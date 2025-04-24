«Интеру» обрубили мечты о требле. «Милан» сенсационно вынес его из Кубка без шансов!

«Интер» и «Милан» сейчас — команды разного уровня. Первые лидируют в Серии А и скоро сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Вторые, скорее всего, уже никуда не сдвинутся с девятого места. Но миланское дерби существует вне рамок. С сентября команды ранее провели четыре встречи, и нерадзурри зацепили только две ничьих. Причём одну — на 90+3-й минуте.

В первом полуфинальном кубковом матче команды также расписали мировые 1:1. А в финал уверенно шагнул «Милан», прервав длительную серию «Интера» с домашними непоражениями и лишив его требла! Судя по происходившему в первом тайме, вопреки логике. Ещё и с разгромным счётом!

У «Интера» тяжеленный график, плюс пока не готов вернуться Тюрам, так что сегодня в старте вышли не самые часто играющие герои: Риера, Биссекк, де Врей, Аслани и Тареми. Ну а Сержиу Консейсау остался с не так давно выбранной схемой 3-4-3. Уокер при этом восстановился после травмы и всё равно не попал даже на лавку.

«Милан» подолгу держал мяч, однако в атаке у него вообще ничего не клеилось. Особенно показателен момент, когда Фофана с центра поля забросил вперёд — там из одноклубников не было вообще никого. Оцените статистику отборов — 14 на 1 к 35-й минуте. «Интер» без проблем перекусывал любое начинание «Милана».

Команда Индзаги действовала куда острее, порой заставляя соперников играть на вынос. Больше всего напрягали Меньяна крайние защитники: Димарко палил в перекладину, Дармиан выскакивал на ворота и чуть-чуть не попал в дальнюю шестёрку.

Маттео Дармиан Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Сильно не хватало Тюрама. Во время выпада «три в три» Тареми принял пас Мхитаряна, но вместо простого решения полез в обводку против троих. Неудачную, само собой. В другой ситуации иранец неловко обработал мяч в не самой сложной ситуации, и тот достался Томори. Однажды Мехди классно скинул головой на Лаутаро, однако тот с убойной позиции пробил в небеса.

«Милан» терпел, а потом взял и наказал «Интер» за расточительность. И использовал единственный шанс в первом тайме! Отвечающий за правую бровку Алехандро Хименес мягенько подал, а Йович перевисел Дармиана и чётко вонзил головой в левый угол. Де Врей повыше Маттео. Рядом его не оказалось — Стефан караулил пустоту.

Первый гол Йовича Фото: Кадр из трансляции

Нерадзурри продолжали переть вперёд. И всё равно закончили дебютную половину без гола. А в начале второй «Милан» был бодрее, и Йович отметился дублем! Первым с января 2024-го! Тео подал с углового, Лука воспользовался отскоком от Бареллы и метров с трёх не промазал. Знаете, сколько у серба было забитых мячей в нынешнем сезоне? Два! Просто взял и повторил такое же количество за одно дерби! Может, к нему присмотреться «Реалу»? Ах да…

Симоне Индзаги тут же совершил аж четверную рокировку, выпустив спасать положение Залевского, Чалханоглу, Фраттези и Арнаутовича. Тем не менее нерадзурри смутились из-за отставания и стали выглядеть слишком подавленно. На второй тайм вышла будто другая команда. Подсевшая физически и раздавленная двумя оплеухами.

Спасти в такой ситуации могли стандарты. Так, на 69-й минуте де Врей мощно заколачивал головой. Но Меньян среагировал и вытащил мяч с ленточки. В трансляцию то и дело попадали болельщики «Интера» с гримасой непонимания происходящего. Их эмоции понять нетрудно.

«Интер» — «Милан» Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

«Милан» сел в глухую оборону и не забывал вылетать в контрвыпады. Индзаги совсем отчаялся и разменял Дармиана на Корреа, перейдя на игру с тремя нападающими. И получив третий гол: Леау воспользовался свободным пространством и покатил на Рейндерса, который без сопротивления издевательски катнул в дальний угол. Это разгром! Кто в такое вообще мог поверить?! В перерыве казалось, что нерадзурри отыграются и сомнут парней Консейсау. Какое же заблуждение!

«Интер» не проигрывал в последнем 21 домашнем матче — Суперкубок в Саудовской Аравии не в счёт. «Милану» было плевать. В финале нужно сломить, скорее всего, «Болонью». Ну а «Роме» не позавидуешь — ей в воскресенье сопротивляться озлобленным чемпионам.