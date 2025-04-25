У «Барсы» уязвимая зона, «Реал» в шаге от позора, а на судью уже давят. Интриги «класико»

«Реал» и «Барселона» подходят к «эль класико» в совсем разном состоянии, пусть и синхронно штампуют победы в Ла Лиге с минимальным перевесом вот уже в трёх турах кряду. Каталонцы снова легко добудут результат? В чём шанс мадридцев? Стараемся ответить на эти вопросы и рассуждаем о других. Их набралось немало, не зря речь о битве гигантов за Кубок Испании.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Почему «Барселона» — фаворит «класико»?

До результатов по ходу сезона ещё дойдём. Они в данном случае второстепенны. Важнее сам футбол, и у каталонцев здесь весомое преимущество. Ханс-Дитер Флик выстроил пока ещё не идеальную, но весьма действенную доминирующую систему. Наблюдать за ней — сплошное удовольствие. Хотя бы потому, что она сопряжена с большим риском.

Ламин Ямаль Фото: Judit Cartiel/Getty Images

«Барселона» — королева активного прессинга и с отрывом лидер по PPDA в топ-лигах, то есть позволяет соперникам сделать минимальное количество передач, перед тем как совершит отбор на чужой половине поля. Во многом это достигается высокой линией обороны. Порой — даже слишком. Каталонцы забирают инициативу (ну а как же) и занимаются привычным для них раскатом. А как только теряют мяч, вместо отсадки назад тут же успешно бросаются в отбор, лишая чужих игроков пространства и не давая им продохнуть.

Отсюда — доминация по голам. Как в Ла Лиге (89 против 66 у «Реала»), так и в Лиге чемпионов: 28 на общем этапе (далее идёт «Боруссия» с 22 мячами) и ещё девять — за четыре встречи в плей-офф. Столь изматывающему стилю трудно что-либо противопоставить. Праймовому «Реалу» с гениальными распасовщиками — Кроосом и Модричем помоложе — было бы сделать это гораздо проще, чем проблемному нынешнему. Всё-таки Луке с возрастом удерживать высокий темп становится тяжелее.

Футбол мадридцев хаотичен. Ему не хватает слаженности и вариативности. «Реал» с конца февраля не побеждает никого с разницей более чем в один мяч. Шесть матчей не забивает больше гола. Помучиться пришлось с полурезервом «Атлетика», а «Хетафе» насоздавал уйму моментов — спасла гениальность Куртуа. Возможно, проще было бы во встрече с «Алавесом», но нелепую красную схватил Мбаппе. В итоге более получаса терпели в меньшинстве, уступили по проценту владения и количеству ударов.

Когда нужно было отыгрываться в матчах с «Арсеналом», команда сваливалась на постоянные навесы. Хотя в ней давно нет Хоселу. Выезжать на одном лишь характере в противостоянии с «Барсой» сложнее. Та тоже минимально разделалась с «Леганесом» и «Мальоркой», однако счёт происходящее на поле совсем не отражал.

Значит, «Реалу» нечего ловить? Не совсем

Казалось бы, играешь с такой «Барсой» — закидывай за спины защитникам, обрубай высокий прессинг и выбегай к воротам. Иногда подобное действительно проходит. Например, «Сельта» недавно забила так каталонцам все три гола. Но случилось это во многом из-за индивидуальных ошибок: сначала «привёз» Щенсны, затем неудачно сыграл де Йонг, а уже потом «Барселона» совсем забыла про оборону — нужно было отыгрываться с 1:3. Кстати, получилось (4:3). Проблема для соперников в том, что самих их «ловят» гораздо чаще. Работает банальное «вы нам забьёте, сколько сможете, а мы вам — сколько захотим».

Футболисты «Барселоны» Фото: David Ramos/Getty Images

Офсайды у оппонентов «Барселоны» Флика уже стали легендой. В топ-лигах нет никого, кто создавал бы их столь же умело — 240 раз! А уж «Реал» на этом точно обжёгся. В октябрьском «эль класико» мадридцы залезли во «вне игры» целых 12 раз. Двузначное число офсайдов набиралось также у «Осасуны» (10), «Алавеса» (дважды по 11) и «Мальорки» (11). По девять было у «Бенфики», «Валенсии» и «Црвены Звезды».

Вероятный рецепт против такого — переход на схему с двумя нападающими, насыщенная полузащита и быстрый розыгрыш, чтобы растянуть прессинг и вымотать и без того уставших Ямаля с товарищами. Иногда в том числе с помощью Куртуа и спуска опорника к центральным защитникам — для создания численного перевеса. То есть ответить риском на риск, потому что любая потеря приведёт к проблемам. Главное — выбираться из-под массивного давления.

Либо можно ничего не усложнять: надеяться на ляпы каталонцев и активно набрасывать вперёд. Тот же Араухо в построении офсайдных ловушек вовсе не идеален. Но подобная стратегия для такого клуба, как «Реал», звучит легкомысленно. Да и опять же впереди за верховые мячи цепляться некому. Оборона — не самая сильная мадридская линия, ещё и с потерями. «Автобус» тут неуместен. Что же придумает Анчелотти? Есть и икс-фактор в виде травмы Бальде.

Справится ли «Барселона» без Левандовского и Бальде?

Удивительно, и всё же потеря Роберта для каталонцев менее важна. Ферран уже не раз доказывал, что способен подменить поляка без заметной потери качества. Продавить оборону — совсем не про него. Да и за мячи цепляется он хуже. Однако мобильность Торреса — только в плюс. Да и Ольмо, если что, исполнить «ложную девятку» готов.

А вот главный дублёр Бальде совсем плох. Мартину не хватает ни техники, ни скорости. Он совсем не обостряет: типичное действие — пасы назад. Даже с обработкой мяча недочёты имеются. Про быстрые рывки по левому флангу со смещением в центр в его случае можно забыть. В забегах против Мбаппе/Винисиуса/Родриго у Херарда тоже шансов немного.

С «Мальоркой» слева в защите сыграл Форт, причём на хорошем уровне. Но там и уровень сопротивления был низким, и ему всё же гораздо привычнее действовать справа. Данная позиция в любом случае станет самой уязвимой.

Херард Мартин Фото: Rich Storry/Getty Images

Кстати. Cadena COPE написала, что полностью восстановился тер Штеген. Только пока «перекура» для Щенсного всё равно ждать не стоит — возвращение немца состоится в начале мая.

У «Реала» тоже беда с левым флангом обороны

«Камавинга и Алаба получили мышечные повреждения. Маловероятно, что они успеют восстановиться к финалу Кубка. Фран Гарсия — единственная опция на позицию левого защитника», — неутешительный прогноз Карло Анчелотти.

Фран редко начинает важные матчи в старте. В Лиге чемпионов, например, тренерский штаб доверился ему с первых минут лишь один раз. Справится ли он с Ямалем? Есть большие сомнения. Да и правый край обороны давно обнажён. Там, скорее всего, выйдет Вальверде, однако в центре Феде сильно сподручнее. Что уж поделать, если только четверо футболистов «Реала» в нынешнем сезоне избежали повреждений: Асенсио, Гюлер, Модрич и Эндрик. Почему это относится ко второму и четвёртому, догадаться нетрудно. Доверие Анчелотти — не для всех.

Карло Анчелотти Фото: Getty Images

Кстати, о Луке. Хорват не сыграл ни минуты с «Хетафе», поэтому весьма вероятен его моментальный выход в «класико». Для контроля мяча — в самый раз.

Скажется ли психологический груз на Мбаппе и Винисиусе?

Мбаппе наблюдал за матчем с «Хетафе» со стороны. Едва его выхватили камеры, по стадиону вместо аплодисментов раздался неодобрительный гул. Причины понятны: удаление в игре с «Алавесом», провал в противостоянии с «Арсеналом», да и в целом от Килиана болельщики явно ждали большего. Всё-таки так давно ждали его перехода. И всё равно подобная реакция удивляет. Во-первых, спад наблюдается далеко не только у него. Во-вторых, это дебютный сезон Мбаппе в Испании. Что ж, требовательная публика ждать не любит. Хватит ли у француза самообладания, чтобы вернуть её расположение?

Непростой период и у Винисиуса. Проигрыш «Золотого мяча» явно надломил Вини. За 27 матчей в 2025 году у него только 7+4. Про «ЗМ» в этом году не идёт и речи. Несмотря на это и чёрную полосу всей команды, по сообщениям многих известных инсайдеров, бразилец просит зарплату на уровне Криштиану Роналду в «Реале» — около € 30 млн в год с учётом всех бонусов. Только вот Криш заколачивал по 50+ голов за сезон и был одним из двух лучших игроков мира. Лучшим или нет, тут уж мнения разделяются. Что же Винисиус? Пусть этот вопрос останется риторическим.

Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе Фото: Angel Martinez/Getty Images

Вдобавок, как указал The Athletic, вингер раздумывает над соблазнительным предложением из Саудовской Аравии. Ещё бы, когда тебе дают € 1 млрд за пятилетку. В истории спорта столь грандиозного оклада ни у кого не было. Как ни крути, контрактные вопросы отвлекают от основных обязанностей. Если ты, конечно, не Салах.

Случалось ли три подряд разгрома в «класико»?

Здесь же можно приписать и другой вопрос — сорвётся ли квадрупл «Барселоны»? Суперкубок Испании уже в кармане. В Ла Лиге есть четырёхочковый отрыв. В ЛЧ — впереди полуфинал с «Интером». Покорится ли Кубок Короля?

Как раз в Суперкубке «Барса» разгромила «Реал» (5:2). В первом круге Ла Лиги — аналогично (4:0). Три победы в «класико» подряд — совсем не новость. Только с апреля 2023-го по апрель 2024-го (4:0, 2:1, 4:1, 3:2) мадридцы добились четырёх. А прямо перед этим были три успеха «Барселоны» (3:1, 1:0, 2:1). Получается прямо цикличность.

«Барса» после победы над «Реалом» в Суперкубке Испании Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Хорошо, допустим. Ну а три разгрома подряд? Тут уже пришлось копнуть поглубже. В 1951-м «Реал» дважды подряд убедительно ответил на 1:7 и устроил 4:1, продолжив с 5:1. В середине 1930-х завершились с крупным перевесом пять встреч подряд, но там каталонцы разок разбавили мадридскую гегемонию — 0:4, 2:8, 5:0, 0:3, 0:3.

Так что насчёт трёх кряду разгромов в исполнении одного клуба? А не было ещё такого! Если «Реал» допустит это сейчас, столь позорный факт будут пересказывать наши правнуки. И правнуки правнуков.

Флик никогда не проигрывал финалы

Тренер каталонцев ранее шесть раз добирался до финалов. И каждый закончился его победой! С «Баварией» Ханс-Дитер взял в 2020-м Кубок Германии (4:2 с «Байером»), ЛЧ (1:0 с «ПСЖ»), Суперкубок УЕФА (2:1 с «Севильей») и Суперкубок Германии (3:2 с «Боруссией» Д). В 2021-м — клубный ЧМ (1:0 с «Тигрес»). Плюс был уже упомянутый финал Суперкубка Испании. Прервётся ли традиция?

Ханс-Дитер Флик Фото: Alex Grimm/Getty Images

Возможные скандалы с судейством и увольнением Анчелотти

Напоследок стоит упомянуть и нефутбольные вещи. Нехотя и совсем кратко. Возможно, это поможет им не случиться? Неделю назад Sky Sports выдал инсайд, якобы Анчелотти может покинуть «Реал» после финала Кубка в случае поражения. Откровенно говоря, похоже на бред. Только если мадридцы не устроятся на условные 1:10. Папа Карло вряд ли останется на следующий сезон, но уж нынешний ему отработать дадут. Хотя бы в знак уважения ко всему, чего он достиг в Мадриде. Да и кто прямо сейчас сорвётся в «Реал»? А какой смысл назначать временщика?

Слухи прокомментировал даже Флик: «У «Реала» невероятная команда и один из лучших тренеров в мире. Неприятно видеть то, что с ним происходит. Анчелотти выигрывал всё со многими клубами. Он настоящий джентльмен. Я испытываю к нему огромное уважение. В субботу мы сыграем с его «Реалом» в финале, и мне будет приятно с ним увидеться».

Карло Анчелотти и Ханс-Дитер Флик Фото: Angel Martinez/Getty Images

Другой момент — судейство. Клубное ТВ «Реала» и раньше поджигало инфопространство. Вот и перед финалом Кубка его ведущий, узнав о назначении Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, выступил с заявлением: «С баскским арбитром доля побед мадридского «Реала» составляет всего 64%. У «Барселоны» же — 81%. Невероятная разница. Добавим также, что команда Анчелотти выиграла только два из последних пяти матчей, когда этот судья находился на поле».



Давление на судей было, есть и будет. Это давно стало нормой. Тем не менее абсурдность аргументации поражает. Разве арбитра не могут назначать, если у соперника при нём больше побед? Что тогда делать, к примеру, оппонентам «Зенита», «Баварии» и «ПСЖ»? Постоянно приглашать судью-новичка? Остаётся верить, что красивый футбол затмит всё остальное.