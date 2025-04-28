«Ливерпуль» повторил главный успех Клоппа! Но какой из чемпионских составов сильнее?

«Ливерпуль» — чемпион. В последний раз такое случалось в сезоне АПЛ-2019/2020. То была чистейшая доминация. К 28-му туру мерсисайдцы потеряли очки лишь однажды (!), да и то из-за ничьей с «МЮ». Отрыв от «Манчестер Сити» вырос до колоссальных 22 очков. Только потом парни Юргена Клоппа немного расслабились, однако 99 очков по итогам сезона — всё равно мощь.

У команды Арне Слота точно будет меньше. И всё равно она если не сотворила сенсацию, то как минимум сильно удивила. Золото в первый заход Слота казалось ну крайне маловероятным. Да, предшественник оставил ему боеспособный коллектив. И всё же, во-первых, опыт Арне ограничивался одной лишь Эредивизией, а тренеры из Нидерландов ранее никогда не становились чемпионами Англии. Во-вторых, клуб провёл скромную – на фоне конкурентов – трансферную кампанию. В-третьих, долго оставалась неопределённость с продлением контрактов Вирджила ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха.

Так почему бы не сравнить чемпионские версии «Ливерпуля» по 11 стартовым позициям и запасу в целом? Именно в победных сезонах Премьер-лиги. Понятно, что эпоха Клоппа в целом — это ещё и три финала ЛЧ с победой в одном из них, да и других светлых моментов набралось с избытком. Новой версии мерсисайдцев в сравнении ещё расти и расти. Но прекрасное начало положено.

За основу возьмём классическую ливерпульскую схему 4-3-3. Некоторые имена будут повторяться: многие лидеры команды Клоппа по-прежнему в деле. Вопрос в том, когда они показали себя круче. Делитесь мнением в комментариях, если наша оценка покажется вам несправедливой.

Вратарь: Алисон Бекер vs Алисон Бекер

В сезоне-2019/2020: 29 матчей, 24 пропущенных гола, 13 «сухарей»

В сезоне-2024/2025: 24 матча, 20 пропущенных голов, 9 «сухарей»

Тогда Сейчас

Алисон проводил в АПЛ второй год, когда впервые стал чемпионом. Как же болельщики «Ливерпуля» настрадались ранее! Что Симон Миньоле, что Лорис Кариус постоянно «пожарили» и вообще не внушали спокойствия. Бекер его привнёс. И привносит до сих пор, порой выдавая игры космического уровня. Интересно, что и тогда, и сейчас Алисона мучили травмы. Но до сменщиков ещё дойдём.

Если судить по среднему количеству сейвов, золотые сезоны бразильца плюс-минус идентичны: было 72,5% спасений, стало – 71,8%. А если углубиться и изучить статистику PSxG+/-, то есть разницу между ожидаемыми пропущенными голами и реальными с учётом опасности наносимых ударов, сейчас у Алисона +0,1. Было же -2,3! И это был худший результат в его карьере! В лучшем сезоне-2022/2023, набралось +10,1.

Центральный защитник: Вирджил ван Дейк vs Вирджил ван Дейк

В сезоне-2019/2020: 38 матчей, 5+1, 1 жёлтая

В сезоне-2024/2025: 34 матча, 2+1, 3 жёлтые

Тогда Сейчас

Незаменимый футболист что тогда, что сейчас. Причём буквально. Ван Дейк отлично развит физически, однако при этом главный его козырь — интеллект, а не скорость. Так что держать высочайший уровень ему удаётся и в 33 года. Идеально игру нидерландца описывал Серхио Агуэро: «Длина ног позволяет Вирджилу дотянуться везде. Там, где ему нужно два шага, мне нужно делать 50. Он силён в дуэлях один на один и не беспокоится о персональной опеке, при этом очень осторожен и терпелив».

В течение всего сезона был актуален вопрос о продлении контракта с капитаном, и только в середине апреля стало известно — он «красный» ещё на два года. Определиться с тем, какая его чемпионская версия круче, невероятно сложно. С одной стороны, тогда «Ливерпуль» пропускал меньше (0,87 гола против 0,94 в среднем). С другой — ван Дейк сейчас совершает больше перехватов (1,56 против 1,1) и отборов (1,03 против 0,6). Но при Слоте команда не действует исключительно от себя, как было при Клоппе.

Центральный защитник: Джо Гомес vs Ибраима Конате

Гомес: 28 матчей, 7 жёлтых

Конате: 28 матчей, 1+2, 5 жёлтых

Джо Гомес Ибраима Конате

Гомес находится в команде и по сей день, но и сезон начал на скамейке, и с декабря не играет из-за тяжёлой травмы подколенного сухожилия. А в первом чемпионском розыгрыше он превратился из вечного затыкателя дыр в основного как раз из-за проблем со здоровьем у конкурентов: железный выбор Клоппа в центр обороны Жоэль Матип отбегал только девять матчей. Да и Деян Ловрен — немногим больше (10).

Ибраима же пропустил лишь месяц: Слоту не пришлось сильно ломать голову и беспокоиться о его замене. Гомес часто выходил и на флангах обороны, так что сравнивать его с Конате статистически неправильно. Здесь доверимся внутренним ощущениям: с Конате за оборону «Ливерпуля» спокойнее, нежели было с Гомесом, пусть и без «привозов» с его стороны не обходится. Да и оценка статистического портала Sofascore это подтверждает: 7,13 у француза против 6,88 у англичанина в сезоне-2019/2020.

Левый защитник: Эндрю Робертсон vs Эндрю Робертсон

В сезоне-2019/2020: 36 матчей, 2+12, 1 жёлтая

В сезоне-2024/2025: 31 матч, 3 жёлтые, 1 красная

Тогда Сейчас

Сезон-2019/2020 — праймовый для Робертсона. Шотландец куда резвее носился в атаку и оформил аж 14 результативных действий. Теперь у него — ни одного. Да и оборонительные показатели были в разы лучше: в среднем по 1,5 отбора и 1,1 перехвата против 1,48 и 0,78 нынешних соответственно. Увы, лучшие времена Эндрю остались в далёком прошлом.

А помните, как он подставил команду в декабрьском матче с «Фулхэмом», неудачно обработав мяч и получив красную за фол последней надежды? Ещё был неудачный пас поперёк собственной штрафной против того же соперника в апреле, да и других оплошностей тогда хватало. Так прервалась 26-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в Премьер-лиге. Летом на левый фланг обороны мерсисайдцам явно нужно усиление.

Правый защитник: Трент Александер-Арнольд vs Трент Александер-Арнольд

В сезоне-2019/2020: 38 матчей, 4+13, 5 жёлтых

В сезоне-2024/2025: 30 матчей, 3+6, 5 жёлтых

Тогда Сейчас

В отличие от ван Дейка и Салаха, Трент контракт с «Ливерпулем» продлевать не стал и летом, скорее всего, без компенсации для мерсисайдцев примерит форму «Реала». Из-за этого футболки с его фамилией активно сжигают. Злятся даже футбольные люди. «Он местный парень, провёл здесь 20 лет жизни. Не думаю, что уходить бесплатно — хорошее решение. И, я уверяю вас, фанаты думают так же. Когда ты воспитанник, от тебя ожидают определённых стандартов. Сложно уходить из «Ливерпуля», будучи воспитанником, особенно бесплатно», — слова Джейми Каррагера.

Версии себя же на пять лет раньше Александер-Арнольд, в отличие от Робертсона, не слишком-то и уступает. Что тогда, что сейчас он в большом порядке. Да, просело количество ассистов. Зато англичанин стал лучше отбирать мяч (2,81 раза в среднем против 1,4). Да и важные голы на месте: решающий в ворота «Лестера», принёсший ничью с «Астон Виллой». Если бы Трент сильно сдал, его уход воспринимался бы куда менее болезненно.

Опорный полузащитник: Фабиньо vs Райан Гравенберх

Фабиньо: 28 матчей, 2+3, 6 жёлтых

Гравенберх: 34 матча, 0+4, 5 жёлтых

Фабиньо Райан Гравенберх

Если бы это сравнение понадобилось год назад, бразилец выиграл бы за явным преимуществом. Гравенберх абсолютно потерялся при Клоппе и не выглядел подходящим для АПЛ футболистом. Стоило возглавить «Ливерпуль» его соотечественнику, как всё изменилось. Райан стал одним из главных открытий Премьер-лиги и незаменимым бойцом, проведя все 34 матча. Это уже больше, чем у Фабиньо в его чемпионском сезоне.

Статистика у «золотых» ливерпульских опорников схожая: Фабиньо чуть лучше отбирал (2,2 раза в среднем против 2), Гравенберх — больше перехватывает (1,75 в среднем против 1,2). Сложно определиться, кто же всё-таки круче – мы и не будем. Что один, что другой — в числе лучших опорников в мире. Лишь бы второй так же до 30 лет не подался на заработки в Саудовскую Аравию.

Центральный полузащитник: Джордан Хендерсон vs Алексис Мак Аллистер

Хендерсон: 30 матчей, 4+5, 2 жёлтые

Мак Аллистер: 33 матча, 5+4, 6 жёлтых

Джордан Хендерсон Алексис Мак Аллистер

До сих пор сложно поверить, как «Ливерпуль» умудрился забрать недавно приехавшего с победного ЧМ аргентинца всего за € 42 млн. Тот же Энцо Фернандес, для сравнения, обошёлся «Челси» практически в три раза дороже. Мак Аллистер универсален, одарён технически и безумно работоспособен. Индивидуально он точно сильнее Хендерсона. И всё же золотые сезоны они провели на одинаково крутом уровне.

По результативности у них примерное равенство. Да и по другим показателям — тоже. В пользу Алексиса общая точность передач (83,3% против 82,4%), количество ключевых пасов (1,51 в среднем против 0,96) и отборов (3,31 против 2,53). Но и Джордану есть чем козырнуть: перехватами (1,2 в среднем против 0,77), точностью длинных пасов (64,7% против 55,2%), созданными голевыми моментами (9 против 5).

Центральный полузащитник: Жоржиньо Вейналдум vs Доминик Собослаи

Вейналдум: 37 матчей, 4+0

Собослаи: 32 матча, 5+5, 6 жёлтых

Жоржиньо Вейналдум Доминик Собослаи

Слот отмечал, что хотел бы видеть от Собослаи лучшую результативность: «Доминик очень важен для нас. Он великолепно действует в прессинге, и в то же время нам ещё предстоит поработать с ним, чтобы он забивал больше голов и создавал больше моментов. Его показатели должны расти, но я доволен им. Уверен, он прибавит», — эти слова тренер произнёс в сентябре. Подействовало: предыдущие 3+2 венгр перебил в конце февраля. Интересно, а что бы тренер сказал про Вейналдума?

Жоржиньо удивителен тем, что за шесть лет в АПЛ получил только восемь жёлтых. Эталонный показатель для центрального полузащитника. В оборонительных действиях он смотрелся заметно сильнее Собослаи. Да и в атаке бывали сезоны, когда Жоржиньо достигал большего: чего только стоят 6+9 в дебютном за «Ливерпуль» сезоне и 11+6 ещё в «Ньюкасле». Доминик провёл сильный год — моментально вспоминаются 1+1 в матче с «Ман Сити». Недооценивать это нельзя.

Левый вингер: Садио Мане vs Луис Диас

Мане: 35 матчей, 18+7, 3 жёлтые

Диас: 33 матча, 12+5, 2 жёлтые

Садио Мане Луис Диас

На месте Диаса здесь вполне мог быть Гакпо. Нидерландец по ходу сезона как раз отвоёвывал у колумбийца место в старте. Вмешалась травма, и больше матчей всё-таки провёл Луис. Но в любом случае и он, и Коди проигрывают в сравнении с праймовым Мане. Их тройка с Салахом и Фирмино была эталонной. Станет ли преувеличением назвать её одной из лучших в истории? Вряд ли. Подкупал Мане и скромностью, пусть это сюда и не относится: «Почему я должен хотеть 10 «Феррари», 20 часов с бриллиантами или два личных самолёта? Что эти вещи сделают для меня или для мира?»

Диас улучшил показатели предыдущего сезона, когда у него набралось 8+5 в 37 матчах. И всё равно до Мане ему далеко. В марте Mundo Deportivo выдало инсайд, якобы Слот согласен отпустить Луиса. И новость не выглядит фейком. Да, колумбиец универсален и может сыграть в центре нападения, по праву считается лучшим в команде дриблёром. Однако незаменимым он так и не стал.

Правый вингер: Мохамед Салах vs Мохамед Салах

В сезоне-2019/2020: 34 матча, 19+10, 1 жёлтая

В сезоне-2024/2025: 34 матча, 28+18, 1 жёлтая

Тогда Сейчас

В июне Салаху исполнится 33 года. А он, как вино, с годами становится только лучше! Весь сезон Мохамед играл на фоне проблем с продлением контракта, но на нём это вообще не сказалось. 45 голевых действий за сезон АПЛ к концу апреля — это вообще как? Ранее такого в формате с 38 турами не добивался никто! Он с отрывом и лучший бомбардир, и лучший ассистент Премьер-лиги. Вот-вот падёт рекорд по голевым передачам Тьерри Анри и Кевина Де Брёйне (20), хотя раньше особой любовью к ассистам египтянин не отмечался.

Если бы не ранний вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов, Мохамед точно был бы главным претендентом на «Золотой мяч». В АПЛ же он однозначно король. В предыдущем чемпионском сезоне египтянин, несомненно, тоже был неудержим. И всё же не настолько. «Для себя я лучший игрок всех времён. Я не стану врать. Это то, что заставляет меня пахать и стараться быть лучшей версией себя», — говорил Салах четыре года назад. Мотивация работает!

Центральный нападающий: Роберто Фирмино vs Диогу Жота

Фирмино: 38 матчей, 9+8

Жота: 23 матча, 6+3, 2 жёлтые

Роберто Фирмино Диогу Жота

Здесь мог быть и Дарвин Нуньес. И здесь, как и в случае Гакпо и Диасом, решил перевес в игровом времени (1097 минут против 1008). Да и балл здесь всё равно, скорее всего, отойдёт Фирмино. Роберто никогда не считался забивным нападающим, за что подвергался критике. Зато был безумно полезен в командной игре и прокачивал статистику Мане с Салахом. Уходил на второй план, оставаясь героем в тени сенегальца с египтянином. Жота же вечно травмирован, да и, будучи здоровым, впечатляет редко.

Сложно представить, что главными козырями нападающего могут быть движение без мяча и оборонительные навыки. В случае с Фирмино так и есть. «Я считал его одним из лучших в Бундеслиге. Поэтому, когда увидел, что «Ливерпуль» подписал Фирмино, подумал: «Как им это удалось?» Многим игрокам приходится напоминать, что им нужно участвовать в игре без мяча и обороняться наравне с остальными. С Роберто такой проблемы нет и никогда не будет», — удивлялся Клопп.

Ближайший резерв в сезоне-2019/2020 vs ближайшего резерва в сезоне-2024/2025

Тогда Сейчас

Сюда среди старичков можно отнести Алекса Окслейд-Чемберлена (30 матчей, 4+1), Джеймса Милнера (22 матча, 2+2), Дивока Ориги (28 матчей, 4+1), Наби Кейта (18 матчей, 2+3), Адриана (11 матчей, 9 пропущенных) Деяна Ловрена (10 матчей, 0+1) и, пусть так и получилось из-за травмы, Жоэля Матипа (9 матчей, 1+0).

Среди новых чемпионов — Коди Гакпо (31 матч, 9+3), Дарвин Нуньес (26 матчей, 5+2), Кёртис Джонс (29 матчей, 3+3), Ватару Эндо (17 матчей), Конор Брэдли (15 матчей, 0+1), Константинос Цимикас (16 матчей, 0+1), Кивин Келлехер (10 матчей, 12 пропущенных).

В наборе первых выделяются игроки середины поля — Окслейд-Чемберлен и Милнер. В ростере вторых — атакующие Гакпо и Дарвин. Нет такого, что один резерв прямо заметно отличается по качеству от второго.

Какая команда всё-таки сильнее?

Если поддаться ностальгическим чувствам, можно подумать: тот «Ливерпуль» гораздо сильнее. Однако если сравнивать именно чемпионские сезоны в АПЛ, похоже, перевес не такой уж весомый. Не растеряй былую форму Робертсон, можно было бы вообще выйти на равенство. С чем согласны, с чем не согласны и кого всё же считаете более мощным? Голосуйте и пишите комментарии!

* В материале использована статистика порталов SofaScore и FBRef.