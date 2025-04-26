Супердерби «Спартак» — ЦСКА! Николич отцепит Станковича от «золотой» гонки? LIVE

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Друзья, всем привет! 26-й тур РПЛ дарит особое зрелище — «Спартак» и ЦСКА схлестнутся в долгожданном московском дерби. «Чемпионат» будет следить за игрой в режиме онлайн.

Сегодняшний матч примечателен тем, что для обеих команд он важен с турнирной точки зрения. «Спартак» математически по-прежнему участвует в чемпионской гонке и не может себе позволить терять очки. ЦСКА же отстаёт от принципиального соперника всего на два очка и явно мечтает собрать комбо: победить в дерби и занять место спартаковцев в топ-3.

Помимо этого, нас ждёт сербское тренерское противостояние. В первом круге Станкович переборол Николича — «Спартак» победил 2:0. Но сейчас всё может быть иначе, ведь тренер ЦСКА перестроил команду в зимнюю паузу и весной идёт крайне уверенно.

Такой матч пропускать нельзя. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!