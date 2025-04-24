«Барселона» идёт на квадрупл, турки удивляют. В юношеской ЛЧ будет мощная развязка!

В этом турнире, как всегда, без сенсаций не обошлось.

Этот сезон Юношеской лиги УЕФА тоже впервые проходит в новом формате. Изменения в основных еврокубках повлекли за собой идентичные и на молодёжном уровне.

На групповом этапе ЮЛЧ играли те же команды, что и в основной сетке Лиги чемпионов. Только вместо восьми туров у них прошло шесть. Уже на этом этапе начались первые сенсации. Мимо плей-офф пролетели молодёжные команды «ПСЖ», «Арсенала» и даже прошлогоднего финалиста «Милана».

В Пути чемпионов в этом сезоне впервые играли чемпионы всех стран-участниц УЕФА. В плей-офф отобрались 10 команд: АЗ, «Рапид», «Мидтьюлланн», «Динамо Киев», «Локомотив Загреб», «Трабзонспор», «Академия Пушкаша», «Бетис», «Олимпиакос» и «Хоффенхайм».

На этапе плей-офф в этом турнире никогда нельзя считать кого-либо фаворитом. Из Пути чемпионов по именам проходят не самые сильные команды, но всегда дают бой академиям топ-клубов и выбивают их. Так получилось и в этом году: в полуфиналах оказалось по два представителя от Пути чемпионов и Пути ЛЧ. Среди них три клуба уже забирали трофей, однако есть и «Трабзонспор», который добрался до этой стадии впервые.

Угадать, кто станет чемпионом, практически невозможно — нейтральное поле и всего один матч нивелируют всю разницу. Но это не главное: Юношеская лига дарит эмоции и новые имена, которые уже через несколько лет будут зажигать на взрослом уровне. Разбираемся, за кем следить.

Игроки АЗ радуются выходу в полуфинал Юношеской ЛЧ Фото: Jeroen van den Berg/Getty Images

«Трабзонспор» переиграл итальянских топов и впервые дошёл до полуфинала

Путь в турнире:

полуфинал Пути чемпионов. Первый матч. «Трабзонспор» — «Будучность» — 3:1;

полуфинал Пути чемпионов. Ответный матч. «Будучность» — «Трабзонспор» — 2:5;

финал Пути чемпионов. Первый матч. «Сараево» — «Трабзонспор» — 2:2;

финал Пути чемпионов. Ответный матч. «Трабзонспор» — «Сараево» — 6:1;

1/16 финала. «Трабзонспор» — «Ювентус» — 1:0;

1/8 финала. «Трабзонспор» — «Аталанта» — 0:0 (5:3 пен.);

1/4 финала. «Трабзонспор» — «Интер» — 1:0.

«Трабзонспор» — главная сенсация этого сезона. Со второй попытки пробились в плей-офф и с ходу вышли в полуфинал. По пути переиграли итальянских представителей Пути Лиги чемпионов. Становятся местной силой в Турции: забрали чемпионат дважды за последние пять лет и не выпадают из числа лидеров.

Сила этой команды — в мобильности и адаптивности. По ходу игры постоянно меняют формации и подстраиваются под конкретный сценарий её развития. Интересная особенность: атакующая тройка практически не опускается на свою половину поля. При потерях мяча перестраиваются в 4-1-4-1 и делают ставку на быстрое восстановление владения. У своей штрафной могут встретить уже в пять защитников. Такие структурные команды в последние годы и добиваются успеха в Юношеской лиге.

Игроки «Трабзонспора» радуются голу Фото: Hamza Onder Kuloglu/Getty Images

Лидер «Трабзонспора» — Йигит Туран. Разыгрывает стандарты, дирижирует игрой в атаке. Номинально правый вингер, но может меняться флангами и оказываться слева. Действует исключительно на половине поля соперника, причём быстро: получил мяч — сразу же отдал или пробил. В этом сезоне оформил 13+7 во всех соревнованиях.

Боран Башкан связывает атаку с обороной. Ситуативно оказывается вторым опорником, по роли — бокс-ту-бокс. Действует вообще везде, очень агрессивен: набрал уже 11 жёлтых и одну красную в этом сезоне. Боран руководит игрой: где-то может придержать мяч и дать команде перестроиться, где-то сыграет побыстрее и вырежет длинную передачу от своей штрафной.

Боран Башкан в борьбе Фото: Mattia Pistoia/Getty Images

Подготовили и замену Ахметджану Каплану, которого продали пару лет назад в «Аякс». 18-летний Арда Эзтюрк удивляет самоотдачей и игрой на опережение. Рост в 194 см даёт преимущество на втором этаже. Благодаря чтению игры подстраивается под любой сценарий: прочитает передачу и перехватит мяч, за счёт длинных ног нагонит быстрого оппонента и выполнит отбор. Может отыграть последнего защитника и вытащить мяч с ленточки — продемонстрировал во встрече с «Аталантой».

Турки готовы забрать трофей. В Ньон явно приедут фанаты, которые устраивали аншлаги на матчах плей-офф. Клуб же нашёл иной способ поднять моральный дух команды: 13 игроков команды U19 подписали первые профессиональные контракты как раз накануне «Финала четырёх».

«Зальцбург» выбил прошлогоднего чемпиона и рвётся ко второму титулу

Путь в турнире:

1-й тур. «Спарта Прага» — «Зальцбург» — 2:3;

2-й тур. «Зальцбург» — «Брест» — 5:1;

3-й тур. «Зальцбург» — «Динамо» Загреб — 3:2;

4-й тур. «Фейеноорд» — «Зальцбург» — 2:2;

5-й тур. «Байер» — «Зальцбург» — 0:1;

6-й тур. «Зальцбург» — «ПСЖ» — 3:2;

1/16 финала. «Зальцбург» — «Селтик» — 1:1 (4:2 пен.);

1/8 финала. «Зальцбург» — «Атлетико» — 2:1;

1/4 финала. «Зальцбург» — «Олимпиакос» — 1:0.

Академия «энергетиков» давно известна на весь мир: скауты удачно собирают вундеркиндов со всего мира, а команда U19 — очередной перевалочный пункт на пути к основе. Впервые с 2022 года добрались до полуфинала, при этом не уступили ни в единой встрече. Показывают приятную и зрелищную игру.

Участие главной звезды — под вопросом. 19-летний Филлип Верхуниг получил травму в матче с «Селтиком» и с тех пор не играл. Но всё ещё возглавляет список лучших бомбардиров с восемью голами. Мобильный форвард, может действовать без привязки к позиции и часто смещается на фланги. Главное преимущество — мощный удар с обеих ног. В начале апреля «Зальцбург» выдал ему новый контракт до 2027-го.

Филлип Верхуниг Фото: FC Red Bull Salzburg/IMAGO/ТАСС

Игрой в полузащите заправляет Валентин Шульцбахер. Совокупность невероятного интеллекта и хороших физических данных позволяют австрийцу быть полезным не только при владении, но и в разрушении. Валентин неуступчив в единоборствах благодаря росту, а длинные ноги помогают выгрызать мячи даже у более скоростных оппонентов. Уже успел дебютировать за основную команду.

Не стоит забывать и то, что в системе «Зальцбурга» всегда найдут возможность усилить команду игроками из основы или дубля. Например, 19-летний ганский вингер Эдмунд Байду уже полноценно играет за первую команду, однако всё равно спускается на матчи ЮЛЧ.

В АЗ — уже новые герои. Оправились от прошлогоднего вылета и готовы вновь бороться за трофей

Путь в турнире:

полуфинал Пути чемпионов. Первый матч. «Стрёмсгодсет» — АЗ — 1:4;

полуфинал Пути чемпионов. Ответный матч. АЗ — «Стрёмсгодсет» — 4:1;

финал Пути чемпионов. Первый матч. АЗ — «Манчестер Юнайтед» — 2:1;

финал Пути чемпионов. Ответный матч. «Манчестер Юнайтед» — АЗ — 0:0;

1/16 финала. АЗ — «Бенфика» — 2:2 (4:3 пен.);

1/8 финала. «Реал» Мадрид — АЗ — 0:2;

1/4 финала. АЗ — «Манчестер Сити» — 1:0.

В прошлом году АЗ вылетел от «Порту», но сейчас преодолел португальский барьер — «Бенфику». Клуб исторически хорошо выступает в турнире и выигрывает местный чемпионат практически ежегодно. Два года назад в чемпионской команде была россыпь крепких игроков: резвые вингеры Поку и Аддай, в опорной зоне — Кес Смит и Квакман. Сейчас все они уже сверкают на взрослом уровне, а на смену пришли другие воспитанники.

В клубе делают ставку на системность, поэтому смена исполнителей не повлекла за собой изменение рисунка игры. Это всё тот же акцент на динамичных опорников и быстрые фланги. Только фокус сместился с вингеров на крайних защитников.

Главный креативщик — Вассим Бузиан. Вингер отличается больше игровым интеллектом, нежели скоростью. За счёт быстрых и резких движений становится абсолютно непредсказуемым игроком. Спокойно может в одно касание принять и обработать длинный пас, а затем – вырезать проникающую передачу. Знает, как выждать лучший момент для передачи и придержать мяч корпусом.

Мяч АЗ двигает чаще как раз через левый фланг, где оказывается Вассим, хотя тот может выступать и под нападающим. Здесь вновь играет роль постоянная смена позиций у футболистов атакующей тройки — отличительная черта нидерландцев.

Вассим Бузиан Фото: Hans van der Valk/Getty Images

Справа закрывает бровку Элайджа Дейкстра. Визави Бузиана не настолько техничен, поэтому приходится выручать защитнику. Агрессивный, быстрый, амбидекстр. В атаке прямолинейно и на скорости продвигает мяч к штрафной, в защите пока импульсивен — за счёт агрессии часто вступает в не самые необходимые единоборства, но отрабатывает до конца. Уже находится в динамике первой команды, однако играет за дубль. Один из тех, кто спустился помогать в ЮЛЧ.

На ленточке сияет эксцентричный Кияни Зегген. Хорошо играет ногами, выходит из-под давления длинными передачами — осознанными, в стиле Эдерсона. В матче с «Бенфикой» взял два удара в послематчевой серии, а во встречах с «Реалом» и «Сити» брал удары с «точки» по ходу основного времени.

Кияни Зегген после матча с «Манчестер Сити» Фото: ANP/Getty Images

«Барселона» разносит как Испанию, так и Европу. Молодёжь вслед за старшей командой претендует на все трофеи

Путь в турнире:

1-й тур. «Монако» — «Барселона» — 4:3;

2-й тур. «Барселона» — «Янг Бойз» — 4:2;

3-й тур. «Барселона» — «Бавария» — 3:1;

4-й тур. «Црвена Звезда» — «Барселона» — 1:2;

5-й тур. «Барселона» — «Брест» — 2:0;

6-й тур. «Боруссия Дортмунд» — «Барселона» — 2:3;

1/16 финала. «Барселона» — «Динамо» Загреб — 2:2 (5:3 пен.);

1/8 финала. «Астон Вилла» — «Барселона» — 1:3;

1/4 финала. «Штутгарт» — «Барселона» — 1:2.

«Барселона» мчится к рекордному третьему трофею ЮЛЧ в своей истории. Каталонцы идут на 10-матчевой серии без поражений во всех турнирах. Уже забрали молодёжный Кубок Испании и чемпионат. Претендуют на квадрупл — для этого нужно забрать Юношескую лигу и испанский Кубок чемпионов. Конец сезона — такой же жаркий, как и у основной команды.

Игроки «Барселоны» отмечают победу Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Возглавляет команду Жулиано Беллетти, который выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» 19 лет назад. Тренер делает ставку на атакующие индивидуальные качества. Отсюда и такие же сумасшедшие счета по ходу турнира — об обороне думать не приходится.

Главное открытие — Хан Вирхили. Маленький быстроногий вингер постоянно ускользает от оппонентов. Благодаря универсальности может меняться флангами с Арнау Прадасом. Перешёл в команду летом, но уже проявил себя: дорос до дубля и забил за все команды семь голов.

«Барса» не была бы собой без талантливого полузащитника. В этой команде за красоту отвечает Ким Хуньент. Он задаёт темп, связывает атаку с обороной и полностью берёт на себя продвижение мяча. С точки зрения мысли опережает любого на поле — каждое движение продумано на несколько шагов вперёд. Минимальный уровень брака, хотя Ким часто обостряет игру. Летом уже получал хвалебные отзывы от Ханс-Дитера Флика.

Ким Хуньент Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Ближе к концу сезона раскрылся Ибрагим Диарра. Малийца забрали прямо по ходу осеннего чемпионата мира U17 в 2023 году. Но перейти он смог лишь этой зимой. Долго адаптировался, однако Беллетти встроил в свою игру и его. Физическое превосходство Диарра всё ещё помогает на этом уровне. Забивает уже в трёх матчах подряд.

В этой команде достаточно интересных имён: Якобишвили потрясает спокойствием в воротах, Уго Альба раскрылся как бомбардир, а на левого защитника Жофре Торрентса делают большую ставку в клубе.

Полуфиналы пройдут в пятницу, 25 апреля. Финал состоится в воскресенье — 27 апреля. Смотрим?