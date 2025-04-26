Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 26 апреля 2025

Супердерби «Спартак» — ЦСКА! Николич отцепит Станковича от «золотой» гонки? LIVE
Никита Паглазов
«Спартак» — ЦСКА. LIVE
Комментарии
Матч с кучей интриг и внутренних противостояний.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 26-й тур РПЛ дарит особое зрелище — «Спартак» и ЦСКА схлестнутся в долгожданном московском дерби. «Чемпионат» будет следить за игрой в режиме онлайн.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодняшний матч примечателен тем, что для обеих команд он важен с турнирной точки зрения. «Спартак» математически по-прежнему участвует в чемпионской гонке и не может себе позволить терять очки. ЦСКА же отстаёт от принципиального соперника всего на два очка и явно мечтает собрать комбо: победить в дерби и занять место спартаковцев в топ-3.

Помимо этого, нас ждёт сербское тренерское противостояние. В первом круге Станкович переборол Николича — «Спартак» победил 2:0. Но сейчас всё может быть иначе, ведь тренер ЦСКА перестроил команду в зимнюю паузу и весной идёт крайне уверенно.

Такой матч пропускать нельзя. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android