Рассказываем всё об арбитрах: откуда взялись, какие функции выполняют и какие качества должны иметь.

Кто такой судья в футболе и как он появился

Судья в футболе — кто это

Судья (арбитр, рефери) в футболе — это тот, кто отвечает за соблюдение правил игры во время матча, принимает решения по спорным моментам, следит за тем, чтобы футболисты действовали в рамках правил. Без судьи на поле игры превратилась бы в анархию, учитывая эмоциональную составляющую футбола. Впрочем, так и было.

Как в футболе появился судья — краткая история

Изначально в футбол играли без арбитров. Считалось, что игроки сами решат спорные моменты, которые возникают в процессе, но это оказалось заблуждением. Споров и перепалок становилось больше, время игры растягивалось, всё могло закончиться массовой потасовкой.

В 1874 году причинно-следственная связь сработала, и на игру начали приглашать по представителю от каждой команды. То есть в сумме появилось два рефери, которые принимали решения по той или иной ситуации за пределами поля. Но картину это не улучшило.

Представьте, что в наше время тренерам команд отдадут полномочия судить матч. Естественно, каждый будет топить за своих. Похожие ситуации возникали и в то время. Так добавили ещё одного судью, также за пределы поля — он включался, когда двое рефери не могли прийти к общему мнению. Некая независимая сторона.

Футбольный судья Фото: E. Bacon/Getty Images

Но и это не стало панацеей. Матчи превращались в дискуссии, интерес зрителей стремительно падал. Нужно было новое решение. Кто должен судить матч, чтобы с ним не спорили и боялись? В то время был только один ответ — полицейский.

Так и случилось: судить матчи назначали представителей закона. Сначала полицейские в роли рефери размахивали платком, выкрикивали и даже использовали колокольчик, чтобы привлечь внимание игроков, но после в ход пошёл свисток. Традиция прижилась, сейчас свисток — неотъемлемый атрибут каждого главного судьи.

Только в 1891 году в официальных правилах закрепили полномочия главного судьи. С тех пор это единственный человек, ответственный за все решения на футбольном поле, будь то назначение штрафного, свободного удара, пенальти или вовсе удаления игрока.

В помощь главному арбитру по-прежнему разрешалось прикреплять по одному рефери от команд — это были лайнсмены. Им выделили собственное место на бровке и вручили флажки, так они сигнализировали главному о нарушениях. Нетрудно догадаться, что «свои люди» создавали дисбаланс в системе судейства — на этой почве споры продолжались.

Постепенно на матчи начали назначать независимых судей, то есть нейтральных лиц. А в 1908 году и вовсе появился союз футбольных арбитров — орган, который отвечал за назначение судей на конкретный матч.

Бригада арбитров в футболе

В наше время на футбольный матч назначают целую бригаду арбитров, в которую входят главный судья, два линейных помощника, резервный арбитр и видеоассистенты.

Главный судья

Главный судья, как уже сказано выше, — это лицо, которое принимает окончательные решения во время матча. Он следит за временем, имеет право останавливать игру, назначать штрафные удары и удалять игроков с поля.

Главный судья в футболе Фото: Christian Alvarenga/Getty Images

Помощники судьи

Ассистенты главного арбитра (их ещё называют линейными или боковыми судьями) помогают главному следить за игрой с боковых линий. Они сигнализируют о выходе мяча за пределы поля и могут указывать на нарушения правил. Одна из главных задач бокового судьи — следить за линией офсайда.

Помощник судьи Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Резервный арбитр

Резервный арбитр (или четвёртый судья) находится на бровке, то есть за пределами поля, отвечает за замены игроков, показывает, сколько времени добавил главный судья, следит за поведением команд на скамейках запасных.

Нередко тренерский штаб команды или даже запасные игроки высказывают своё недовольство именно резервному судье. Смысла в этом мало, но эмоции зачастую берут верх. Также в случае проблем со здоровьем у главного судьи резервный арбитр может его подменить.

Резервный арбитр Фото: Tony Marshall/Getty Images

Видеопомощники

VAR (video assistant referee) в футболе — это видеоассистенты, которые помогают главному арбитру в спорных ситуациях. По сути, VAR — это сумма огромного количества камер по всему футбольному полю и людей, которые просматривают видео с этих камер в специальной комнате.

VAR может вмешаться для проверки голов, офсайдов, ситуаций с пенальти, красными карточками.

После ряда экспериментов и пилотных проектов в 2018 году VAR внедрили повсеместно. Случилось это из-за систематических ошибок судей. Они не роботы, и человеческий фактор никто не отменял, но честную игру ожидают все, поэтому помощь через видео — это необходимость в современных реалиях.

Комната VAR Фото: Jens Schlueter/Getty Images

Да, есть и противоречивые мнения на этот счёт. Мол, VAR затягивает игру и убивает боевой дух футболистов после отмены гола. Мы не будем принимать какую-либо сторону, говорить, хорошо это или плохо. Сегодня VAR есть, и с этим нужно смириться.

Функции судей в футболе

Судьи выполняют множество обязанностей во время матча. Кратко выделим основные. Судья обязан:

контролировать соблюдение правил не только футболистами, но и тренерским штабом;

следить за игровым временем – 90 минут основного времени, а также решать, сколько минут добавить;

принимать все решения на футбольном поле — от назначения стандартов до переноса матча из-за погодных условий;

наказывать участников матча за нарушения.

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Категории футбольных арбитров

Судьями не рождаются, ими становятся. Соответственно, у судей есть своя иерархия. Футбольные арбитры подразделяются на несколько категорий. Кратко расскажем о каждой.

Юный судья. Самый начальный уровень, присваивается в возрасте от 14 до 16 лет. Чтобы продолжить карьеру судьи после 16 лет, нужно сдать экзамены на третью категорию. Третья категория. Чтобы получить её, нужно иметь стаж не менее одного года в предыдущей категории, сдать соответствующие экзамены. В этой категории можно судить матчи внутреннего чемпионата. Вторая категория. Для неё нужно иметь стаж не менее одного года в третьей категории, сдать соответствующие экзамены. Можно судить менее статусные матчи, например, групповой этап Лиги Европы и Лиги Конференции, матчи сборных. Первая категория. Здесь нужно иметь стаж не менее двух лет во второй категории, сдать соответствующие экзамены. Можно судить матчи группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также матчи квалификаций чемпионатов мира и Европы, Лиги наций. Рефери ФИФА. Вершина карьерной лестницы для судьи, присваивается непосредственно Международной федерацией футбола. Можно судить самые статусные матчи плей-офф Лиги чемпионов и других крупных европейских турниров, чемпионата мира и так далее.

«Давление — ваш друг. Работая арбитром, я понял, как важно принимать решения под давлением, в трудные моменты. Для многих принятие решений чревато стрессом, но если вы привыкли к этому на игровом поле, то это пригодится вам и в жизни. Вы принимаете решение и двигаетесь дальше», — однажды сказал Пьерлуиджи Коллина, легендарный итальянский футбольный судья.

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Знаменитые российские футбольные арбитры

В России есть много известных футбольных арбитров, но выделим двух глыб своего дела — Сергея Карасёва и Владислава Безбородова. Они прославились своими решениями не только на полях национальных чемпионатов, но и на международных турнирах.

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Популярные вопросы по теме

Сколько арбитров в футболе?

В стандартном матче участвуют четыре арбитра: главный судья и три помощника — два линейных и резервный.

Может ли женщина быть арбитром в футболе?

Да, женщины могут быть арбитрами в футболе. В последние годы всё больше женщин занимает эту должность на профессиональном уровне.

Стефани Фраппар Фото: Alex Caparros/Getty Images

Какими качествами должен обладать судья?

Судья должен обладать следующими качествами:

отличная физическая подготовка — весь матч нужно бегать не меньше футболистов;

психологическая устойчивость — нужно принимать решения с «холодной головой», не бояться ответственности и уметь совладать с давлением;

превосходное знание правил — чтобы чем-то управлять, в этом деле нужно быть профи, иначе будут ошибки, которые поставят под сомнение авторитет судьи;

последовательность в своих решениях — в схожих ситуациях поступать одинаково, объективно, непредвзято.

Как и кто анализирует работу арбитров?

Работу арбитров анализируют специальные комиссии внутри футбольных ассоциаций. Также используются видеозаписи матчей для оценки их решений и выявления ошибок.