В Первой лиге повторили великий гол ван Бастена! Главные хайлайты тура. Видео

Завершился 29-й тур Первой лиги. «Чемпионат» по традиции собрал лучшие моменты игровой недели — самые красивые голы и наиболее яркие спасения.

Какой из этих голов вам кажется лучшим по исполнению и красивейшим? Захар Фёдоров из «Шинника» реализовал выход один на один в контратаке точным ударом низом. И бонусом развлёк болельщиков танцем. Андрей Семёнов из «Ротора» поразил дальним ударом с подбора. Вратарю оставалось только развести руками. Его одноклубник Илья Сафонов тоже был хорош на подборе после атаки с правого фланга и кросса. Попал так попал! Артём Симонян из хабаровского СКА показал бразильскую технику в Новороссийске. Решил эпизод тремя касаниями в штрафной — принял мяч на грудь, перебросил защитника и ударил с лёта. Максим Кайнов из «Сочи» мощно зарядил издали. Голу добавил зрелищности курьёз: мяч попал в штангу, затем — в голкипера и срикошетил в ворота. Впечатлил дальним ударом и ещё один сочинец Набиль Аберден, тем более бил он с такого расстояния на технику. Правда, и вратарь Георгий Натабашвили явно ошибся. А экс-защитник сборной России Артём Макарчук в том же матче с участием «Сочи» забил гол, которому аплодировал бы сам Марко ван Бастен. Так попасть с лёта после длинного перевода — это что-то фантастическое!

А теперь — хит-парад вратарских сейвов. Пишите в комментариях, какой круче всего. Тимур Крайков из «Сокола» спас свою команду от поражения в матче с «Балтикой», вытащив мяч из дальнего нижнего угла после удара Виталия Лисаковича. А ведь это случилось при счёте 1:1 на 90+3-й минуте. Александр Селихов из «Урала» помешал состояться голу после чистого выхода один на один. Не сумевший переиграть экс-спартаковца Ираклий Манелов из «Торпедо» схватился за лицо — больно, когда не реализуешь такие моменты. В матче «Нефтехимик» — «КАМАЗ» блеснули оба голкипера. Артур Анисимов из челнинской команды выудил сложнейший мяч из нижнего угла после удара из-за штрафной — молодец! А его коллега Андрей Голубев и вовсе отметился сумасшедшим двойным сейвом, заставив соперника колотить кулаком по земле от досады. Руслан Апеков не забил ему ударом головой, а Руслан Аюкин — с добивания. Голкипер «Родины» Александр Корякин сыграл «на ноль», выручая даже ценой повреждения. Нападающий «Уфы» Владислав Ложкин бил головой с линии вратарской, но проиграл эту дуэль герою в перчатках.