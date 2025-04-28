Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Какой Ливерпуль сильнее — при Клоппе или при Слоте: сравнение составов 2020-го и 2025-го, Салах, ван Дейк, Алисон, статистика

«Ливерпуль» повторил главный успех Клоппа! Но какой из чемпионских составов сильнее?
Георгий Илющенко
Чей «Ливерпуль» сильнее — Клоппа или Слота?
Аудио-версия:
Комментарии
Это вовсе не битва в одну калитку.

«Ливерпуль» — чемпион. В последний раз такое случалось в сезоне АПЛ-2019/2020. То была чистейшая доминация. К 28-му туру мерсисайдцы потеряли очки лишь однажды (!), да и то из-за ничьей с «МЮ». Отрыв от «Манчестер Сити» вырос до колоссальных 22 очков. Только потом парни Юргена Клоппа немного расслабились, однако 99 очков по итогам сезона — всё равно мощь.

У команды Арне Слота точно будет меньше. И всё равно она если не сотворила сенсацию, то как минимум сильно удивила. Золото в первый заход Слота казалось ну крайне маловероятным. Да, предшественник оставил ему боеспособный коллектив. И всё же, во-первых, опыт Арне ограничивался одной лишь Эредивизией, а тренеры из Нидерландов ранее никогда не становились чемпионами Англии. Во-вторых, клуб провёл скромную – на фоне конкурентов – трансферную кампанию. В-третьих, долго оставалась неопределённость с продлением контрактов Вирджила ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха.

Всё о чемпионстве «Ливерпуля»:
«Ливерпуль» — чемпион, хотя летом это казалось нереальным. Как так вышло? «Ливерпуль» — чемпион, хотя летом это казалось нереальным. Как так вышло?
Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал «Ливерпуль» чемпионом Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал «Ливерпуль» чемпионом
Всё, «Ливерпуль» — чемпион! Как праздновал «Энфилд» и весь город Всё, «Ливерпуль» — чемпион! Как праздновал «Энфилд» и весь город

Так почему бы не сравнить чемпионские версии «Ливерпуля» по 11 стартовым позициям и запасу в целом? Именно в победных сезонах Премьер-лиги. Понятно, что эпоха Клоппа в целом — это ещё и три финала ЛЧ с победой в одном из них, да и других светлых моментов набралось с избытком. Новой версии мерсисайдцев в сравнении ещё расти и расти. Но прекрасное начало положено.

За основу возьмём классическую ливерпульскую схему 4-3-3. Некоторые имена будут повторяться: многие лидеры команды Клоппа по-прежнему в деле. Вопрос в том, когда они показали себя круче. Делитесь мнением в комментариях, если наша оценка покажется вам несправедливой.

Вратарь: Алисон Бекер vs Алисон Бекер

В сезоне-2019/2020: 29 матчей, 24 пропущенных гола, 13 «сухарей»
В сезоне-2024/2025: 24 матча, 20 пропущенных голов, 9 «сухарей»

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Алисон проводил в АПЛ второй год, когда впервые стал чемпионом. Как же болельщики «Ливерпуля» настрадались ранее! Что Симон Миньоле, что Лорис Кариус постоянно «пожарили» и вообще не внушали спокойствия. Бекер его привнёс. И привносит до сих пор, порой выдавая игры космического уровня. Интересно, что и тогда, и сейчас Алисона мучили травмы. Но до сменщиков ещё дойдём.

Если судить по среднему количеству сейвов, золотые сезоны бразильца плюс-минус идентичны: было 72,5% спасений, стало – 71,8%. А если углубиться и изучить статистику PSxG+/-, то есть разницу между ожидаемыми пропущенными голами и реальными с учётом опасности наносимых ударов, сейчас у Алисона +0,1. Было же -2,3! И это был худший результат в его карьере! В лучшем сезоне-2022/2023, набралось +10,1.

Центральный защитник: Вирджил ван Дейк vs Вирджил ван Дейк

В сезоне-2019/2020: 38 матчей, 5+1, 1 жёлтая
В сезоне-2024/2025: 34 матча, 2+1, 3 жёлтые

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Незаменимый футболист что тогда, что сейчас. Причём буквально. Ван Дейк отлично развит физически, однако при этом главный его козырь — интеллект, а не скорость. Так что держать высочайший уровень ему удаётся и в 33 года. Идеально игру нидерландца описывал Серхио Агуэро: «Длина ног позволяет Вирджилу дотянуться везде. Там, где ему нужно два шага, мне нужно делать 50. Он силён в дуэлях один на один и не беспокоится о персональной опеке, при этом очень осторожен и терпелив».

В течение всего сезона был актуален вопрос о продлении контракта с капитаном, и только в середине апреля стало известно — он «красный» ещё на два года. Определиться с тем, какая его чемпионская версия круче, невероятно сложно. С одной стороны, тогда «Ливерпуль» пропускал меньше (0,87 гола против 0,94 в среднем). С другой — ван Дейк сейчас совершает больше перехватов (1,56 против 1,1) и отборов (1,03 против 0,6). Но при Слоте команда не действует исключительно от себя, как было при Клоппе.

Центральный защитник: Джо Гомес vs Ибраима Конате

Гомес: 28 матчей, 7 жёлтых
Конате: 28 матчей, 1+2, 5 жёлтых

Джо Гомес
Джо Гомес
Ибраима Конате
Ибраима Конате

Гомес находится в команде и по сей день, но и сезон начал на скамейке, и с декабря не играет из-за тяжёлой травмы подколенного сухожилия. А в первом чемпионском розыгрыше он превратился из вечного затыкателя дыр в основного как раз из-за проблем со здоровьем у конкурентов: железный выбор Клоппа в центр обороны Жоэль Матип отбегал только девять матчей. Да и Деян Ловрен — немногим больше (10).

Ибраима же пропустил лишь месяц: Слоту не пришлось сильно ломать голову и беспокоиться о его замене. Гомес часто выходил и на флангах обороны, так что сравнивать его с Конате статистически неправильно. Здесь доверимся внутренним ощущениям: с Конате за оборону «Ливерпуля» спокойнее, нежели было с Гомесом, пусть и без «привозов» с его стороны не обходится. Да и оценка статистического портала Sofascore это подтверждает: 7,13 у француза против 6,88 у англичанина в сезоне-2019/2020.

Левый защитник: Эндрю Робертсон vs Эндрю Робертсон

В сезоне-2019/2020: 36 матчей, 2+12, 1 жёлтая
В сезоне-2024/2025: 31 матч, 3 жёлтые, 1 красная

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Сезон-2019/2020 — праймовый для Робертсона. Шотландец куда резвее носился в атаку и оформил аж 14 результативных действий. Теперь у него — ни одного. Да и оборонительные показатели были в разы лучше: в среднем по 1,5 отбора и 1,1 перехвата против 1,48 и 0,78 нынешних соответственно. Увы, лучшие времена Эндрю остались в далёком прошлом.

А помните, как он подставил команду в декабрьском матче с «Фулхэмом», неудачно обработав мяч и получив красную за фол последней надежды? Ещё был неудачный пас поперёк собственной штрафной против того же соперника в апреле, да и других оплошностей тогда хватало. Так прервалась 26-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в Премьер-лиге. Летом на левый фланг обороны мерсисайдцам явно нужно усиление.

Правый защитник: Трент Александер-Арнольд vs Трент Александер-Арнольд

В сезоне-2019/2020: 38 матчей, 4+13, 5 жёлтых
В сезоне-2024/2025: 30 матчей, 3+6, 5 жёлтых

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

В отличие от ван Дейка и Салаха, Трент контракт с «Ливерпулем» продлевать не стал и летом, скорее всего, без компенсации для мерсисайдцев примерит форму «Реала». Из-за этого футболки с его фамилией активно сжигают. Злятся даже футбольные люди. «Он местный парень, провёл здесь 20 лет жизни. Не думаю, что уходить бесплатно — хорошее решение. И, я уверяю вас, фанаты думают так же. Когда ты воспитанник, от тебя ожидают определённых стандартов. Сложно уходить из «Ливерпуля», будучи воспитанником, особенно бесплатно», — слова Джейми Каррагера.

Версии себя же на пять лет раньше Александер-Арнольд, в отличие от Робертсона, не слишком-то и уступает. Что тогда, что сейчас он в большом порядке. Да, просело количество ассистов. Зато англичанин стал лучше отбирать мяч (2,81 раза в среднем против 1,4). Да и важные голы на месте: решающий в ворота «Лестера», принёсший ничью с «Астон Виллой». Если бы Трент сильно сдал, его уход воспринимался бы куда менее болезненно.

Опорный полузащитник: Фабиньо vs Райан Гравенберх

Фабиньо: 28 матчей, 2+3, 6 жёлтых
Гравенберх: 34 матча, 0+4, 5 жёлтых

Фабиньо
Фабиньо
Райан Гравенберх
Райан Гравенберх

Если бы это сравнение понадобилось год назад, бразилец выиграл бы за явным преимуществом. Гравенберх абсолютно потерялся при Клоппе и не выглядел подходящим для АПЛ футболистом. Стоило возглавить «Ливерпуль» его соотечественнику, как всё изменилось. Райан стал одним из главных открытий Премьер-лиги и незаменимым бойцом, проведя все 34 матча. Это уже больше, чем у Фабиньо в его чемпионском сезоне.

Статистика у «золотых» ливерпульских опорников схожая: Фабиньо чуть лучше отбирал (2,2 раза в среднем против 2), Гравенберх — больше перехватывает (1,75 в среднем против 1,2). Сложно определиться, кто же всё-таки круче – мы и не будем. Что один, что другой — в числе лучших опорников в мире. Лишь бы второй так же до 30 лет не подался на заработки в Саудовскую Аравию.

Центральный полузащитник: Джордан Хендерсон vs Алексис Мак Аллистер

Хендерсон: 30 матчей, 4+5, 2 жёлтые
Мак Аллистер: 33 матча, 5+4, 6 жёлтых

Джордан Хендерсон
Джордан Хендерсон
Алексис Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер

До сих пор сложно поверить, как «Ливерпуль» умудрился забрать недавно приехавшего с победного ЧМ аргентинца всего за € 42 млн. Тот же Энцо Фернандес, для сравнения, обошёлся «Челси» практически в три раза дороже. Мак Аллистер универсален, одарён технически и безумно работоспособен. Индивидуально он точно сильнее Хендерсона. И всё же золотые сезоны они провели на одинаково крутом уровне.

По результативности у них примерное равенство. Да и по другим показателям — тоже. В пользу Алексиса общая точность передач (83,3% против 82,4%), количество ключевых пасов (1,51 в среднем против 0,96) и отборов (3,31 против 2,53). Но и Джордану есть чем козырнуть: перехватами (1,2 в среднем против 0,77), точностью длинных пасов (64,7% против 55,2%), созданными голевыми моментами (9 против 5).

Центральный полузащитник: Жоржиньо Вейналдум vs Доминик Собослаи

Вейналдум: 37 матчей, 4+0
Собослаи: 32 матча, 5+5, 6 жёлтых

Жоржиньо Вейналдум
Жоржиньо Вейналдум
Доминик Собослаи
Доминик Собослаи

Слот отмечал, что хотел бы видеть от Собослаи лучшую результативность: «Доминик очень важен для нас. Он великолепно действует в прессинге, и в то же время нам ещё предстоит поработать с ним, чтобы он забивал больше голов и создавал больше моментов. Его показатели должны расти, но я доволен им. Уверен, он прибавит», — эти слова тренер произнёс в сентябре. Подействовало: предыдущие 3+2 венгр перебил в конце февраля. Интересно, а что бы тренер сказал про Вейналдума?

Жоржиньо удивителен тем, что за шесть лет в АПЛ получил только восемь жёлтых. Эталонный показатель для центрального полузащитника. В оборонительных действиях он смотрелся заметно сильнее Собослаи. Да и в атаке бывали сезоны, когда Жоржиньо достигал большего: чего только стоят 6+9 в дебютном за «Ливерпуль» сезоне и 11+6 ещё в «Ньюкасле». Доминик провёл сильный год — моментально вспоминаются 1+1 в матче с «Ман Сити». Недооценивать это нельзя.

Левый вингер: Садио Мане vs Луис Диас

Мане: 35 матчей, 18+7, 3 жёлтые
Диас: 33 матча, 12+5, 2 жёлтые

Садио Мане
Садио Мане
Луис Диас
Луис Диас

На месте Диаса здесь вполне мог быть Гакпо. Нидерландец по ходу сезона как раз отвоёвывал у колумбийца место в старте. Вмешалась травма, и больше матчей всё-таки провёл Луис. Но в любом случае и он, и Коди проигрывают в сравнении с праймовым Мане. Их тройка с Салахом и Фирмино была эталонной. Станет ли преувеличением назвать её одной из лучших в истории? Вряд ли. Подкупал Мане и скромностью, пусть это сюда и не относится: «Почему я должен хотеть 10 «Феррари», 20 часов с бриллиантами или два личных самолёта? Что эти вещи сделают для меня или для мира?»

Диас улучшил показатели предыдущего сезона, когда у него набралось 8+5 в 37 матчах. И всё равно до Мане ему далеко. В марте Mundo Deportivo выдало инсайд, якобы Слот согласен отпустить Луиса. И новость не выглядит фейком. Да, колумбиец универсален и может сыграть в центре нападения, по праву считается лучшим в команде дриблёром. Однако незаменимым он так и не стал.

Правый вингер: Мохамед Салах vs Мохамед Салах

В сезоне-2019/2020: 34 матча, 19+10, 1 жёлтая
В сезоне-2024/2025: 34 матча, 28+18, 1 жёлтая

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

В июне Салаху исполнится 33 года. А он, как вино, с годами становится только лучше! Весь сезон Мохамед играл на фоне проблем с продлением контракта, но на нём это вообще не сказалось. 45 голевых действий за сезон АПЛ к концу апреля — это вообще как? Ранее такого в формате с 38 турами не добивался никто! Он с отрывом и лучший бомбардир, и лучший ассистент Премьер-лиги. Вот-вот падёт рекорд по голевым передачам Тьерри Анри и Кевина Де Брёйне (20), хотя раньше особой любовью к ассистам египтянин не отмечался.

Если бы не ранний вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов, Мохамед точно был бы главным претендентом на «Золотой мяч». В АПЛ же он однозначно король. В предыдущем чемпионском сезоне египтянин, несомненно, тоже был неудержим. И всё же не настолько. «Для себя я лучший игрок всех времён. Я не стану врать. Это то, что заставляет меня пахать и стараться быть лучшей версией себя», — говорил Салах четыре года назад. Мотивация работает!

Центральный нападающий: Роберто Фирмино vs Диогу Жота

Фирмино: 38 матчей, 9+8
Жота: 23 матча, 6+3, 2 жёлтые

Роберто Фирмино
Роберто Фирмино
Диогу Жота
Диогу Жота

Здесь мог быть и Дарвин Нуньес. И здесь, как и в случае Гакпо и Диасом, решил перевес в игровом времени (1097 минут против 1008). Да и балл здесь всё равно, скорее всего, отойдёт Фирмино. Роберто никогда не считался забивным нападающим, за что подвергался критике. Зато был безумно полезен в командной игре и прокачивал статистику Мане с Салахом. Уходил на второй план, оставаясь героем в тени сенегальца с египтянином. Жота же вечно травмирован, да и, будучи здоровым, впечатляет редко.

Сложно представить, что главными козырями нападающего могут быть движение без мяча и оборонительные навыки. В случае с Фирмино так и есть. «Я считал его одним из лучших в Бундеслиге. Поэтому, когда увидел, что «Ливерпуль» подписал Фирмино, подумал: «Как им это удалось?» Многим игрокам приходится напоминать, что им нужно участвовать в игре без мяча и обороняться наравне с остальными. С Роберто такой проблемы нет и никогда не будет», — удивлялся Клопп.

Ближайший резерв в сезоне-2019/2020 vs ближайшего резерва в сезоне-2024/2025

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Сюда среди старичков можно отнести Алекса Окслейд-Чемберлена (30 матчей, 4+1), Джеймса Милнера (22 матча, 2+2), Дивока Ориги (28 матчей, 4+1), Наби Кейта (18 матчей, 2+3), Адриана (11 матчей, 9 пропущенных) Деяна Ловрена (10 матчей, 0+1) и, пусть так и получилось из-за травмы, Жоэля Матипа (9 матчей, 1+0).

Среди новых чемпионов — Коди Гакпо (31 матч, 9+3), Дарвин Нуньес (26 матчей, 5+2), Кёртис Джонс (29 матчей, 3+3), Ватару Эндо (17 матчей), Конор Брэдли (15 матчей, 0+1), Константинос Цимикас (16 матчей, 0+1), Кивин Келлехер (10 матчей, 12 пропущенных).

В наборе первых выделяются игроки середины поля — Окслейд-Чемберлен и Милнер. В ростере вторых — атакующие Гакпо и Дарвин. Нет такого, что один резерв прямо заметно отличается по качеству от второго.

Какая команда всё-таки сильнее?

Если поддаться ностальгическим чувствам, можно подумать: тот «Ливерпуль» гораздо сильнее. Однако если сравнивать именно чемпионские сезоны в АПЛ, похоже, перевес не такой уж весомый. Не растеряй былую форму Робертсон, можно было бы вообще выйти на равенство. С чем согласны, с чем не согласны и кого всё же считаете более мощным? Голосуйте и пишите комментарии!

* В материале использована статистика порталов SofaScore и FBRef.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android