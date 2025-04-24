«Реал» попал в мясорубку в Хетафе. Чемпионская гонка жива благодаря чуду

«Реал» не хочет отставать от «Барселоны» в чемпионате перед очной встречей в финале Кубка Испании. Команда Карло Анчелотти тоже выиграла в этом туре – у «Хетафе». Отрыв «Барсы» остался прежним, четыре очка.

Анчелотти сделал большую ротацию, поменяв полкоманды после матча трёхдневной давности с «Атлетиком». Впереди кубковый финал с «Барселоной» (26 апреля), так что нужно распределять нагрузку. Впервые в этом сезоне Примеры место в основе получил Эндрик. Бразилец составил дуэт в атаке с соотечественником Винисиусом Жуниором, заняв место Мбаппе. Испанские инсайдеры писали, что Килиан уже мог бы сыграть, но не попал в заявку в качестве меры предосторожности.

Стычки Эндрика с центральным защитником «Хетафе» Дуарте были главными событиями дебюта игры. На первой же минуте португалец настолько жёстко встретил бразильца корпусом, что тому стало нехорошо. Вскоре прилетела «ответочка» от форварда – Дуарте потребовалась помощь врачей. Затем Домингуш ещё пару раз ронял юного оппонента на землю. Удивительно, что оба в итоге избежали жёлтых карточек. Вообще, грубоватый стиль поначалу помогал команде Хосе Бордаласа сдерживать «Реал».

Почти полтайма чемпион Испании не вскрывал оборону «Хетафе», которому очень непросто забить. Команда Бордаласа входила перед этим туром в топ-3 Примеры по пропущенным мячам. А вот хозяева соорудили пару моментов в первую четверть часа. Воспитанник «Реала» Майораль мог насолить своему бывшему клубу, когда бил головой после кросса с левого фланга. Однако в том эпизоде «сливочным» даже не потребовался сейв Куртуа – это был выстрел в молоко.

Потом класс «Реала» всё-таки перевесил. Гости создавали моменты и нанесли до перерыва 10 ударов, автором одного из которых (при всего лишь шести касаниях мяча за 45 минут) стал Эндрик. Бразилец разыграл двоечку с Вини и почти забил, но хозяев выручил капитан Джене – вынес мяч с линии. А автором единственного гола «Реала» в первом тайме стал Гюлер. Мадриды улетели в контратаку «пять в три» после стандарта «Хетафе», и, когда казалось, что момент уже упущен, Арда блестяще сыграл на подборе. Ушёл от соперника и зарядил из-за штрафной. Ах, турецкая сладость! Сотворив такую красоту, Гюлер заслужил поцелуй в ухо от Анчелотти. Кто там ещё думает, что итальянский тренер не любит свою молодую звезду?

Удар Арды Гюлера Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

В начале второго тайма «Хетафе» перестроился тактически. Видимо, по этой причине Бордалас не стал делать двойную замену в перерыве, а подождал до 50-й минуты. Игры разума. Хозяева перешли со схемы 5-4-1 на 4-4-2. Интересно, что тренер «Хетафе» решил бить «Реал» его же оружием – воспитанниками мадридского клуба. Напарником Майораля в линии атаки стал арендованный у «сливочных» уругваец Родригес. Рослый форвард чуть ли не первым касанием мог забить, но его удар заблокировали. Кстати, «Реал» уже защищался с новой парой центрбеков Тчуамени – Асенсио, поскольку Алаба отправился отдыхать.

«Хетафе» раскрывался, и команда Анчелотти получила свободное пространство. Тем не менее итальянский тренер убрал с поля шустрого Эндрика. Бразильский форвард, прямо скажем, не приблизил себя к основе – ничего сверхъестественного не показал. Да и Винисиус не доиграл до конца, присел на скамейку за 20 минут до конца. У Жуниора был неплохой шанс забить и ещё лучший стать автором голевой передачи – он пожадничал и загубил момент. Завершил матч с двумя ударами, тремя пасами под удар, тремя заработанными фолами и пятью обводками.

«Хетафе» даже с двумя реальными нападающими мало что создал до 90-й минуты. Хотя однажды должен был сравнивать счёт. Чемпион красиво выходил из-под прессинга, пытаясь поймать соперника в переходной фазе, а в итоге сам попал в ловушку при «переходе». После отбора хозяева организовали контрвыпад, Майораль поделился мячом с Арамбарри, а тот бил из убойной позиции. Мауро простил «Реал». В концовке было много эмоций. В компенсированное время «сливочные» остались вдесятером – Камавинга травмировался, но замены у Анчелотти закончились. В большинстве «Хетафе» надавил и едва не спасся. Ничью отменил парой сейвов Куртуа, не давший забить в последней атаке Родригесу. Тяжелейшая победа «Реала»!