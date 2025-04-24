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РПЛ, лучшие молодые игроки, футболисты Спартака, Краснодара, ЦСКА, Локомотива, Динамо и других клубов, статистика, список

Будущее футбола. Лучшие молодые игроки РПЛ за последние пять туров
Никита Паглазов
Лучшие молодые игроки РПЛ
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Список впечатляет!

Каждый сезон «Чемпионат» определяет лучшего молодого футболиста РПЛ. Главное в премии — голосование тренеров и капитанов всех команд лиги. Однако важны не только итоговые цифры, но и прогресс по ходу сезона.

В РПЛ состоялось уже 25 туров. После первых пяти мы предоставили пользователям «Чемпионата» возможность выбрать лучшего молодого игрока. Затем читатели определили сильнейшего на отрезках с 6-го по 10-й, а также с 11-го по 20-й тур. Напомним, молодыми мы считаем всех футболистов, которым на начало чемпионата был 21 год и меньше. Происхождение здесь не имеет значения. Мы отобрали всех футболистов РПЛ, подходящих под этот критерий, и оставили из них тех, кто провёл на поле суммарно минимум 225 минут (= 2,5 игры) за последние пять матчей. Оценивать игрока за меньшее время нам кажется нерелевантным. Материал выходит в формате рейтинга, чтобы вы, наши читатели, могли и ознакомиться со статистикой молодых футболистов, и выбрать лучшего для себя.

Теперь — о статистике. Мы брали её из открытых данных Opta, WhoScored и Understat — спасибо коллегам за цифры. Для всех в рейтинге мы приводим общие важные показатели: минуты на поле, голы, голевые передачи. А уже дальше уходим в более продвинутую статистику для игроков конкретных позиций. С ней вы можете ознакомиться ниже. Учитывали мы только выступления в РПЛ, без Кубка России.

xG — ожидаемые голы, xA — ожидаемые голевые передачи.

Футболистов в рейтинге достаточно много, и он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший молодой футболист РПЛ с 21-го по 25-й тур
Алексей Батраков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Алексей Батраков, «Локомотив»: полузащитник, 09.06.2005 (19 лет)

На поле:

  • 5 матчей (438 минут);
  • 5 — в старте, 87,6 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 1+1.

  • xG: 0,67;
  • xA: 0,93;
  • пасы под удар: 2,63.
Матвей Кисляк
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Матвей Кисляк, ЦСКА: полузащитник, 26.07.2005 (19 лет)

На поле:

  • 4 матча (360 минут);
  • 4 — в старте, 90 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+1.

Отборы: 4.

Перехваты: 1,25.

Выигранные верховые единоборства: 0,5.

Сергей Пиняев
Фото: fclm.ru
3 место

Сергей Пиняев, «Локомотив»: нападающий, 02.11.2004 (20 лет)

На поле:

  • 4 матча (284 минуты);
  • 4 — в старте, 71 минута в среднем.

Голы и ассисты: 1+0.

  • xG: 0,28;
  • xA: 0,41;
  • удары в среднем: 2,11.
Ярослав Гладышев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва: нападающий, 05.05.2003 (21 год)

На поле:

  • 5 матчей (387 минут);
  • 4 — в старте, 77,4 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 3+1.

  • xG: 1,75;
  • xA: 0,63;
  • удары в среднем: 3,72.
Богдан Москвичёв
Фото: РИА Новости
5 место

Богдан Москвичёв, «Оренбург»: вратарь, 30.04.2004 (20 лет)

На поле:

  • 5 матчей (450 минут);
  • 5 — в старте, 90 минут в среднем.

Пропущенные мячи: 9;

Матчи «на ноль»: 1.

Никита Кривцов
Фото: РИА Новости
6 место

Никита Кривцов, «Краснодар»: полузащитник, 18.08.2002 (22 года)

На поле:

  • 5 матчей (423 минуты);
  • 5 — в старте, 84,6 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 2+0.

  • xG: 1,01;
  • xA: 0,41;
  • пасы под удар: 0,85.
Дмитрий Пестряков
Фото: РИА Новости
7 место

Дмитрий Пестряков, «Акрон»: нападающий, 08.12.2006 (18 лет)

На поле:

  • 5 матчей (321 минута);
  • 4 — в старте, 64,2 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 1+0.

  • xG: 0,18;
  • xA: 0,9;
  • удары в среднем: 1,43.
Данила Годяев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

Данила Годяев, «Локомотив»: полузащитник, 20.04.2004 (21 год)

На поле:

  • 5 матчей (289 минут);
  • 4 — в старте, 57,8 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 0,8.

Перехваты: 0,4.

Выигранные верховые единоборства: 0,8.

Никита Кокарев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
9 место

Никита Кокарев, «Химки»: вратарь, 08.01.2003 (22 года)

На поле:

  • 5 матчей (450 минут);
  • 5 — в старте, 90 минут в среднем.

Пропущенные мячи: 9.

Матчи «на ноль»: 1.

Иван Комаров
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
10 место

Иван Комаров, «Ростов»: полузащитник, 15.04.2003 (22 года)

На поле:

  • 5 матчей (283 минуты);
  • 4 — в старте, 56,6 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,45;
  • xA: 0,24;
  • пасы под удар: 1,5.
Илья Рожков
Фото: РИА Новости
11 место

Илья Рожков, «Рубин»: защитник, 29.03.2005 (20 лет)

На поле:

  • 4 матча (339 минут);
  • 4 — в старте, 84,7 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 2.

Перехваты: 1,25.

Выигранные верховые единоборства: 0,75.

Эмирджан Гюрлюк
Фото: vk.com/fcorenburg
12 место

Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»: нападающий, 15.10.2003 (21 год)

На поле:

  • 5 матчей (258 минут);
  • 3 — в старте, 51,6 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 1+2.

  • xG: 1,37;
  • xA: 0,2;
  • удары в среднем: 4,17.
Виктор Мелёхин
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
13 место

Виктор Мелёхин, «Ростов»: защитник, 16.12.2023 (21 год)

На поле:

  • 3 матча (270 минут);
  • 3 — в старте, 90 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 1.

Перехваты: 3,67.

Выигранные верховые единоборства: 6,33.

Сергей Бабкин
Фото: pfcks.ru
14 место

Сергей Бабкин, «Крылья Советов»: полузащитник, 25.09.2002 (22 года)

На поле:

  • 5 матчей (376 минут);
  • 5 — в старте, 75,2 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 1,4.

Перехваты: 2,2.

Выигранные верховые единоборства: 0,2.

Ярослав Михайлов
Фото: vk.com/fcorenburg
15 место

Ярослав Михайлов, «Оренбург»: полузащитник, 28.04.2003 (21 год)

На поле:

  • 5 матчей (395 минут);
  • 4 — в старте, 79 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 1,8.

Перехваты: 0,8.

Выигранные верховые единоборства: 0,8.

Мохаммад Джавад Хоссейннежад
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
16 место

Мохаммад Джавад Хоссейннежад, «Динамо» Махачкала: полузащитник, 26.06.2003 (21 год)

На поле:

  • 5 матчей (253 минуты);
  • 3 — в старте, 50,6 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 1+0.

  • xG: 0,87;
  • xA: 0,21;
  • пасы под удар: 1,07.
Даниил Шанталий
Фото: РИА Новости
17 место

Даниил Шанталий, «Ростов»: полузащитник, 25.05.2004 (20 лет)

На поле:

  • 5 матчей (423 минуты);
  • 5 — в старте, 84,6 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 0,6.

Перехваты: 0,2.

Выигранные верховые единоборства: 1,4.

Даниил Денисов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
18 место

Даниил Денисов, «Спартак»: защитник, 21.10.2002 (22 года)

На поле:

  • 4 матча (315 минут);
  • 4 — в старте, 78,7 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+1.

Отборы: 2,25.

Перехваты: 1.

Выигранные верховые единоборства: 1.

Никита Ермаков
Фото: fcnn.ru
19 место

Никита Ермаков, «Пари НН»: полузащитник, 19.01.2003 (22 года)

На поле:

  • 5 матчей (240 минут);
  • 2 — в старте, 48 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,25;
  • xA: 0,15;
  • пасы под удар: 1,19.
Алекса Джурасович
Фото: fcakron.ru
20 место

Алекса Джурасович, «Акрон»: полузащитник, 23.12.2022 (22 года)

На поле:

  • 5 матчей (443 минуты);
  • 5 — в старте, 88,6 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 2,6.

Перехваты: 0,6.

Выигранные верховые единоборства: 1.

Велдин Ходжа
Фото: Пресс-служба «Рубин»
21 место

Велдин Ходжа, «Рубин»: полузащитник, 15.10.2022 (22 года)

На поле:

  • 5 матчей (387 минут);
  • 5 — в старте, 77,4 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 2,8.

Перехваты: 0,4.

Выигранные верховые единоборства: 1.

Казымджан Караташ
Фото: vk.com/fcorenburg
22 место

Казымджан Караташ, «Оренбург»: защитник, 16.01.2003 (22 года)

На поле:

  • 5 матчей (405 минут);
  • 5 — в старте, 81 минута в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 2,4.

Перехваты: 0,8.

Выигранные верховые единоборства: 2,2.

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