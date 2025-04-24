Лучший спорт 25 апреля: Кучеров и Капризов в Кубке Стэнли, «ПСЖ» Сафонова в Лиге 1, ЦСКА — «Нижний Новгород» — в Единой лиге. Не пропустите!

Топ-матчи пятницы: «Динамо» Мх — «Краснодар», Рублёв и Медведев в Мадриде и плей-офф НБА

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

Интрига: как будет развиваться южное дерби НХЛ?

В прошлом году будущие чемпионы НХЛ максимально плотно играли с Никитой Кучеровым: лидер атак остался без кислорода, а помочь ему было некому. «Молнии» в этом году смогли усилить глубину атаки, однако травмы снова подкосили «Тампу», которая заканчивала первый матч плей-офф с 10 форвардами. Увидим ли мы повтор прошлогоднего сценария?

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: сможет ли команда Капризова стать сенсацией плей-офф?

«Миннесота» казалась явным аутсайдером этой серии с учётом того, в какой форме клуб подошёл к концу сезона. Однако во второй игре в Вегасе яркий перформанс выдали Кирилл Капризов и Мэтт Болди, в чем им немного помог проваливший игру защитник «рыцарей» Ши Теодор. Теперь на стороне «дикарей» будут одни из самых страстных болельщиков НХЛ и эмоциональный подъём после уверенной победы.

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, третий матч

Интрига: «парусники» не упадут в грязь лицом перед своими болельщиками?

Серия переехала в Лос-Анджелес, где «Клипперс» впервые на своей новой арене будет играть в плей-офф. Второй матч показал, что «парусники» готовы к битве с невероятным Николой Йокичем. Правда, для этого Каваю Леонарду понадобилось набрать 39 очков! Удастся ли повторить свой успех уже на домашнем паркете?

🎾 13:30*: Даниил Медведев (Россия, 9) — Ласло Джере (Сербия), Мадрид, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев начнёт «Мастерс» в Мадриде?

Даниил Медведев не слишком любит грунт, но именно на этом покрытии он завоевал свой последний на данный момент титул — «Мастерс» в Риме в сезоне-2023. Год назад Медведев дошёл до четвертьфинала Мадрида, и пока это его личный рекорд в столице Испании. В этот раз Даниил начнёт турнир матчем второго круга с сербом Ласло Джере. В личных встречах счёт 2-1 в пользу россиянина.

⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Краснодар», РПЛ, 26-й тур

Интрига: махачкалинцы притормозят лидеров?

«Краснодар» мчит к первому в истории чемпионству. В РПЛ осталось провести каких-то пять туров, так что развязка вот-вот настанет. И новичок Премьер-Лиги вполне в состоянии её испортить. В первом круге он прибыл в Краснодар и увёз оттуда ничью (1:1), причём до концовки футбол был примерно равным. А кто не так давно побеждал «Спартак»? Кто громил «Химки» и «Крылья Советов»? Верно, махачкалинское «Динамо». Оно ещё не обеспечило себе 100-процентное спасение, поэтому сдаваться точно не планирует.

🏀 19:30: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», Единая лига, 1/4 финала, второй матч

Интрига: нижегородцы покажут зубы?

В первом матче ЦСКА разгромил «Пари НН» со счётом 114:83. Нижегородцы всегда славились своей обороной, но армейцы сыграли на запредельном уровне, набирая очки со всех дистанций. Если подопечные Сергея Козина хотят побороться за победу, необходимо прибавлять. Смогут ли гости проявить себя или поедут домой со счётом 0-2?

🎾 21:00*: Гаэль Монфис (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 7), Мадрид, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Рублёв начнёт защиту титула в Мадриде?

Год назад Андрей Рублёв завоевал титул на «Мастерсе» в Мадриде, так что в этот раз ему крайне важно как можно дальше пройти по сетке. По итогам турнира Рублёв может как остаться в топ-10, так и выпасть из неё — и даже покинуть топ-20. Первый соперник Андрея в Мадриде — 38-летний француз Гаэль Монфис. Россиянин совсем недавно обыграл Монфиса, на «Мастерсе» в Монте-Карло (6:4, 7:6 (7:2)), и ведёт в личных встречах со счётом 3-1.

🏀 21:30: «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид, Евролига, 1/4 финала, второй матч

Интрига: у испанского гранда большие проблемы?

«Олимпиакос» со старта показал сопернику, что церемониться с ним не готов. Мадридский «Реал» уступил в первой половине со счётом 29:47, так и не сумев вернуться полностью в игру. Лучшая команда регулярного чемпионата хлопнула по носу испанскому гранду, «сливочные» заведутся после такого?

⚽️ 21:45: «ПСЖ» — «Ницца», Лига 1, 31-й тур

Интрига: новая встреча и новый «сухарь» Сафонова?

Матвей Сафонов за практически весь сезон в Париже не стал основным. Оно и понятно, эту роль прочно застолбил ДжиДжи Доннарумма. Тем не менее практикой российский вратарь не обделён. Он провёл 15 матчей. Почему бы в пятницу не состояться 16-му? У «ПСЖ» намечается полуфинал Лиги чемпионов, да и чемпионат Франции уже покорён. Можно спокойно давать практику футболистам второй волны, пока первая готовится нахлынуть на «Арсенал». 11 пропущенных мячей, шесть «сухих» встреч. Было бы неплохо и сыграть, и данное соотношение поправить на 11/7.