшний день четыре матча.