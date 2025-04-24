Лучшие бомбардиры в российской истории клубов РПЛ. Ностальгируем и удивляемся

Иван Сергеев, забив в 24-м туре РПЛ «Химкам», стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории клуба. Рекорд нападающего самарцев — повод вспомнить главных снайперов всех команд нашего чемпионата. Знаете ли вы, кто забил больше всего голов за «Спартак», «Зенит» или «Краснодар»?

«Краснодар» — Фёдор Смолов

Фёдор Смолов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

У «Краснодара» лучший снайпер в истории сейчас находится в команде. Смолов вернулся в краснодарский клуб перед нынешним сезоном из московского «Динамо». Фёдор забил за «быков» 68 мячей в разных турнирах: 54 — в чемпионате, девять — в еврокубках, пять — в Кубке России и Суперкубке. Выступая за «Краснодар», дважды выигрывал гонку бомбардиров РПЛ. У его ближайшего преследователя Джона Кордобы – 56 голов, так что через год колумбиец вполне может выйти на первое место.

«Зенит» — Александр Кержаков

Александр Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Кержаков завершил карьеру восемь лет назад, но по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром в истории «Зенита». У нападающего 162 гола за петербуржцев. В РПЛ Александр забил за родной клуб 120 мячей, в еврокубках — 26, в Кубке страны — 16. В сезоне-2004 стал в составе сине-бело-голубых лучшим бомбардиром чемпионата. В «Зените», как и в сборной России, погоню за Кержаковым устроил Артём Дзюба и, возможно, догнал бы Александра, останься он до конца карьеры в Санкт-Петербурге. Но в итоге остановился на 108 голах.

«Спартак» — Квинси Промес

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Спартака» лучший бомбардир в истории — Никита Симонян, ещё из советской эпохи. В топ-5 — Сергей Родионов, Галимзян Хусаинов, Фёдор Черенков и Юрий Гаврилов. Родионов с Черенковым поиграли за московскую команду и в чемпионате России, но если брать голы только с 1992 года, то тут вне конкуренции Промес. Легионер из Нидерландов забил 114 мячей: 94 — в РПЛ, 15 — в Кубке страны и Суперкубке, пять — в еврокубках. В сезоне-2017/2018 стал лучшим бомбардиром лиги. Квинси мог бы быть уже в топ-3 «Спартака» в истории, если бы не арест в ОАЭ.

ЦСКА — Вагнер Лав

Вагнер Лав Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Лучший бомбардир в российской истории ЦСКА тоже легионер. Вагнер Лав наколотил 124 мяча: 85 — в чемпионате, 30 — в еврокубках, девять — в Кубке страны и Суперкубке. Бразилец финишировал первым в гонке снайперов РПЛ в сезоне-2008. Задержись Вагнер Лав в составе армейцев подольше, скорее всего, стал бы обладателем клубного рекорда за все времена. А так лидером остался легендарный Григорий Федотов, в честь которого назван символический клуб бомбардиров. Он первым выбил сотню, а за ЦСКА оформил 137 мячей.

«Динамо» — Олег Терёхин

Олег Терёхин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В российской истории «Динамо» больше всех забил экс-нападающий Терёхин, который отыграл за московский клуб пять сезонов во второй половине 1990-х. Олег наколотил 79 мячей за бело-голубых: 67 — в чемпионате, восемь — в еврокубках и четыре — в Кубке России. В сегодняшнем составе «Динамо» нет никого, кто в ближайшее время мог бы перекрыть достижение Терёхина. Сам он уступает трём бомбардирам советского периода — Сергею Соловьёву, Константину Бескову и Валерию Газзаеву.

«Локомотив» — Дмитрий Лоськов

Дмитрий Лоськов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лоськов — бомбардир №1 в «Локомотиве» за все времена. Дмитрий, несмотря на то что играл на позиции полузащитника, а не центрфорварда, забил 128 мячей за железнодорожников. В РПЛ — 99, в еврокубках — 17, в Кубке России и Суперкубке — 12. Более того, Лоськов дважды становился лучшим снайпером чемпионата. Другие звёзды атаки «Локомотива» не дотянули до отметки в 100 голов. В сегодняшнем составе нет футболистов, входящих хотя бы в топ-10.

«Рубин» — Гёкдениз Карадениз

Гёкдениз Карадениз Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Список лучших бомбардиров в российской истории «Рубина» возглавляет легионер. Турецкий атакующий полузащитник забил 52 мяча за 10 сезонов в казанской команде: 39 — в чемпионате, 10 — в еврокубках и три — в Кубке России. В РПЛ наиболее результативным для Карадениза был сезона-2014/2015, когда он стал автором семи голов. Гёкдениз и сейчас в «Рубине», но уже как тренер фарм-клуба. Наиболее близок к нему по результативности Алехандро Домингес, у которого 43 гола.

«Ростов» — Александр Маслов

Александр Маслов Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

А вот у «Ростова» (ранее — «Ростсельмаша») лучший бомбардир в российской истории — тот, кто и должен им быть по амплуа. Центрфорвард Маслов отдал шесть лет карьеры ростовскому клубу. Чуть-чуть не дотянул до сотни, забив 97 мячей. Правда, не все на высшем уровне — 32 гола Александра в Первой лиге сезона-1994 помогли команде вернуться в элиту. Ещё 58 раз нападающий отличился в РПЛ и семь — в Кубке России. В 1996 году Маслов выиграл гонку бомбардиров чемпионата.

«Акрон» — Андрес Понсе

Андрес Понсе Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Тольяттинский клуб — совсем молодой, был создан в 2018 году. Поэтому лучший бомбардир в его истории не мог забить много. На первом месте сейчас находится легионер: у венесуэльца Понсе 17 голов за «Акрон»: 14 — в Первой лиге и переходных матчах за место в РПЛ, ещё три — в Кубке России. Интересно, что после выхода в элиту тольяттинцы расстались со своим рекордсменом. Понсе отыграл за «Акрон» всего полтора сезона. Из нынешнего состава ближе всех к нему защитник Константин Савичев с 11 голами.

«Динамо» Махачкала — Абакар Гаджиев

Абакар Гаджиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У южного «Динамо» в его современном виде тоже короткая история. В 2021 году клуб был воссоздан на базе ФК «Махачкала» спустя 14 лет после расформирования. Список бомбардиров дагестанской команды возглавляет его нынешний игрок Гаджиев. У 21-летнего вингера 28 голов на разных уровнях: 23 мяча Абакар забил за «Динамо»/«Махачкалу» во Второй лиге, по одному — в Первой лиге и РПЛ, ещё три — в Кубке России. В топ-4 находится Гамид Агаларов с 11 голами, хотя пришёл только в августе 2024-го.

«Крылья Советов» — Иван Сергеев

Иван Сергеев Фото: Пресс-служба ПФК «Крылья Советов»

Нападающий Сергеев стал лучшим бомбардиром в российской истории «Крыльев Советов», забив бо́льшую часть из своих 59 мячей ещё в Первой лиге. В сезоне-2020/2021 Иван установил рекорд подэлитного дивизиона — его 41 гол помог самарской команде вернуться в РПЛ. В высшем дивизионе Сергеев отличился за самарцев 13 раз, в Кубке России — пять. Нападающий превзошёл достижение другого бывшего центрфорварда «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

«Химки» — Андрей Тихонов

Андрей Тихонов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возможно, вы удивитесь, но легенда «Спартака» — лучший бомбардир в российской истории самого страдающего клуба РПЛ этого сезона. Тихонов, выступая за «Химки», забил 47 голов. Львиную долю — в Первом дивизионе. Там экс-полузащитник положил 39 мячей. Ещё по четыре — в РПЛ и Кубке России. В двух чемпионатах Андрей становился самым результативным игроком подмосковной команды. Из нынешнего состава химчан ближе всех к нему Александр Руденко с 24 голами.

«Ахмат» — Андрей Федьков

Андрей Федьков Фото: РИА Новости

Бывший нападающий «Ахмата» (тогда ещё «Терека»), отыгравший за клуб из Грозного три сезона в 2000-х, остаётся его лучшим бомбардиром в российский период. У Федькова 54 гола. Больше всего — в Первой лиге (42). В Кубке России — шесть, в РПЛ — четыре, в еврокубках — два. Именно Андрей забил, пожалуй, самый ценный мяч в истории «Ахмата», принеся команде победу в кубковом финале с «Крыльями Советов» в 2004-м. После этого Федьков стал почётным гражданином Чечни, в честь него назвали улицу в Гудермесе.

«Пари НН» — Николай Калинский

Николай Калинский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН» существует всего 10 лет — клуб был образован летом 2015-го. И лучший бомбардир нижегородского клуба до сих пор в команде. Это полузащитник Калинский, которому хватило для рекорда 26 голов. В РПЛ Николай забил 20 мячей, остальные шесть — в ФНЛ. А вот в Кубке России Калинский, как ни странно, в составе «Пари НН» не отличался. Николай обошёл Тимура Сулейманова: нападающий остановился на 25 голах перед переходом в московский «Локомотив».

«Факел» — Михаил Бирюков

Михаил Бирюков Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Наибольшее количество голов в российской истории «Факела» забил нападающий Бирюков, отыгравший за воронежский клуб четыре сезона. Но если брать всех лучших бомбардиров команды, включая советскую эпоху, то Михаила нет даже в топ-3. Он уступает Виктору Пимушину, Владимиру Янишевскому, Владимиру Проскурину и некоторым другим. У Бирюкова 44 гола. В основном он отличался в низших дивизионах: 25 мячей в Первом дивизионе и 17 — во Втором. Ещё два — в Кубке России. В сегодняшнем «Факеле» никого рядом нет.

«Оренбург» — Марат Шогенов

Марат Шогенов Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

У «Оренбурга» лучший бомбардир в российской истории тоже зажигал в низших дивизионах, а вот в элите поиграл за команду совсем чуть-чуть (шесть матчей в РПЛ). Полузащитник Шогенов провёл в оренбургском клубе 11 лет! За это время забил 44 мяча. Больше всего — в Первом дивизионе/ФНЛ (23). Ещё 18 голов у Марата было во Втором дивизионе и три — в Кубке России. В топ-3 бомбардиров, помимо Шогенова, входят более известные нападающие, но также уже покинувшие «Оренбург», — Джоэль Фамейе (37) и Дмитрий Воробьёв (30).