10 неочевидных интриг дерби «Спартак» — ЦСКА

Прервёт ли ЦСКА свою грустную серию с красно-белыми? Помазун выйдет против бывших? Роша снова удалится? И, наконец, что там по снегу?

Матчи «Спартака» и ЦСКА – всегда особенное событие. Да, мы повторяем это перед каждым дерби. Потому что эти игры получаются яркими и событийными вне зависимости от каких-то внешних факторов, мест в таблице и настроения внутри команд. Пускай в последние годы обе команды далеки от борьбы за чемпионство, однако в этом сезоне они остаются среди преследователей «Краснодара», имея не только математические, но и реальные шансы остаться в гонке как минимум ещё на несколько туров.

Однако интриг хватает и помимо этого. Собрали их вместе, чтобы усилить всеобщее ожидание от игры.

Суперсерия ЦСКА продолжится?

Команда Марко Николича ни разу не проиграла в весенней части сезона. В первом матче была ничья с «Зенитом», а потом – пять побед подряд. Всего с двумя пропущенными мячами. Сразу появились ассоциации с прошлым: когда сербский тренер устроил аналогичную игровую революцию в «Локо», то весной железнодорожники побеждали вообще на протяжении восьми встреч. А кто-то вспоминал чемпионскую команду Слуцкого. Логично, что в какой-то момент о ЦСКА даже заговорили как о претенденте на золото, но потом – встреча с «Крыльями» и обидная ничья. При этом серия без поражений продолжается. И нельзя сказать, что в каком-то из матчей ЦСКА был к нему близок. А что будет в субботу?

Дерби с чемпионской интригой?

В последние годы дерби «Спартак» — ЦСКА особо ничего не решало. Если мы говорим именно о борьбе за чемпионство. Понятно, что до европейского бана интриг в этом плане было побольше, но они есть и сейчас – ведь ближайший матч действительно может напрямую повлиять на гонку. Расклад простой: если «Спартак» проиграет, то отстанет от «Краснодара» минимум на пять очков (пока неизвестно, сколько очков наберут «быки» в Махачкале). За четыре тура до конца. Объективно – отыграть такое почти невозможно.

А вот если команда Станковича победит, то, наоборот, окончательно отцепит от погони ЦСКА и сама продолжит её. Ведь у «Зенита» тоже непростой матч в Москве – с «Динамо». Таких важных противостояний «Спартака» с ЦСКА мы точно заждались.

Сможет ли ЦСКА победить «Спартак» впервые за три года?

У ЦСКА давно не складываются матчи со «Спартаком» – в последний раз красно-синие побеждали соперника аж в феврале 2022 года. После этого – три поражения в дерби и три ничьих. Такой вот неприятный баланс. Для полноты картины – в момент последней победы за команду забивали Зайнутдинов и Языджи, а рулил процессом Алексей Березуцкий. Представляете, как это было давно?

Юсуф Языджи после гола «Спартаку» Фото: РИА Новости

А кто будет забивать?

Неожиданно кризис лучших бомбардиров случился у обеих команд. Угальде и Мусаев были одними из лучших в первой части сезона по результативности в принципе, но во второй всё это ушло. Простой факт: у нападающего «Спартака» один гол после возобновления сезона, а у форварда ЦСКА – 0. Вероятно, именно поэтому случилось неизбежное: начиная с марта они оба уже дважды оставались в запасе. Не самый позитивный знак.

При этом едва ли кто-то удивится, если и Угальде, и Мусаев окажутся в стартовом составе. И даже забьют. На то оно и дерби.

Или, может, Станкович поверит в Гарсию?

Ещё одна интрига – оставит ли главный тренер «Спартака» в основе самого дорогого футболиста зимнего трансферного окна? Ливай Гарсия выходил в старте в трёх из четырёх последних матчей. Но есть одна проблема – ни одного результативного действия. А нередко с ним на поле возникали проблемы: достаточно вспомнить первый тайм с «Акроном» или мучения в Грозном (хотя там ему просто не повезло с перекладиной). Понятно, что Гарсия адаптируется к лиге, к стилю игры. Да, мы видим – парень способен быть более полезным. Вот только рискнёт ли Станкович поставить его в стартовый состав на дерби – пока непонятно.

Справится ли «Спартак» с «ромбом»?

Это пока проблема для всех соперников ЦСКА. При этом трудно сказать, что «ромб» сильно помогает в той же атаке. Пока ощущения обратные – в первую очередь он добавляет структуры в обороне: в том числе поэтому у команды всего три пропущенных гола в весенней части. А теперь этот самый «ромб» попытается сломать, возможно, лучшая полузащита РПЛ – Умяров, Мартинс и Барко. Да, ещё год назад сложно было представить, что конфигурация будет именно такой. Но спорить с её эффективностью трудно. Так что нас действительно ждёт серьёзное противостояние в центре поля.

«Спартак» выпустит Помазуна?

Клуб держит в секрете состояние здоровья Александра Максименко. Это логично: наверняка хочет удивить соперника. Основной вратарь «Спартака» пропустил матч с «Акроном» из-за повреждения, и неизвестно, насколько оно окажется серьёзным. Если снова выйдет Помазун – это особенно интересно, ведь ещё несколько месяцев назад он был игроком ЦСКА. От Марко Николича же вряд ли стоит ожидать вратарских экспериментов. Хотя не так давно против «Оренбурга» неожиданно вышел Владислав Тороп. Но едва ли подобное повторится в субботу – в прошлые выходные с «Крыльями Советов» играл Акинфеев.

Илья Помазун Фото: spartak.com

Пойдёт ли апрельский снег?

Прогноз на субботу меняется интенсивно: изначально сообщалось, что температура и вовсе может опуститься до 0°С и ниже, а к ней добавится мокрый снег. Но чем ближе тот самый день, тем становится легче: сейчас синоптики прогнозируют небольшой плюс, пусть он и будет ощущаться как небольшой минус. И главное – отсутствие осадков. Понятно, что всё ещё не раз может измениться, однако весеннее дерби со снегом – это будет что-то действительно неожиданное.

Дерби не помешает дружбе?

Известный факт: Станкович и Николич в очень тёплых отношениях. Знают друг друга с детства, так как жили почти в одном доме. Так что конкретные матчи вряд ли способны испортить дружбу, которая длится уже больше 30 лет. Когда команды встречались в первом круге (а «Спартак» победил 2:0), отношения тренеров были максимально уважительными и корректными. Никто не сыпал оскорблениями вне зависимости от настроения. Тенденция продолжится?

Босс ЦСКА уверен, что да: Николич: у нас со Станковичем очень хорошие отношения — так есть перед дерби и будет после

Справится ли Левников с эмоциями и Рошей?

На дерби назначен судья из Петербурга. И, естественно, это уже вызывает пересуды в болельщицких кругах. Хотя трудно и отрицать: в последнее время Кирилл действительно работает без явных ошибок, поэтому выбор руководителей судей понятен. Другой момент, что ему, как и любому судье, будет тяжело – матч наверняка окажется эмоциональным, а с этим самым аспектом не всегда справлялись его коллеги.

Вспомните хотя бы первый круг, где кулаками активно махал Роша, который потом получил трёхматчевую дисквалификацию. А до этого было дерби, закончившееся скандалом из-за жеста Соболева в адрес того же Роши. До такого лучше не доводить. Хотя защитника ЦСКА едва ли кто-то остановит.