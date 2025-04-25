У «Динамо» — новый герой. Абсолютная феерия весной!

Ярослав Гладышев из игрока полуротации превратился в важнейшего футболиста в новой системе Марцела Лички. Той самой, которую он вынужден строить после травмы Константина Тюкавина. Там не всегда есть центральный нападающий, зато есть куча атакующих полузащитников, которые постоянно меняются позициями. Один из ключевых футболистов в этой схеме именно Гладышев, который весной оформил наибольшее количество результативных действий в команде – 4+3 за семь матчей. Хотя едва ли ещё осенью от него ожидали такого прогресса.

Гладышев мог уйти из «Динамо» летом 2024-го. Его не отпустил Личка

Вообще, у Гладышева не самая простая история в команде. Ведь 21-летний атакующий полузащитник дебютировал ещё в 2021 году – да, именно в тот период, когда Сандро Шварц решил испробовать чуть ли не всю талантливую местную молодёжь. Так что 22 октября 2021-го совсем юный парнишка выбежал на поле в игре с «Химками» и попытался не затеряться. Выходило не особо: Ярослав на фоне Тюкавина или Захаряна казался слегка чужеродным. Получал куда меньше игрового времени и, как следствие, похвалы от общественности. Да, его считали талантом, но скорее второго эшелона. Всё внимание было отдано Захаряну, который на тот момент действительно этого заслуживал.

Что в такой ситуации делать? Стандартный путь – аренда или полноценный трансфер. За той самой игровой практикой, чтобы подтвердить свои амбиции не только на словах экспертов, но и на деле. И если штудировать новостные ленты сайтов, на Ярослава всегда был спрос. Даже после первого сезона, в котором он провёл всего семь матчей (и, как правило, выходил ближе к 80-й минуте). Но если учитывать, что это было то самое «Динамо», которое так нравилось общественности и реально конкурировало с «Зенитом», к каждому игроку был интерес.

Ярослав Гладышев в матче за «Динамо» в 2021 году Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Шварц ушёл, а его сменил Славиша Йокановича. Серб хоть со стороны и выглядел консерватором (достаточно вспомнить стиль футбола, который он ставил команде), но тем не менее продолжил выбранную клубную стратегию. И также верил в молодых. А Гладышев стал получать ещё больше игрового времени. В сезоне-2022/2023 – уже 26 матчей. Да, всего семь в стартовом составе, однако уже более привлекательная статистика – 5+2. Некоторые игроки атаки не способны на такое, даже имея куда больше минут на поле.

Похоже, смысла менять решение предшественников уже у Лички действительно не было. Гладышев был солидным игроком ротации, готовым в любой момент усилить игру. Самого футболиста эта роль тоже полностью устраивала. Однако едва ли он ожидал, что в первом сезоне при Марцеле его ждёт такое резкое сокращение игрового времени. Всего 14 матчей, при том что не было травм или чего-то подобного. Так что разговоры летом 2024-го об аренде действительно были логичными. Но тут в публичное пространство вышел сам Личка и заявил, что Ярослав в новом сезоне ему нужен. Так что «Крылья Советов», конечно, заслуживают уважения, однако там он не окажется. И тренер оказался прав.

Сейчас у Гладышева 23 матча в сезоне. Личка доволен выбором

Россиянину частично повезло. Ведь Карраскаль приехал в расположение «Динамо» только к середине августа из-за Кубка Америки, так что у Ярослава с самого начала сезона появилась возможность показать, чего он по-настоящему стоит. И Гладышев не стал откладывать всё это на потом, оформив в первых трёх матчах 2+1. Естественно, после такого было бы очень странно отправлять игрока в запас. Жертвой прогресса оказался скорее Нгамалё, который стал получать меньше игрового времени, наблюдая за тройкой атакующих полузащитников – Гладышев — Карраскаль — Бителло со скамейки.

Ярослав Гладышев и Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полное доверие не появилось сразу. До зимней паузы у россиянина хоть и набралось 16 матчей, однако только девять – в стартовом составе. Уже большое развитие, но не оптимальное. Поворотным же моментом в карьере игрока стала травма Константина Тюкавина, ведь затем последовала перестройка атакующей линии от Лички. Роль центрального нападающего нивелировалась, туда стали отправляться все. Ситуативно оказывался и Гладышев, став лучшим игроком команды в весенней части.

Это подтверждают и цифры, которые мы привели выше. Одновременно ушёл интерес и клубов из второй части таблицы: все понимают – в нынешней ситуации «Динамо» точно не отпустит одного из важнейших игроков команды. Контракт Ярослава действует до лета 2026 года, но, кажется, в скором времени он будет продлён.