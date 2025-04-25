Бомбардиры «Спартака» и ЦСКА перестали забивать. Что случилось с Угальде и Мусаевым?

Матч «Спартак» — ЦСКА если не главный весной в чемпионате России, то точно особенный. Раньше за победу над принципиальным соперником в дерби болельщики прощали, может, и не всё, но очень многое. Однако к битве друг с другом команды Деяна Станковича и Марко Николича подходят на фоне кризиса своих лучших бомбардиров первой части сезона. Угальде, разрывавший всех в ноябре-декабре, не забивает уже на протяжении шести туров. Мусаев – единственный нападающий армейцев с голами в РПЛ до зимнего перерыва – «молчит» семь туров. Что случилось со снайперами красно-белых и красно-синих? Попробуем разобраться.

Манфред Угальде: статистика костариканца ухудшилась весной в разы

Угальде стал лучшим бомбардиром первой части сезона РПЛ, наколотив 15 мячей. В первом туре 2025-го тоже забил – победный гол в ворота «Оренбурга». Казалось, голеадор «Спартака» сохранит взятый осенью темп. Однако с начала марта костариканец словно вернулся на год назад — в весну 2024-го, когда ни разу не отличился в 12 матчах после перехода в московский клуб. Тогда на фоне длительной сухой серии его трансфер посчитали провалом. Потом Угальде доказал, что это не так, однако теперь опять «завис».

Если ориентироваться на статистику сайта WhoScored, то в первой части нынешнего сезона РПЛ Манфред в среднем за 90 минут игры наносил 3,8 удара по воротам и 1,8 удара в створ. Совершал 40,1 касания мяча, а в штрафной соперника – 6,8. Цифры, безусловно, хорошие для нападающего. В некоторых матчах Угальде превосходил свой средний показатель. Например, лучшими по ударам стали для него игры с «Химками» и «Локомотивом» (по семь) в начале второго круга, по попаданиям в створ – с тем же «Локомотивом» (5). Чаще всего он встречался с мячом в выездном матче с «Краснодаром» (56 раз), а в штрафной – с «Химками» (15).

Мнение, что весной костариканец переживает спад, подтверждает статистика второй части сезон РПЛ. Угальде очень мощно просел по цифрам! В 2025 году он в среднем за 90 минут игры наносит всего 1,4 удара по воротам, а в створ – 0,4. Основные показатели ухудшились в три-четыре раза. Манфред стал реже встречаться с мячом – 33,3 касания, в том числе в штрафной соперника (3,8).

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучшим с точки зрения ударной активности стал для Угальде матч с «Рубином» (4). По встречам с мячом – с «Зенитом» (44), а по касаниям в чужой штрафной – с «Ахматом» (6). Но знаете, когда в последний раз Манфред бил по воротам? 16 марта – в тот день нападающий нанёс свой единственный и неточный удар с «Зенитом». После этого – ничего уже четыре тура. Пусть даже с «Ростовом» и махачкалинским «Динамо» он провёл на поле всего по полчаса.

Очевидно, что Деяну Станковичу пока не удалось решить проблему, о которой говорилось после трансфера Ливая Гарсии – совместить на поле самого дорогого новичка в истории «Спартака» и костариканца так, чтобы не пострадала эффективность кого-либо из них. Они вместе сыграли пять минут с «Оренбургом», 45 – с «Рубином» и 71 – с «Ахматом». За это время «Спартак» не забил ни разу. Правда, затем за 15 минут пребывания на поле обоих во встрече с «Ростовом» красно-белые положили два мяча, а за 36 минут с «Акроном» – ещё один. Но ни Угальде, ни Гарсия не отличались, когда играли вместе. Тринидадец пока вообще с нулём голов в «Спартаке». Его трудная адаптация напоминает адаптацию Манфреда в 2024 году. Хотя Угальде стоит занести в актив пенальти, заработанный на последних минутах матча в Самаре.

Помня о том, за какие рекордные деньги куплен Гарсия, Станкович не может не выпускать его на поле и не давать шансов. Поэтому неудивительно, что даже без голов Ливай уже трижды получал место в основе в РПЛ. А Угальде – дважды выпадал из стартового состава. Понятно, что это не добавляет костариканцу мотивации и куража. Если ставить Гарсию центрфорвардом, то, наверное, нет смысла сдвигать Манфреда на фланг или в глубину, ведь в этом случае, как показала практика, КПД костариканца заметно снижается.

Валерий Кечинов экс-нападающий «Спартака» «Гарсия ещё не до конца освоился, не до конца стал основным футболистом, к его игре остаётся очень много вопросов, и время на адаптацию ещё нужно. Возможно, Станкович выпустил его в основе, потому что надо же использовать такую дорогую покупку. Но не надо забывать, что Угальде – лучший бомбардир РПЛ, у него идёт игра, и оставлять такого футболиста в запасе, наверное, большая роскошь».

Возможно, на мотивации Угальде отразились какие-то иные факторы. Например, Манфред мог расстроиться, что в зимнее окно не состоялся его трансфер в топ-лигу, либо, наоборот, бережётся перед летним трансфером – Фабрицио Романо писал об интересе к спартаковцу «ПСЖ» и «Монако» с прицелом на межсезонье. Хоть тут и видна рекламная кампания агента, однако даже такая «мелочь», как переговоры о продлении контракта, способна отразиться на игре футболиста. Но главное – никакая статистика не ответит на вопросы о внутреннем состоянии игрока.

Тамерлан Мусаев: спад нападающего ЦСКА проще объяснить нефартом, чем цифрами

Мусаев в первой части сезона РПЛ положил семь мячей. Выглядел настолько солидно, что получил приглашение в сборную России и дебютировал за неё. В зимний отпуск ушёл в приподнятом настроении – в последнем матче года забил «Факелу» победный гол.

Казалось, затеянная Марко Николичем на зимних сборах перестройка пойдёт на пользу Мусаеву и другим нападающим ЦСКА. Тренер стал использовать более атакующую схему – уже не с одним форвардом, а с двумя и с «десяткой» под ними в «ромбе». Действительно, коллеги Тамерлана по амплуа стали наконец забивать. Весной в РПЛ уже по два раза отличились Сауль Гуарирапа и Секу Койта, один раз – новоиспечённый нападающий Кирилл Глебов. Только вот Мусаев неожиданно перестал находить чужие ворота.

Тамерлан Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не исключено, что новая тактическая схема в некоторой степени ограничивает Тамерлана. Если при схеме 3-4-2-1 игра в атаке фактически сводилась к доставке мяча на единственного нападающего, то теперь надо делить мяч и какие-то зоны у чужой штрафной с напарником. И всё же это трудно считать объяснением полного отсутствия голов у Мусаева.

В первой части сезона РПЛ бомбардир ЦСКА наносил 2,6 удара в среднем за 90 минут игры, а в створ – 1,4 удара. Совершал 35,0 касания мяча. В штрафной соперника – 4,6. В некоторых матчах превосходил свою норму. Например, во встрече с «Акроном» нанёс семь ударов, с «Оренбургом» трижды попал в створ, с махачкалинским «Динамо» 47 раз встретился с мячом, а с «Химками» сделал 11 касаний в чужой штрафной.

А что же во второй части сезона? Хуже после перехода на новую тактическую схему точно не стало. Почти все статистические показатели чуть-чуть улучшились. В 2025 году у Мусаева 2,7 удара в среднем за 90 минут, 1,7 попадания в створ и 6,3 касания в штрафной. Разве что в целом Тамерлан стал немного меньше встречаться с мячом – 33,7 раза. Матч с «Крыльями Советов» в прошедшем туре оказался лучшим для Мусаева весной по ударам (4), попаданиям в створ (4) и касаниям в штрафной (9).

Так или иначе, видимых причин для снижения результативности просто нет! Можно было бы связать спад Мусаева с игрой в Рамадан, но год назад после перехода в ЦСКА это не мешало Тамерлану забивать. Впрочем, Игорь Шалимов, ещё будучи экспертом, а не тренером «Факела», рассуждал в марте после кубковой встречи армейцев с московским «Динамо» о проблемах адаптации Мусаева к новой схеме.

Игорь Шалимов главный тренер «Факела» «У ЦСКА вновь «ромб», но видно, что это пока тяжело форвардам – много приходится играть спиной к воротам, и оба – Мусаев и Койта — неразворотливы настолько, чтобы принять мяч, развернуться и быстро ударить».

К слову, у Мусаева, как и у Угальде, появился новый конкурент в линии атаки – лучший бомбардир чемпионата Бразилии Алеррандро. Но Николич, в отличие от Станковича, придержал своего зимнего новичка. Алеррандро сыграл пока в три раза меньше в РПЛ, чем Гарсия. До середины апреля лишь дважды вышел на замену, проведя на поле символические 10 минут, и только в двух последних турах получил место в основе. Да и трансфер Алеррандро «компенсировался» появлением второго места для нападающего в схеме 4-4-2.

Если судить по цифрам, то напрашивается вывод, что Мусаеву проще выйти из кризиса, чем Угальде. С другой стороны, костариканец в последнем туре РПЛ сделал своё дело – заработал пенальти. Матч «Спартак» – ЦСКА, возможно, будет поворотным моментом для обоих, ведь в дерби оживают даже те, на ком ставят крест.