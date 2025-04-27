«Ливерпуль» — чемпион, хотя летом это казалось нереальным. Как так вышло?

«Ливерпуль» — чемпион. Сейчас это уже не будоражит сознание по нескольким причинам. Во-первых, ещё за 15 туров до конца было плюс-минус понятно, кто заберёт титул. Отрыв от «Арсенала» всё время оставался комфортным. Лондонцы потеряли Саку как раз в тот момент, когда ещё реально было навязать борьбу за чемпионство. Во-вторых, на сезоне «Ливерпуля» сказывается провал в Лиге чемпионов. Команда Слота считалась фаворитом, а затем весьма по делу отлетела от «ПСЖ». И такое влияет на общее восприятие сезона «Ливерпуля».

Но он получился шикарным, несмотря ни на что.

Радость игроков «Ливерпуля» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Вернёмся в лето 2024 года. Команду покинул тренер Юрген Клопп. Главный творец всего крутого, что случилось с командой за последнее время. И тут появился некто Арне Слот. Человек, который никогда не работал за пределами Нидерландов. Статус у него был ещё скромнее, чем у тен Хага перед появлением в АПЛ. Тот хоть пошумел в Европе (дошёл с «Аяксом» до полуфинала Лиги чемпионов). А чего ждать от Слота, было совсем непонятно.

Бонусом к этому шла самая слабая трансферная закупка среди всех топ-клубов Европы. К середине августа «Ливерпуль» оказался единственной командой в топ-7 лигах Европы без новичков. Были попытки купить Мартина Субименди у «Реала Сосьедад», однако полузащитник в последний момент передумал и остался в Испании. В результате «Ливерпуль» под конец трансферного окна взял Федерико Кьезу. Едва ли этот трансфер можно назвать усилением. Вполне ожидаемо итальянец провёл в АПЛ лишь 33 минуты. А ещё с лета началось бурление по поводу заканчивающихся контрактов у Трента Александер-Арнольда, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха. «Ливерпуль» оказался в слабой позиции при переговорах.

Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк Фото: Andrew Powell/Getty Images

С учётом всех этих факторов, казалось смешным говорить не только о чемпионстве, но даже о борьбе за него. Ожидалось, что трофей снова разыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». А получилось, что «Ливерпуль» забрал титул уже в апреле. Как это вообще оказалось возможным?

Как это часто бывает, ответ здесь многосоставной. Проблема с отсутствием опорника решилась сама по себе. Райан Гравенберх отлично заиграл на этой позиции, когда команду возглавил его соотечественник. Главная звезда клуба Салах выдал свой лучший сезон. Впрочем, не только свой. Египтянин установил рекорд АПЛ по «гол+пас», обойдя Тьерри Анри и Эрлинга Холанда. На другом фланге атаки круто начал чемпионат Луис Диас, а затем продолжил Коди Гакпо. Прибавили даже Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер, которые и так были хороши. Ван Дейк остался не только шефом по безопасности своих ворот, но и лучшим футболистом всей АПЛ по передачам в финальную треть.

Алексис Мак Аллистер (внизу стенки) Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Когда «Ливерпуль» брал чемпионство в сезоне-2019/2020, много очков пришло после победных голов на последних минутах. В этом году такого уже не было. Лишь дважды забили победный после 85-й минуты — «Брентфорду» с дублем Дарвина Нуньеса на 90+ и в недавней встрече с «Вест Хэмом». Этот «Ливерпуль» выглядел мощно с самого начала матчей, чувствовался запас прочности. И здесь один из ключевых факторов — отсутствие существенных травм.

Нынешний «Ливерпуль» не обладает двумя составами. Ты всегда знаешь, кто основной вратарь, кто лучший центральный полузащитник и какая тройка оптимальна. Сюда же — стабильный Салах. На каких-то позициях была ротация, но минимальная. От травм больше страдали футболисты, которые не проходили в основу: Кьеза, Брэдли, Эллиотт и Гомес. Из действительно важных игроков выбывали только Алисон, Конате, Трент и Жота, однако речь шла лишь об одном-двух месяцах без футбола. Так что «Ливерпуль» страдал от повреждений значительно меньше, чем большинство других клубов. Если в «Арсенале» ключевым помощником Артеты остаётся Николя Жовер, отвечающий за стандарты, то у Слота есть Рубен Петерс.

Рубен Петерс Фото: Hans van der Valk/Getty Images

Этот 32-летний специалист распределяет нагрузки футболистов таким образом, чтобы снизить риск травм. После удачного опыта сотрудничества в «Фейеноорде» Слот настоял на приглашении Петерса в свой штаб (он был представлен первым среди всех помощников). Кроме того, «Ливерпуль» сотрудничает с компанией STATSports, которая предоставляет технологии для отслеживания состояния футболистов.

Когда мы говорим о чемпионстве «Ливерпуля», необходимо отметить спад конкурентов. В первую очередь — «Сити». В АПЛ бывало такое, что команда набирает 97 очков за сезон, но остаётся второй. Как раз «Ливерпуль» об этом наслышан. Теперь же чемпион наберёт меньше (максимум — 94 очка). Впрочем, тот сезон был аномалией. Если посмотреть на все сезоны АПЛ при 38 турах, то средний показатель для чемпиона — 87,7 очка. У «Ливерпуля», судя по всему, будет больше. Спад «Сити» точно повлиял, но только им объяснять этот титул не стоит. Команда Слота в целом шла по вполне чемпионскому графику.