В дерби «Спартак» — ЦСКА было 4 противостояния тренеров-иностранцев. Вничью они не играли!

И только в одном матче было забито много голов. А чем сегодня удивят Станкович и Николич?

Дерби «Спартак» – ЦСКА – это ещё и противостояние двух сербских тренеров. Деян Станкович и Марко Николич встретятся во второй раз в чемпионате России и вообще за всю карьеру. Как ни удивительно, но на родине они не пересекались, ведь первый начал самостоятельно тренировать после того, как второй уехал трудиться за границу. А как раньше завершались матчи «Спартака» и ЦСКА, когда обеими командами руководили иностранные коучи? Таких случаев было не очень много – рассказываем о них.

7 марта 2004 года. Суперкубок России. «Спартак» — ЦСКА — 1:3

Первое тренерское противостояние иностранцев в рамках главного московского дерби случилось на старте сезона-2004. Для португальца Артура Жорже это вообще был дебют во главе армейцев, так как он возглавил команду в межсезонье. А вот итальянец Невио Скала к тому дню уже провёл два матча со «Спартаком» – красно-белые вылетели из Кубка УЕФА, уступив в 1/16 финала по сумме двух встреч «Мальорке» (0:3 дома и 1:0 – в гостях).

Задача у Скалы была посложнее, чем у Жорже. «Спартак» трясло после ухода Олега Романцева – сезон-2003 красно-белые завершили на 10-м месте. Португалец же получил чемпионскую команду из рук Валерия Газзаева. В Суперкубке армейцы доказали, что они сильнее, правда, только в дополнительное время.

Матч «Спартак» — ЦСКА, 7 марта 2004 года Фото: Василий Смирнов/ИТАР-ТАСС

«Спартак», у которого уже был игровой тонус, начал лучше. На 14-й минуте Максим Калиниченко блестяще исполнил штрафной. ЦСКА продышался, поднажал и отыгрался перед перерывом благодаря пенальти, назначенному за игру рукой. Правда, Сергей Игнашевич, пробивая с «точки», проиграл дуэль Войцеху Ковалевскому, но Сергей Семак преуспел на добивании – забил головой. Во втором тайме болельщики голов не дождались, тем не менее до серии 11-метровых дело не дошло. Две голевые передачи Семака на 111-й и 113-й минутах принесли трофей ЦСКА. Автором победного гола стал Даниэл Карвальо, а окончательно нокаутировал «Спартак» Дмитрий Кириченко.

«Приятно общаться, когда твоя команда выигрывает, – сказал победитель Жорже, придя на пресс-конференцию. – Для первого матча в сезоне, считаю, получилась интересная игра. Обе команды очень хотели победить и имели взаимные шансы на успех».

«Матч получился красивым, – согласился с коллегой Скала. – Первый тайм мы провели исключительно, а с точки зрения тактики и вовсе совершенно. Команда почти не ошибалась. Пропустили гол с пенальти, который я обсуждать не буду. Мы играли против физически очень сильной команды, и лично я горжусь тем футболом, который продемонстрировали спартаковцы. Да, по счёту мы уступили, но по игре не заслуживали поражения. Поэтому я смотрю на наше будущее с оптимизмом».

15 мая 2004 года. РПЛ. «Спартак» — ЦСКА — 0:2

В том же сезоне-2004 состоялась вторая встреча иностранных тренеров в московском дерби. Скала и Жорже опять противостояли друг другу. Это случилось в 11-м туре РПЛ. До отставки португальца оставалось пять туров, а до увольнения итальянца – 10. Но тогда оба, вероятно, ещё не думали, что скоро отправятся в творческий отпуск. После трети чемпионата ЦСКА занимал четвёртое место, отставая на два очка от лидера, а «Спартак» шёл шестым – в пяти очках от армейцев.

Этот раунд битвы Скалы с Жорже снова остался за португальцем, хотя команды создали одинаковое количество голевых моментов (по три) и нанесли по 11 ударов. ЦСКА реализовал превосходство в классе. Вдобавок уже на девятой минуте защитник «Спартака» Люк Зоа выстрелил по своим. Юрий Жирков отправил мяч в штрафную с фланга, а камерунец совершил то, чего явно не ожидал Ковалевски – пробил в сторону собственных ворот внешней стороной стопы. Интрига продержалась до 78-й минуты, когда Ивица Олич сделал счёт 0:2. Хорват принял мяч на грудь, находясь спиной к цели, резко развернулся и нанёс точный удар.

Матч «Спартак» — ЦСКА, 15 мая 2004 года Фото: Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС

«Сегодня мы не могли показать хорошую игру, даже несмотря на то, что в составах обеих команд есть классные игроки, – посетовал на газон стадиона «Динамо» Жорже. – На таком поле это невозможно сделать. Тем не менее приятно, что футболисты вели борьбу на протяжении всего матча. Считаю, что мы выглядели лучше, чем соперник, и не реализовали большое количество моментов».

Скала поддержал коллегу и также раскритиковал качество поля:

«Мы внесли изменения в тактику и сыграли неплохо. Но из-за невезения Зоа пропустили гол на первых минутах. Это сказалось на психологии футболистов. С технической точки зрения команда провела среднюю игру. У нас было четыре-пять моментов для взятия ворот. Однако довести их до завершения не удалось… И ещё, скажу совершенно искренне: это – не футбольное поле. Мне не хочется об этом говорить, но так оно и есть. На нём трудно обрабатывать мяч».

25 апреля 2021 года. РПЛ. «Спартак» — ЦСКА — 1:0

Потом дерби с участием двух зарубежных коучей не было целых 17 лет. В ЦСКА, как правило, делали ставку на российских специалистов, а если появлялся иностранец, то не задерживался надолго и не пересекался со спартаковским тренером из-за границы. Но экс-нападающему армейцев Оличу, проведшему с командой всего девять матчей за полтора месяца, это удалось. Его ЦСКА сыграл со «Спартаком» в 27-м туре РПЛ сезона-2020/2021. На финише чемпионата красно-синие занимали пятое место, а красно-белые — третье. Принципиальных соперников разделяло одно очко. Команды боролись за вторую строчку, дававшую путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, и досталось оно в итоге «Спартаку» Доменико Тедеско.

Статистика встречи поражала, если не знать её деталей – 22:5 в пользу хозяев по ударам, 6:0 – по попаданиям в створ. Но ЦСКА всё испортило памятное удаление Ильзата Ахметова на 37-й минуте за фол на Александре Соболеве. Тянуло ли столкновение двух нынешних зенитовцев на красную карточку, тогда обсуждали долго. Разумеется, спартаковцы поддержали решение судьи Павла Кукуяна, а армейцы – раскритиковали. Исход дерби решил гол Джордана Ларссона в начале второго тайма. Швед ушёл от Виктора Васина и Игоря Дивеева, после чего пробил в нижний угол.

Доменико Тедеско и Ивица Олич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Может, что-то поменялось, не знаю правила, но сначала была рука, потом – красная, – пожаловался на судейство Олич. – До удаления было отличное дерби, обе команды хотели играть. Но этот момент с красной карточкой я забыть не могу, после неё стало тяжело. Во втором тайме было несколько моментов. Играя в меньшинстве, надо такие забивать».

Тедеско расстроился только из-за того, что «Спартак» не победил крупнее:

«Я рад результату, и да, красная карточка повлияла на игру. Нам это знакомо – в матче первого круга с ЦСКА мы получили красную. В первом тайме могли играть быстрее. Забить и три, и четыре мяча. Во втором тайме контролировали ход встречи. ЦСКА опасно играет, но ребята не дали больших шансов сопернику».

2 ноября 2024 года. РПЛ. ЦСКА — «Спартак» — 0:2

Последним до сегодняшнего дня сражением иностранных тренеров в рамках дерби «Спартак» – ЦСКА стал матч первого круга нынешнего сезона на поле армейцев. Станкович выиграл ту дуэль у Николича. Как и Тедеско – всухую. Но надо признать, что команды сербских тренеров выдали одно из худших по содержанию игры дерби в XX веке. Будем надеяться, что в ближайший уикенд порадуют более ярким футболом.

Перед 14-м туров РПЛ армейцы занимали пятое место, а «Спартак» – шестое. Хозяева опережали гостей на два очка. На поле, впрочем, разница не чувствовалась. Первый тайм должен был завершаться нулевой ничьей, однако перед самым перерывом Тео Бонгонда ускользнул от Мойзеса и здорово пробил в дальний угол. После перерыва эмоции захлестнули игроков. Сначала красные карточки заработали Виллиан Роша и Руслан Литвинов, а за 10 минут до конца был удалён за вторую жёлтую и Иван Обляков. В меньшинстве ЦСКА пропустил ещё раз на 90+9-й минуте – Хесус Медина забил своей бывшей команде на контратаке после стандарта армейцев.

Марко Николич и Деян Станкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Слабая игра с нашей стороны, – признал Николич. – «Спартак» начал более агрессивно, атаковал. Потом мы развернули игру, но не принимали правильных решений, когда можно было забить. Удар Бонгонда практически решил игру. Во втором тайме играли девять на девять, восемь на девять. Было всё, кроме серьёзного футбола. В дерби надо держать концентрацию, этого нам сегодня не хватило».

Станкович поставил результат выше качества игры, похвалив свою команду:

«Сегодня ребята были великолепны, на высоте. С первой до последней минуты отработали с самоотдачей. Горжусь ими. Мы уважаем друг друга с Марко Николичем. Сегодня никаких сюрпризов для него не было».

После 14-го тура у «Спартака» стало 25 очков, а у ЦСКА осталось 24. Интересно, что с того дня команда Станковича набрала ещё 25 очков. А ЦСКА – ещё 24.