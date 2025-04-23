«Сити» вырвал ключевую победу за ЛЧ на 90+4-й минуте! На Эмери было больно смотреть

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Перед очным матчем в 34-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы опережала бирмингемцев всего на одно очко. Встреча на «Этихаде» имела ключевое значение для обоих клубов.

Начало матча получилось звонким во всех смыслах. Уже на 20-й секунде форвард «Астон Виллы» Маркус Рашфорд мог открыть счёт: он ворвался в штрафную после провала обороны «Сити» и пробил в дальний угол. Но мяч угодил в штангу. Обидная история для воспитанника «Манчестер Юнайтед» и всё ещё принадлежащего клубу форварда.

Однако команда Гвардиолы быстро пришла в себя. «Сити» сразу забрал контроль, а уже на седьмой минуте нашёл свой момент. Омар Мармуш внешней стороной стопы сделал катбэк-передачу в штрафную «Астон Виллы». Мяч от ноги защитника гостей Эзри Консы прилетел к набежавшему Бернарду Силве, а португалец пробил в касание и открыл счёт. Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес дотянулся до мяча, но он предательски залетел в створ от ноги аргентинца.

«Манчестер Сити» получил преимущество и продолжил атаковать. Однако в планах «Астон Виллы» особо ничего не поменялось: на «Этихаде» команда в любом случае планировала играть на контратаках. И одна из них принесла результат.

На 16-й минуте гости убежали к воротам «Манчестер Сити», а Джейкоб Рэмси ворвался в штрафную и упал после контакта с Рубеном Диашем. Защитник на скорости влетел в соперника и снёс его. Португалец показывал, что сыграл чисто. Но VAR посчитал иначе: судья Крэйг Поусон отправился к монитору, а затем назначил пенальти. Игроки «Манчестер Сити» и особенно Гвардиола выражали бурное недовольство решением. Однако всё логично. К «точке», естественно, подошёл Рашфорд. Маркус спокойно развёл мяч и голкипера Штефана Ортегу по разным углам – 1:1.

Маркус Рашфорд празднует гол Фото: Carl Recine/Getty Images

Гвардиола продолжил шоу в тренерской зоне, что-то эмоционально доказывая резервному судье, за что в итоге получил жёлтую карточку. Пеп на протяжении всего матча активно жестикулировал и привлекал внимание операторов. Важность результата давила на Гвардиолу.

«Сити» же продолжил чуть больше владеть инициативой. После получаса встреча статистика по пасам в финальную треть составляла 61:9 в пользу хозяев. Хороший индикатор атакующих намерений. Но бирмингемцы здорово оборонялись, не позволяя «Сити» создавать реально опасные моменты. Не помогали ни многочисленные кроссы, ни стандарты от Кевина Де Брёйне. Крутой момент: каждый раз, когда бельгиец исполнял штрафной/угловой, болельщики на «Этихаде» заряжали кричалку в честь своей легенды. Напомним, предстоящим летом Кевин покинет «Манчестер Сити» после 10 лет в клубе.

Если вы включите встречу почти на любой минуте, то увидите такую картину: «Сити» чуть больше владеет мячом и чаще атакует, «Астон Вилла» в ответ выдаёт быстрые выпады. Удивительно, что в таком рисунке Унаи Эмери выпустил быстрого Дониэлла Малена только в концовке матча (на 86-й минуте). Зато Гвардиола попытался «сломать» ход встречи появлением на поле Жереми Доку на 74-й минуте. Бельгиец – внесистемный игрок, главный навык которого – дриблинг и скорость. Пеп позволяет Доку лезть в обводки и не следовать обычным инструкциям.

На 80-й минуте «Манчестер Сити» всё же забил. Правда, Омар Мармуш в момент передачи на него оказался в офсайде, и гол не засчитали. Гвардиола выглядел всё более грустным и менее эмоциональным. Зато камеры стали чаще показывать нервничавшего Эмери. Для «Астон Виллы» ничья на «Этихаде» – отличный результат.

Однако удержать её гостям на удалось. Бирмингемцы «прозевали» момент на 90+4-й минуте: тот самый внесистемный Доку промчался по левому флангу и прострелил во вратарскую «Астон Виллы». Мяч каким-то образом пролетел мимо всех и оказался на другой стороне штрафной у номинально правого защитника Матеуса Нунеса. Португалец с острого угла пробил точно по воротам Мартинеса (который «потерял» створ) – 2:1. Счастье, радость и безумие на «Этихаде». «Манчестер Сити» вырвал важнейшую победу. А на Эмери было больно смотреть: испанец разочарованно кивал головой. «Астон Виллу» наказали за ошибку в концовке.

Радость игроков «Манчестер Сити» Фото: Carl Recine/Getty Images

«Манчестер Сити» поднялся на третье место в АПЛ и увеличил шансы на попадание в Лигу чемпионов. В конце сезона их ждут не самые сложные соперники: «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Борнмут» и «Фулхэм». Тяжело представить, что команда Гвардиолы выпадет из топ-5. А вот «Астон Вилла» теперь отстаёт от пятого места на пять очков (по потерянным). Попасть в ЛЧ бирмингемцам поможет только мини-чудо.