Жёсткие выезды «Краснодара» с «Зенитом», ключевое дерби «Спартак» — ЦСКА. Интриги тура РПЛ

А ещё матч жизни Гончаренко и «Ахмата» — уикенд будет огненным! А кто «повис» на жёлтых карточках?

В сезоне РПЛ командам осталось провести по пять решающих встреч. Интриги живы везде: и в верхней части таблицы, и в нижней. А вот какие подготовил конкретно 26-й тур.

В пятницу состоится единственная встреча — в Каспийске сойдутся махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Повлияют ли дагестанцы на чемпионскую гонку? С учётом 0:0 в первом круге, вполне вероятно. Новички РПЛ две трети матча играли с призёрами прошлого сезона абсолютно на равных. Да, потом силы у них закончились, и всё же краснодарцы так и не забили. Да и в целом «Динамо» на ходу: уступили в гостях у сверхмотивированного «Оренбурга», но перед этим разобрались со «Спартаком» и «Химками».

Именно на выезде «Краснодар» чаще теряет очки: на семь побед приходятся четыре ничьих и поражение. Новая потеря способна лишить команду лидерства — если «Зенит» победит московское «Динамо». С учётом короткой обоймы нельзя забывать и о возможных потерях: ещё одна карточка приведёт к дисквалификации Петрова, Гонсалеса, Батчи и Тормены. А в следующем туре ждёт непростой матч с «Рубином».

Едва ли на динамовцев повлияет дисквалификация получившего уже третью красную Алибекова — по общему игровому времени Муталип в команде только 15-й. Чего не скажешь про Табидзе, Кагермазова и Агаларова — они пока находятся в группе риска.

Субботнюю программу откроют матчем жизни «Пари НН» и «Ахмат» — команды из зоны стыков. Грозненцы ожили весной и уступили всего лишь раз в семи встречах. Да и совсем не стыдно проигрывать на выезде «Краснодару», тем более до 78-й минуты была ничья. Гандри и Адамов блестяще обороняются, Садулаев и Самородов создают остроту впереди. Нет ничего удивительного в том, что именно грозненцы выглядят фаворитами, потому что нижегородцы результатами совсем не радуют: пять очков за 11 последних туров — явно не предел мечтаний. Сейчас ещё и лидер защиты Каккоев дисквалифицирован, а Тичич получил серьёзную травму.

В первом круге «Ахмат» заметно буксовал, и поражение от «Пари НН» не выглядело сенсационным. Настала пора реванша? Далеко не факт, потому что у грозненцев за 12 выездов всего одна победа. Значит, ждём очередную ничью? Также традиционно упомянем тех, кому нужно действовать предельно аккуратно, чтобы не пропустить следующий тур: Босельи и Александрову у нижегородцев, Уткину — у чеченцев.

В это же время московское «Динамо» примет «Зенит». Динамовцы претендуют максимум на попадание в топ-3, тем не менее возможностью отнять очки у исторически нелюбимого соперника и приземлить его в борьбе за титул явно пренебрегать не станут.

«Динамо» в последнее время весьма нестабильно: может выдать уверенный разгром, а может потерять очки во встрече с аутсайдером. Сказывается длительное отсутствие Тюкавина: Маухуб старается, но и близко не стал сильной альтернативой Константину. С одной стороны, в последнее время хорош Гладышев. С другой – высокие ожидания пока не оправдывает Глебов. И что с Карраскалем? Встречу с «Рубином» он смотрел с трибуны. Марцел Личка объяснил это тренерским решением. Распространится ли оно и на матч с петербуржцами?

Что ожидать от «Зенита», тоже не совсем понятно. С «Краснодаром» команда показала себя во всей красе и по-чемпионски вырвала разгромную победу. Но дальше в конце матча охраняла минимальное преимущество над бастующими «Химками»: катала мяч и отбивалась, хотя соперник тренировался всего пару дней. Какая же версия петербуржцев предстанет в субботу? С учётом важности игры, вероятнее, сильная. Если вспомнить предыдущий выезд петербуржцев в Москву, во многом исход зависит и от решений Сергея Семака. Со «Спартаком» через левый фланг атаковал Кассьерра. Получилось, мягко говоря, неудачно. Пойдёт ли теперь тренер чемпионов на эксперименты? Нужно учитывать и возможное отсутствие Мантуана с Эраковичем. Не выйдет же справа в защите Педро, как было ранее. Уровень соперника совсем другой.

Дисквалифицированных на 26-й тур в этой паре нет. А вот кто может им стать в 27-м: Даса, Чавес, Фомин и Карраскаль у москвичей, Нино, Барриос, Зделар и Гонду – у петербуржцев. Важное дополнение: 28 апреля 2024 года, то есть фактически ровно год назад, динамовцы дома победили петербуржцев (1:0). Повторится ли сценарий?

Далее выйдут друг против друга «Ростов» и «Локомотив». В первом круге противостояние удалось: команды порадовали обилием голов, а москвичи добились победы (3:2). Главный вопрос, сумеют ли не особо мотивированные ростовчане наконец-то порадовать родную публику. Восемь очков до шестого места, на котором как раз «Локо», столько же — от девятого. Седьмая или восьмая строчка — так ли для них это важно? В Ростове-на-Дону за три последних тура добыто всего одно очко. В соперниках были сильные «Динамо», «Спартак» и «Краснодар». Однако и «Локомотив» — не «сладкая булочка». А домашняя серия без побед и так подзатянулась.

«Локо» проваливает вторую часть сезона и отстал от топ-3 уже на шесть очков. Разгром «Пари НН» станет импульсом или то было просто яркой вспышкой? Тройная дисквалификация «Ростова» склоняет ко второму варианту? Игру со стороны посмотрят Сако, Комаров и Голенков. Ещё и Ятимов получил сотрясение. Травмирован Мохеби.

В группе «карточного» риска — только Роналдо. Зато у москвичей — целая россыпь: Морозов, Фассон, Ненахов, Карпукас и Воробьёв. При этом непонятно, а восстановятся ли от повреждений Годяев с Батраковым? В случае Алексея от этого во многом и зависит результат.

Закроет субботу «дерби всея Руси». ЦСКА прекрасен весной и классными результатами заставлял вспоминать их чемпионскую серию 11-летней давности. Однако ничья с «Крыльями», похоже, закрыла вопрос армейского золота. Отыграть за пять туров семь очков у «Краснодара» — задача практически нереальная. Да и пять у «Зенита» — аналогично. Зато есть возможность отцепить от гонки «любимый» «Спартак». Красно-белым для развязки мечты нельзя даже играть вничью — с 65 очками на чемпионство рассчитывать ещё вариант. С меньшим количеством — уже вряд ли. Это не прошлый сезон, когда лидеры играли в поддавки.

А помните, как в нулевые ЦСКА не проигрывал «Спартаку» аж 7,5 года? Сейчас намечается обратная и столь же мощная серия? Армейцы в последний раз побеждали красно-белых аж в феврале 2022-го. Тогда команды тренировали Паоло Ваноли и Алексей Березуцкий, а в матче участвовали Жиго, Айртон, Гбамен, Бийол и Языджи. С тех пор состоялись шесть «дерби всея Руси», в которых спартаковцы трижды добились успеха и столько же раз устраивались на ничью.

Из-за перебора карточек не сыграет только Солари. Ещё одна жёлтая принесёт пропуск следующего тура большой группе. В неё входят: Литвинов и Барко у спартаковцев, Роша, Гаич, Мойзес, Круговой, Пьянич и Койта – у армейцев. А поскольку в таких встречах всегда летят искры, ЦСКА рискует поехать в Грозный в заметно усечённом составе.

Воскресенье откроет самарско-оренбургское противостояние, и недооценивать его точно нельзя. Обе команды хороши весной. «Оренбург» практически выбрался из зоны вылета за счёт трёх побед в пяти последних матчах. Если что, за данный промежуток «Зенит» набрал всего на одно очко больше. Кого-кого там «хоронили» ещё в марте? Чтобы дотянуться до кризисного «Пари НН», не хватает ещё одной победы. Она состоится 27 апреля? «Крылья» с такой постановкой не согласны. Подбившись на 0:4 в Каспийске, они взлетели и взяли восемь очков за четыре тура. Отрыв от зоны стыков небольшой, поэтому мотивации вновь не уступить хватить им должно. Тем более дома.

У соперников паритет по важным дисквалификационным потерям: не сыграют Марин и Бейл. Первый как раз стал автором мегакамбэка в первом круге, дублем в концовке превратив 0:2 в 2:2. А перед этим заработал красную для Констанцы. Поквитаются ли самарцы за ту обидную ничью? Игорь Осинькин перед игрой с «Динамо» попросит не получать ещё одну жёлтую Бабкина, Ороза, Печенина, Гальдамеса и Дмитриева. У Владимира Слишковича будет аналогичная просьба перед «Локомотивом» к Сидорову.

Предпоследними сыграют «Химки» и «Акрон». У тольяттинцев комфортный пятиочковый задел над зоной стыков, и они явно не против сохранить почётное для дебютанта девятое место. Особенно после обидно упущенной ничьей со «Спартаком». Химчан же сейчас наверняка больше заботит вопрос денежной задолженности, нежели турнирный расклад. В Петербурге после длительных переговоров всё-таки сыграла основа. И, потренировавшись всего пару дней, ещё и под руководством нового тренера Магомеда Адиева, она дала бой чемпиону: уступила с минимальным счётом, хотя разгром казался очевиден, давила в концовке. Запала хватит и на 26-й тур?

К слову, в очередной раз есть возможность проверить мотивационный дар Дзюбы. После 2:3 со спартаковцами он обратился к команде: «Ребят, запомните сейчас одно: дорогого стоит, что «Акрон» Тольятти гоняет так «Спартак». Пока мы не перестанем в определённых моментах пугаться, бояться, мы так и будем отдавать такие матчи. ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает. А это всё немножко менталитет. Никто не виноват, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. У нас хорошая команда». Удастся ли погонять кризисных химчан? В первом круге получилось (3:0). Фернандес и Кузьмин у «Акрона», Кузьмин у «Химок» — такова группа риска.

Закроют тур воскресным вечером «Рубин» и «Факел». У казанцев то же спокойное положение, что и у «Ростова» — для них в розыгрыше только седьмое или восьмое место. Чего не скажешь про воронежцев. Они продолжают «тонуть» и после тренерской рокировки. Игорь Шалимов пробует разные схемы и сочетания, но в трёх встречах добыл всего одну ничью. Пять очков до зоны стыков — ещё не приговор. Однако дальше — матчи со «Спартаком» и «Локо». Когда побеждать, если не сейчас? Способен ли «Факел» на характере вытащить себя из турнирного болота при таком непростом календаре?

По «Рубину», впрочем, и не скажешь, что он ни за что не борется. С «Динамо» едва не отыгрались в добавленное время — пропустили в контратаке, отсюда и 1:3. С «Крыльями» тоже упирались до последних минут, причём в меньшинстве — и вырвали ничью. А что насчёт победы над «Локо»? Даже если у команды нет особых турнирных задач, Рашид Рахимов расслабиться команде не даёт. Не даст и теперь? С учётом повреждений Йочича и Шабанхаджая. Точно отсутствовать будут Даку и Мертенс. На грани дисквалификации — по трое: Альшин, Сенхаджи и Моцпан у воронежцев, Безруков, Иванов и Ходжа — у казанцев.