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Трансферы, лето-2025: из Байера могут уйти Хаби Алонсо, Вирц, Фримпонг, Та, Джака, Шик, Паласиос, Инкапье, подробности

От чемпионского «Байера» останутся руины? Летом клуб ожидает глобальная перестройка
Никита Паглазов
От «Байера» могут остаться руины
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Алонсо уже на 99% в Мадриде, а за главными звёздами охотятся гранды.

Нынешняя «золотая» эпоха «Байера» подходит к концу. После победы в Бундеслиге-2023/2024 тренер Хаби Алонсо решил задержаться в клубе ещё на год. Вместе с ним остались и ключевые футболисты. Но лето 2025-го станет тяжёлым для команды. Европейские СМИ сообщают о приближающемся уходе Алонсо. За ним из Леверкузена ожидается исход главных звёзд.

Алонсо ждут в «Реале». Босс «Байера» заявил, что клуб отпустит тренера

Хаби Алонсо — самый желанный тренер для топ-клубов. Сам испанец никогда не скрывал, что после «Байера» хотел бы поработать в одной из бывших команд («Ливерпуль», «Реал», «Бавария»). Однако летом 2024 года Хаби отказал англичанам и мюнхенцам, когда те рассматривали его. Он предпочёл остаться в «Байере» и сыграть с командой в Лиге чемпионов.

Теперь же ситуация изменилась: к Алонсо обратился «Реал», который запланировал смену тренера. Карло Анчелотти с большой вероятностью покинет Мадрид летом. Фабрицио Романо сообщает, что итальянца ждут в сборной Бразилии. А испанское издание Relevo отмечает: Карло уволят в случае поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании.

Хаби Алонсо

Хаби Алонсо

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

По данным Фабрицио Романо, в «Байере» знают о желании Алонсо присоединиться к мадридцам. Немаловажным фактором, из-за которого Хаби год назад отклонил предложения «Баварии» и клубов АПЛ, стало его желание возглавить именно «Реал». Мечты сбываются!

Хотя пока сам тренер спокойно комментирует ситуацию: «Для нас это [слухи о «Реале»] ничто. Мы сосредоточены на оставшейся части сезона. Необходимо помнить, что он ещё не окончен. Не нужно говорить о будущем. Терять концентрацию — нехорошо. Данная тема сейчас не важна. Не хочу слишком много говорить о спекуляциях, слухах или будущем. Это не очень хорошо для правильной подготовки».

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Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро рассказал, что клуб отпустит Алонсо в «Реал». Тренер и руководство заключили важное соглашение перед началом сотрудничества.

Фернандо Карро
Фернандо Карро
генеральный директор «Байера»

«У нас есть джентльменское соглашение с Алонсо о его уходе. Если придёт команда, в которой играл Хаби, мы сядем за стол переговоров и не будем ему препятствовать».

В общем, вероятность ухода Алонсо в «Реал» быстро приближается к 100%. Осталось дождаться развязки.

Лидеры «Байера» разъедутся по всей Европе? За Вирцем бегают гранды, Та уже объявил об уходе, а Фримпонга ждут на «Энфилде»

Отъезд Алонсо из Леверкузена приведёт к глобальным изменениям в составе «Байера». Тренер оставался сдерживающим фактором для звёзд. Теперь им будет намного проще решиться на трансфер. Главный лот — Флориан Вирц. Bild сообщает: в «Байере» надеются, что футболист останется в клубе ещё на один сезон. Леверкузенцы хотели бы продлить контракт с Вирцем до 2028 года и включить в него отступные в размере € 125 млн (которые вступят в силу с лета 2026-го). А если же Флориан всё же решит покинуть команду уже в июне, то «Байер» запросит за него не менее € 150 млн.

Флориан Вирц

Флориан Вирц

Фото: Lars Baron/Getty Images

Главные претенденты на Вирца — «Реал», «Манчестер Сити» и «Бавария». Сам немец считает, что в Мадриде у него будут наибольшие шансы выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Ещё один плюс в пользу испанского клуба — потенциальное воссоединение с Алонсо. А вот в «Баварию» Флориан хочет не очень сильно.

«Манчестер Сити» же подключил к диалогу главный аргумент в лице Хосепа Гвардиолы. Bild отмечает, что тренер лично пообщался с Вирцем и объяснил, как он видит его в своей игровой системе. Летом из «Сити» уходит Кевин Де Брёйне, а Флориан стал бы отличной заменой для бельгийца. Отмечается, что англичане готовы заплатить требуемые € 150 млн. А самому Вирцу могут предложить зарплату в размере € 25 млн в год.

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О предстоящем уходе из «Байера» уже официально объявил Жонатан Та. У 29-летнего защитника сборной Германии летом заканчивается соглашение с леверкузенцами. Игрок решил не подписывать новый контракт, а попробовать себя в другой команде.

Жонатан Та
Жонатан Та
защитник «Байера»

«Клуб обо всём знает, я открыто об этом сообщил, как и всегда. Об этом было сказано с самого начала. В определённый момент я принял решение не продлевать контракт и не оставаться в клубе. Сейчас ситуация именно такая».

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Та — «Барселона». Каталонцы не против заполучить качественного защитника бесплатно, плюс в клубе работает немецкий тренер Ханс-Дитер Флик. Испанская AS сообщила, что сделка с Та — один из приоритетов «Барсы» на лето.

Однако Sport.es отмечает, что Жонатан опасается перехода из-за финансовых проблем каталонцев. Он боится повторения ситуации с Дани Ольмо: у «Барсы» неоднократно возникали трудности с регистрацией игрока из-за особенностей правил Примеры.

Жонатан Та

Жонатан Та

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Ещё один кандидат в топ-клуб — защитник Жереми Фримпонг. Нидерландец воспитывался в системе «Манчестер Сити» — естественно, клуб заинтересован в возвращении футболиста. По информации Caught Offside, англичане согласны заплатить «Байеру» за Фримпонга и Вирца около € 200 млн.

Испанский Sport сообщил об интересе «Барселоны» к Жереми. Однако такая сделка выглядит маловероятной: у каталонцев просто нет денег на покупку дорогого футболиста на не самую проблемную позицию.

До зимы 2025 года правый фланг обороны «Сити» занимал один из быстрейших игроков мира:
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Главным претендентом на Фримпонга остаётся «Ливерпуль». Bild ещё в ноябре 2024 года сообщил, что в клубе определились с заменой Тренту Александер-Арнольду в случае его ухода в «Реал». Переезд воспитанника в Мадрид — фактически решённое дело. А «Ливерпуль» включился в работу по трансферу Фримпонга.

Журналист Кристиан Фальк сообщил, что в марте состоялись переговоры с агентом Жереми. А с самим игроком уже неоднократно общался тренер «Ливерпуля» Арне Слот. Важно, что и он, и Фримпонг — нидерландцы. Серьёзный фактор при выборе защитником новой команды. Отметим, что примерная сумма трансфера составит около € 40 млн.

Жереми Фримпонг

Жереми Фримпонг

Фото: Lars Baron/Getty Images

Гранит Джака оказался в «Байере» летом 2023 года. В «Арсенале» швейцарский полузащитник не всегда показывал топ-уровень. А в Леверкузене сразу стал лидером в средней линии и помог клубу впервые стать чемпионом Германии. Тем неожиданнее, что после сезона-2024/2025 не исключён уход Гранита. Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что в швейцарце заинтересован «Галатасарай». Клуб уже провёл первые переговоры с Джакой, а также с его отцом и агентом.

Также интерес к игроку проявляют команды из Саудовской Аравии. «Байер» не планирует расставание с Джакой. Однако крупный контракт способен заманить 32-летнего полузащитника в Турцию или на Ближний Восток.

Гранит Джака

Гранит Джака

Фото: Lars Baron/Getty Images

В СМИ периодически появляются новости о потенциальных трансферах и других футболистов «Байера». Например, в Аргентине сообщали об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику Эсекьелю Паласиосу. Sky отметил, что защитник Пьеро Инкапье находится в шорт-листе мадридского «Реала». А журналист Патрик Бергер заявил, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает форварда Патрика Шика как опцию усиления атаки.

«Байер» ждёт важнейшее лето. Руководству предстоят не только поиски сменщика Алонсо, но и создание абсолютно нового состава.

По окончании сезона чемпионат Германии останется без ещё одной суперзвезды:
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