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Расписание спортивных матчей 25 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: «Динамо» Мх — «Краснодар», Рублёв и Медведев в Мадриде и плей-офф НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 25 апреля: Кучеров и Капризов в Кубке Стэнли, «ПСЖ» Сафонова в Лиге 1, ЦСКА — «Нижний Новгород» — в Единой лиге. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как будет развиваться южное дерби НХЛ?

В прошлом году будущие чемпионы НХЛ максимально плотно играли с Никитой Кучеровым: лидер атак остался без кислорода, а помочь ему было некому. «Молнии» в этом году смогли усилить глубину атаки, однако травмы снова подкосили «Тампу», которая заканчивала первый матч плей-офф с 10 форвардами. Увидим ли мы повтор прошлогоднего сценария?

Статистика плей-офф НХЛ
В первой встрече Ткачук дважды поиздевался над Василевским:
Грандиозное возвращение Ткачука! Оформил дубль, дважды поиздевавшись над Василевским
Грандиозное возвращение Ткачука! Оформил дубль, дважды поиздевавшись над Василевским

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли команда Капризова стать сенсацией плей-офф?

«Миннесота» казалась явным аутсайдером этой серии с учётом того, в какой форме клуб подошёл к концу сезона. Однако во второй игре в Вегасе яркий перформанс выдали Кирилл Капризов и Мэтт Болди, в чем им немного помог проваливший игру защитник «рыцарей» Ши Теодор. Теперь на стороне «дикарей» будут одни из самых страстных болельщиков НХЛ и эмоциональный подъём после уверенной победы.

Статистика плей-офф НХЛ
Обзор второго матча серии:
Капризов — волшебник! Набрал три очка и установил два рекорда франшизы
Капризов — волшебник! Набрал три очка и установил два рекорда франшизы

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «парусники» не упадут в грязь лицом перед своими болельщиками?

Серия переехала в Лос-Анджелес, где «Клипперс» впервые на своей новой арене будет играть в плей-офф. Второй матч показал, что «парусники» готовы к битве с невероятным Николой Йокичем. Правда, для этого Каваю Леонарду понадобилось набрать 39 очков! Удастся ли повторить свой успех уже на домашнем паркете?

Статистика плей-офф НБА
Невероятный матч от Кавая!
Йокич выдохся, а его соперник — нет. И да, игроки чуть не устроили драку на паркете
Видео
Йокич выдохся, а его соперник — нет. И да, игроки чуть не устроили драку на паркете

🎾 13:30*: Даниил Медведев (Россия, 9) — Ласло Джере (Сербия), Мадрид, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 13:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере

Интрига: как Медведев начнёт «Мастерс» в Мадриде?

Даниил Медведев не слишком любит грунт, но именно на этом покрытии он завоевал свой последний на данный момент титул — «Мастерс» в Риме в сезоне-2023. Год назад Медведев дошёл до четвертьфинала Мадрида, и пока это его личный рекорд в столице Испании. В этот раз Даниил начнёт турнир матчем второго круга с сербом Ласло Джере. В личных встречах счёт 2-1 в пользу россиянина.

Мадрид-2025. Мужчины. Турнирная сетка
Вот что говорил Медведев перед турниром:
«На 100% где-то рядом от своего уровня». Откровения Медведева перед «Мастерсом» в Мадриде
Эксклюзив
«На 100% где-то рядом от своего уровня». Откровения Медведева перед «Мастерсом» в Мадриде

⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Краснодар», РПЛ, 26-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: махачкалинцы притормозят лидеров?

«Краснодар» мчит к первому в истории чемпионству. В РПЛ осталось провести каких-то пять туров, так что развязка вот-вот настанет. И новичок Премьер-Лиги вполне в состоянии её испортить. В первом круге он прибыл в Краснодар и увёз оттуда ничью (1:1), причём до концовки футбол был примерно равным. А кто не так давно побеждал «Спартак»? Кто громил «Химки» и «Крылья Советов»? Верно, махачкалинское «Динамо». Оно ещё не обеспечило себе 100-процентное спасение, поэтому сдаваться точно не планирует.

Турнирная таблица РПЛ
Лучшие бомбардиры в истории каждого клуба РПЛ. Угадаете сразу, кто у краснодарцев?
Лучшие бомбардиры в российской истории клубов РПЛ. Ностальгируем и удивляемся
Лучшие бомбардиры в российской истории клубов РПЛ. Ностальгируем и удивляемся

🏀 19:30: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», Единая лига, 1/4 финала, второй матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: нижегородцы покажут зубы?

В первом матче ЦСКА разгромил «Пари НН» со счётом 114:83. Нижегородцы всегда славились своей обороной, но армейцы сыграли на запредельном уровне, набирая очки со всех дистанций. Если подопечные Сергея Козина хотят побороться за победу, необходимо прибавлять. Смогут ли гости проявить себя или поедут домой со счётом 0-2?

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Обзор первого матча:
Клубы из топ-4 громят всех в плей-офф Единой лиги. А в чём был смысл регулярки?
Клубы из топ-4 громят всех в плей-офф Единой лиги. А в чём был смысл регулярки?

🎾 21:00*: Гаэль Монфис (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 7), Мадрид, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: как Рублёв начнёт защиту титула в Мадриде?

Год назад Андрей Рублёв завоевал титул на «Мастерсе» в Мадриде, так что в этот раз ему крайне важно как можно дальше пройти по сетке. По итогам турнира Рублёв может как остаться в топ-10, так и выпасть из неё — и даже покинуть топ-20. Первый соперник Андрея в Мадриде — 38-летний француз Гаэль Монфис. Россиянин совсем недавно обыграл Монфиса, на «Мастерсе» в Монте-Карло (6:4, 7:6 (7:2)), и ведёт в личных встречах со счётом 3-1.

Мадрид-2025. Мужчины. Турнирная сетка
Все рейтинговые расклады в отношении Рублёва и Медведева:
Рублёв может стать 21-м после Мадрида, а Медведев — покинуть топ-10. Рейтинговые расклады
Рублёв может стать 21-м после Мадрида, а Медведев — покинуть топ-10. Рейтинговые расклады

🏀 21:30: «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид, Евролига, 1/4 финала, второй матч

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у испанского гранда большие проблемы?

«Олимпиакос» со старта показал сопернику, что церемониться с ним не готов. Мадридский «Реал» уступил в первой половине со счётом 29:47, так и не сумев вернуться полностью в игру. Лучшая команда регулярного чемпионата хлопнула по носу испанскому гранду, «сливочные» заведутся после такого?

Статистика плей-офф Евролиги
Анонс плей-офф:
Нас ждёт самый огненный финал в истории? Превью плей-офф Евролиги
Нас ждёт самый огненный финал в истории? Превью плей-офф Евролиги

⚽️ 21:45: «ПСЖ» — «Ницца», Лига 1, 31-й тур

Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ницца
Ницца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: новая встреча и новый «сухарь» Сафонова?

Матвей Сафонов за практически весь сезон в Париже не стал основным. Оно и понятно, эту роль прочно застолбил ДжиДжи Доннарумма. Тем не менее практикой российский вратарь не обделён. Он провёл 15 матчей. Почему бы в пятницу не состояться 16-му? У «ПСЖ» намечается полуфинал Лиги чемпионов, да и чемпионат Франции уже покорён. Можно спокойно давать практику футболистам второй волны, пока первая готовится нахлынуть на «Арсенал». 11 пропущенных мячей, шесть «сухих» встреч. Было бы неплохо и сыграть, и данное соотношение поправить на 11/7.

Турнирная таблица Лиги 1
Матвей претендует сразу на четыре трофея? Такое вообще бывало у россиян?
Сафонов идёт за четырьмя трофеями в первый сезон в Европе. С россиянами такое вообще было?
Сафонов идёт за четырьмя трофеями в первый сезон в Европе. С россиянами такое вообще было?
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Новости. Футбол
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