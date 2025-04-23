Парадоксальное невезение «Барсы»! Но подарка для «Реала» всё же не случилось

24 удара за тайм — и 0 голов. Однако во второй половине встречи реализовали первый же момент.

«Барселона» сделала ещё один шаг к чемпионскому титулу. Победила дома «Мальорку» и увеличила отрыв от «Реала» до семи очков.

Ханс-Дитер Флик пошёл на серьёзную ротацию состава из-за сложного календаря. В результате впервые за полгода и всего лишь во второй раз в этом сезоне Примеры в основе «Барселоны» появился Фати. Обладатель «десятки» занял позицию левого вингера. Впрочем, нередко смещался в центр, открывая фланг для подключений крайнего защитника Форта. Чувствовалось, что «голодный» Ансу очень хочет проявить себя, воспользовавшись редким шансом. Уже на первой минуте он нанёс удар по воротам «Мальорки», который был заблокирован.

Справа у «Барселоны» действовала связка Гарсия – Ямаль. Немного по-иному. Ламин, как правило, держал ширину, а Эрик заходил в полуфланг. Гарсия, конечно, не в каждом своём матче играет правого защитника, но в этот раз Флик поставил его туда. А Араухо – в центр. Хотя могло быть и наоборот.

Что касается обороны, то в первом тайме «Барса» испытывала больше проблем на фланге Форта. «Мальорка» использовала забросы за спины, чтобы поймать на ошибке высокую защитную линию хозяев, и в нескольких эпизодах это получалось. Тем не менее команда Хагобы Аррасате не нанесла за 45 минут ни одного удара. Были опасные прострелы справа, однако Щенсны грамотно читал эти эпизоды и всякий раз перехватывал мяч.

«Барса» ещё до перерыва создала множество голевых моментов. Команда Флика владела мячом 78% времени, держала высокий темп, выиграла 24:0 по ударам (в створ – 6:0) и заработала 1,94 по xG. Однако мяч просто не шёл в ворота «Мальорки»! Невероятный кураж поймал голкипер Роман, тащивший всё. Он выручал, когда Ямаль добивал или выреза́л чудесный пас внешней стороной стопы под удар Ольмо в касание. Когда его ворота атаковали другие. А однажды спасла штанга. В том эпизоде Фати упал в штрафной «Мальорки» и всё-таки смог откатить мяч на Гави.

Удивительно, что при таком невезении «Барселона» реализовала первый же момент во втором тайме. Вся удача «Мальорки» осталась у других ворот. Автором голевой передачи на Ольмо стал Гарсия, который доставил мяч в штрафную со своего правого фланга. А Дани, несмотря на противодействие со стороны Копете, классно решил эпизод парой касаний. Ольмо понял, что нужно бить на технику в дальний нижний угол, а с ней у чемпиона Европы полный порядок.

Даниэль Ольмо празднует гол Фото: Alex Caparros/Getty Images

Только пропустив, «Мальорка» нашла ворота «Барселоны». Те самые, которые отчаянно защищала до перерыва. На 55-й минуте команда Аррасате могла сравнять счёт благодаря стандарту, но тут уже фарт оказался на стороне каталонцев. Раильо раньше остальных добрался до мяча после подачи со штрафного и бил головой – чуть-чуть не попал. Тогда Флик сделал замену, убрав с поля в том числе Фати. Ансу проводили аплодисментами. Свой час игры он провёл неплохо – четыре удара, три паса под удар.

Ситуация вынуждала «Мальорку» раскрываться, а не продолжать сидеть глубоко в обороне и защищаться по схеме 5-4-1. Несколько атак гостей показали, что у «Барсы» есть проблемы наверху. Команда Аррасате выигрывала воздух в штрафной сине-гранатовых. Тем не менее ничего страшного для хозяев не произошло. Снимать все вопросы об исходе матча должен был Ямаль, вот только Ламин умудрился загубить чистый выход один на один. Переоценил себя или недооценил Романа – не обманул вратаря хитрым финтом.

Во второй половине перевес «Барсы» оказался не таким гигантским, как в первой – 16:4 по ударам (8:0 – в створ) и 1,47 против 0,25 по xG. Однако каталонцы в любом случае наиграли на крупную победу. А довольствовались минимальной, заставив своих болельщиков нервничать до самого конца.