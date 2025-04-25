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Динамо Махачкала — Краснодар: прямая онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ — где смотреть, составы

«Краснодару» не позавидуешь! Тяжелейший выезд в Махачкалу — но нужны три очка! LIVE
Кирилл Закатченко
«Динамо» Махачкала — «Краснодар»
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Команда Мурада Мусаева приблизится к чемпионству? Следите за игрой с нами.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Стартует 26-й тур РПЛ! Развязка сезона всё ближе, а понимания, кто выиграет РПЛ, кто окажется в тройке и кто вылетит, всё ещё нет. Это ли не чудо?

Возможно, чудо сегодня не помешает «Краснодару». Команде Мусаева надо брать три очка, чтобы не дать «Зениту» себя обогнать (чемпионы в субботу играют в Москве с «Динамо»), а для этого нужно обыграть ну очень неудобного соперника. Ещё и на выезде. О ком мы думаем в первую очередь, слыша такую формулировку? Вариантов несколько, но, если вы назвали «Динамо» из Махачкалы – попали в точку.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Неуступчивая, в меру жёсткая, крайне мотивированная и, главное, готовая к самопожертвованию команда Биджиева точно готова дать бой лидеру РПЛ. Тем более – на своём поле. Класс у гостей точно выше, однако разве это волнует парней из Махачкалы? Спросите у спартаковцев. Так что «Краснодару» будет очень сложно. Хотя, конечно, помимо собственных сил, можно рассчитывать на отсутствие запредельной мотивации у хозяев – всё же задачу по сохранению места в элите они почти решили. Но такой подход опасен.

По традиции «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча. Следите за первой игрой 26-го тура вместе с нами!

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