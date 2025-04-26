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Пари НН — Ахмат: прямая онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ, где смотреть, 26 апреля 2025, Динамо — Зенит, Ростов — Локомотив

Топ-день в РПЛ! «Динамо» против «Зенита», суровый выезд «Локо» и матч жизни в Нижнем. LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн 26-го тура РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В РПЛ продолжается 26-й тур. Сегодня, 26 апреля, нас ждут ещё несколько матчей, и в каждом из них полно интриг.

Игровой день откроет битва аутсайдеров — «Пари НН» примет «Ахмат». Обе команды сейчас находятся в зоне стыков и рискуют отправиться в Первую лигу. Впрочем, дела у них в последнее время складываются совсем по-разному. «Нижний» в шести матчах добыл лишь одну ничью, а грозненцы набирают очки куда увереннее. Кто сделает шаг к спасению?

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Далее нас ждёт принципиальное противостояние в Москве — «Динамо» сыграет с «Зенитом». В последнее время чемпиону нелегко даются встречи с бело-голубыми. В прошлом сезоне в РПЛ «Динамо» и вовсе дважды обыграло конкурента. Впрочем, уже в этом розыгрыше серия оборвалась — «Зенит» на своём поле победил. Как будет в этот раз?

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А потом встретятся «Ростов» и «Локомотив». Глобальных задач у команд, кажется, не осталось. «Ростов» точно не вылетит, а «Локо» разве что математически может претендовать на топ-3. Тем не менее вывеска яркая: чего только стоит матч команд в первом круге, когда москвичи на своём поле переиграли соперника со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо этих встреч, нас ждёт московское дерби «Спартака» с ЦСКА, но за этим матчем мы будем следить отдельно. А онлайн-трансляция перечисленных выше игр пройдёт здесь! Оставайтесь с нами.

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